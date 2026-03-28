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Sinner domina Zverev e conquista la finale di Miami, sfida decisiva contro il ceco Lehecka

Sinner domina Zverev e conquista la finale di Miami, sfida decisiva contro il ceco Lehecka

Sinner in finale a Miami: battuto Zverev, ora sfida Lehecka

Il 23enne altoatesino Jannik Sinner ha conquistato la finale del Masters 1000 di Miami, superando in semifinale il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6(4).
La partita si è giocata nella notte italiana in Florida, sul cemento dell’Hard Rock Stadium, davanti a un pubblico numeroso e partecipe.
Il successo vale a Sinner la terza finale in carriera a Miami, dopo il ko del 2021 e il trionfo del 2023, confermandolo tra i dominatori dell’inizio di stagione.

In sintesi:

  • Sinner batte Zverev 6-3, 7-6(4) e centra la terza finale a Miami.
  • Match solido al servizio: decisivo il tie-break del secondo set.
  • Domenica alle 21 italiane finale contro il ceco Jiri Lehecka.
  • Miami conferma Sinner tra i principali favoriti per i prossimi grandi tornei.

Come Sinner ha sconfitto Zverev e conquistato la finale

Nel primo set Jannik Sinner trova subito continuità con la prima di servizio, cancella una palla break nel terzo game e strappa il servizio a Alexander Zverev nel quarto gioco, gestendo con autorità il vantaggio fino al 6-3.
Il secondo set è molto più equilibrato: entrambi i giocatori annullano diverse palle break, con il servizio che diventa l’arma chiave per allungare il parziale al tie-break.
Nel gioco decisivo, sul 4-4, Sinner piazza il mini-break che spacca l’equilibrio e chiude 7-6(4) dopo un’ora e 54 minuti complessivi, confermando una straordinaria solidità mentale nei momenti chiave.

Per l’azzurro è la terza finale a Miami: nel 2021 fu sconfitto, nel 2023 arrivò il primo titolo sul cemento della Florida.
Domenica alle 21 italiane affronterà il ceco Jiri Lehecka, protagonista di un netto successo per doppio 6-2 sul francese Arthur Fils nell’altra semifinale.
La sfida con Lehecka offrirà un confronto generazionale tra due tra i più interessanti interpreti del tennis moderno, entrambi molto efficaci sul cemento rapido.

Sinner, terza finale a Miami e prospettive per il prosieguo della stagione

La nuova finale a Miami consolida il ruolo di Jannik Sinner tra i principali candidati ai grandi titoli del 2024.
La continuità di rendimento sul cemento nordamericano, unita alla capacità di gestire i punti decisivi, rappresenta un segnale importante anche in vista dei prossimi Masters 1000 e degli Slam.
Il duello con Jiri Lehecka potrà fornire indicazioni preziose sulla tenuta fisica e mentale dell’azzurro in un calendario sempre più intenso, con la prospettiva di ulteriori avanzamenti nel ranking e di nuovi traguardi nella parte centrale della stagione.

FAQ

Quando si gioca la finale di Jannik Sinner a Miami?

La finale di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami si gioca domenica alle ore 21 italiane, sul cemento dell’Hard Rock Stadium.

Chi è l’avversario di Sinner nella finale del Masters 1000 di Miami?

L’avversario di Jannik Sinner in finale è il ceco Jiri Lehecka, che in semifinale ha sconfitto il francese Arthur Fils con un doppio 6-2.

Come è terminata la semifinale tra Sinner e Zverev a Miami?

La semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è terminata 6-3, 7-6(4) per l’azzurro, dopo un’ora e 54 minuti complessivi.

Quante finali ha già giocato Jannik Sinner al torneo di Miami?

Jannik Sinner ha raggiunto tre finali a Miami: sconfitto nel 2021, vincitore nel 2023 e nuovamente finalista nell’edizione attuale.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Sinner a Miami?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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