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Sinner guida la notte di Miami tra sfide decisive e doppio azzurro in chiave classifica ATP

Sinner guida la notte di Miami tra sfide decisive e doppio azzurro in chiave classifica ATP

Miami Open 2026: programma, orari e italiani protagonisti nella giornata chiave

Nella terzultima giornata del Miami Open presented by Itau, in corso a Miami, saranno protagonisti ben cinque tennisti italiani. Oggi, a partire dalle 18 italiane, lo Stadio principale e il Grandstand ospitano semifinali e incontri decisivi in singolare e doppio, maschile e femminile.
Il match più atteso è quello notturno di Jannik Sinner, impegnato nei quarti contro Alexander Zverev o Francisco Cerundolo, mentre in doppio scenderanno in campo Sara Errani, Jasmine Paolini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
La giornata odierna è cruciale perché definirà il quadro delle finali e confermerà, o meno, il dominio di Sinner nei Masters 1000, dove ha infilato trenta set consecutivi vinti a partire da Shanghai.

In sintesi:

  • Cinque italiani in campo a Miami tra singolare e doppio, in una giornata chiave del torneo.
  • Jannik Sinner in campo non prima di mezzanotte contro Zverev o Cerundolo.
  • Errani/Paolini sfidano Mertens/Zhang per la finale di doppio femminile.
  • Bolelli/Vavassori in semifinale di doppio maschile sul Grandstand in sessione serale.

Sinner protagonista, semifinale Fils-Lehecka e coppie azzurre in corsa

Jannik Sinner continua una stagione dominante nei Masters 1000, con una straordinaria serie di trenta set consecutivi vinti iniziata a Shanghai. A Miami affronterà, non prima della mezzanotte italiana, il vincente tra Alexander Zverev (bilancio 7-4 per Sinner, con sei successi consecutivi) e Francisco Cerundolo (4-2 negli scontri diretti).
Il programma sul campo principale si apre alle 18 italiane con la prima semifinale femminile. A seguire, ma non prima delle 20, spazio alla semifinale maschile della metà alta del tabellone tra il francese Arthur Fils e il ceco Jiri Lehecka. Fils conduce 2-1 nei precedenti, avendo vinto l’ultimo confronto a Doha lo scorso febbraio.
Chiusura di serata, dopo l’incontro di Sinner e comunque non prima dell’una di notte, con il doppio femminile: le prime teste di serie Sara Errani e Jasmine Paolini sfidano la coppia n. 4 Elise Mertens/Shuai Zhang per un posto in finale.

Sul Grandstand, dalle 18 italiane, spazio alle altre semifinali maschili.
In doppio maschile, non prima delle 20, gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori incrociano i vincitori del quarto tra le coppie Austin Krajicek/Mate Pavic Mektic e /Neal Skupski Smith (indicazioni aggiornate dal tabellone ufficiale).
La presenza simultanea di cinque italiani nei momenti decisivi del torneo sottolinea il peso crescente del tennis azzurro sul circuito ATP e WTA, con Sinner leader tecnico e mediatico di un movimento ormai stabilmente competitivo a livello mondiale.

Cosa aspettarsi dagli italiani a Miami nelle prossime ore

La notte di Miami può diventare un passaggio chiave per la stagione italiana. Jannik Sinner punta a confermare la propria supremazia sul cemento statunitense e avvicinare un altro titolo di Masters 1000, rafforzando ranking e candidatura al primo posto mondiale.
Nel doppio femminile, un successo di Sara Errani e Jasmine Paolini aprirebbe le porte a una finale di grande visibilità, rilanciando il doppio italiano a livello WTA.
Per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, la semifinale rappresenta un banco di prova importante in vista della stagione su terra battuta e degli appuntamenti Slam, con ricadute dirette su fiducia, punti e programmazione.

FAQ

Quando gioca Jannik Sinner al Miami Open oggi?

Jannik Sinner scende in campo non prima della mezzanotte italiana, sul campo principale, contro il vincente tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo.

Contro chi può affrontare Sinner nei quarti di finale a Miami?

Jannik Sinner affronterà il vincitore del quarto tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo, con cui vanta bilanci diretti favorevoli.

A che ora giocano Errani e Paolini il doppio femminile?

Sì, Errani e Paolini giocano sul campo principale non prima dell’una di notte italiane contro la coppia Mertens/Zhang.

Quando sono in campo Bolelli e Vavassori nel doppio maschile?

Sì, Simone Bolelli e Andrea Vavassori disputano la semifinale di doppio maschile sul Grandstand non prima delle 20 italiane.

Qual è la fonte delle informazioni sul programma del Miami Open?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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