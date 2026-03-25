Home / EVENTI / IGE porta a Roma il confronto decisivo sul futuro del gaming tra regole, innovazione e sicurezza

Italian Gaming Expo 2026, Roma al centro del gaming regolamentato

L’Italian Gaming Expo & Conference (IGE) torna a Roma il 14 e 15 aprile 2026, riunendo istituzioni, regolatori e oltre 190 aziende del gaming regolamentato.

Nel cuore della riforma del gioco fisico, l’evento organizzato da GN Media affronta pagamenti digitali, tracciabilità, tutela del consumatore e integrazione tra retail e online.

Con più di 160 speaker internazionali da 15 Paesi, IGE diventa laboratorio strategico per definire il futuro del settore e rafforzare il ruolo dell’Italia come hub europeo del gaming regolamentato.

In sintesi:

Oltre 190 aziende e 160 speaker internazionali per l’Italian Gaming Expo & Conference 2026.

Al centro pagamenti, tracciabilità, sicurezza, tutela del consumatore e riordino del gioco fisico.

Nuovo format Affiliate Connect @IGE e partnership con Clarion Events di ICE Barcelona.

Italian Gaming Awards con 24 categorie e 225 candidature, leva di posizionamento competitivo.

L’agenda di IGE 2026 riflette una filiera attraversata da trasformazioni normative e tecnologiche profonde.

Focus prioritari: evoluzione dei sistemi di pagamento, tracciabilità delle transazioni, contrasto alle frodi, protezione dei giocatori vulnerabili, interoperabilità tra punti vendita fisici e piattaforme digitali.

In prima linea le principali autorità: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agcom, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, chiamate a dialogare con operatori, provider tecnologici e partner internazionali.

La crescita dimensionale è significativa: +35% di aziende rispetto al 2025, oltre 60 sessioni di lavoro, forte presenza europea.

Debutta Affiliate Connect @IGE, dedicato a affiliazioni e performance marketing, destinato a evolvere in un vero progetto espositivo.

La partnership con Clarion Events, organizzatore di ICE Barcelona, consolida il posizionamento di Roma nella mappa globale del gaming regolamentato, favorendo standard condivisi su compliance, responsabilità e innovazione.

Un ecosistema tra ricerca, policy e riconoscimento industriale

IGE si propone come piattaforma di contenuti ad alto valore aggiunto, con la presentazione di ricerche curate da Università Bocconi, Politecnico di Milano, Luiss e Ipsos.

Analisi su impatto economico, sostenibilità, cambiamenti nei comportamenti di gioco e scenari regolatori europei sostengono decision maker pubblici e privati.

L’obiettivo è fornire metriche e dati indipendenti per orientare policy evidence-based, riducendo l’asimmetria informativa tra regolatori, operatori e opinione pubblica.

Il 14 aprile andrà in scena anche la seconda edizione degli Italian Gaming Awards.

Con 24 categorie e 225 candidature (+65% sul 2025) coinvolgendo oltre 135 aziende, i premi diventano strumento di reputazione e benchmark per il mercato.

Innovazione tecnologica, responsabilità sociale, esperienza utente e compliance regolatoria sono tra i driver di valutazione, rafforzando la cultura della qualità all’interno dell’industria.

Per Alessio Crisantemi, fondatore di GN Media e promotore di IGE, “l’industria del gaming è una fucina di innovazione tecnologica e occupazione qualificata, oltre che laboratorio di soluzioni per sostenibilità e tutela dei consumatori”.

“Con IGE vogliamo offrire una piattaforma di dialogo tra pubblico e privato, capace di accompagnare l’evoluzione del settore in modo competitivo e trasparente”, sottolinea Crisantemi.

Un posizionamento che mira a trasformare l’evento in riferimento stabile per policy maker e investitori.

Prospettive future e ruolo dell’Italia nel gaming europeo

Secondo Simona Clarizio, Responsabile di IGE, “IGE è il luogo in cui si costruisce il futuro del gaming, mettendo insieme chi regola, chi innova e chi investe”.

La due giorni romana mira a consolidare l’Italia come hub europeo per il gaming regolamentato, in un quadro dove tecnologia, pagamenti digitali e norme anti-riciclaggio diventano sempre più integrati.

In prospettiva, il confronto tra stakeholder internazionali potrà accelerare standard comuni su responsabilità sociale, protezione dei minori, uso etico dei dati e intelligenza artificiale applicata al gioco pubblico.

La sfida è trasformare il riordino del comparto in opportunità di crescita sostenibile, riducendo l’offerta irregolare, aumentando la trasparenza verso i consumatori e rafforzando la percezione del settore come industria regolata ad alto contenuto tecnologico.

In questo scenario, IGE ambisce a essere non solo vetrina, ma infrastruttura permanente di confronto e progettazione per l’intera filiera.

FAQ

Quando si svolge l’Italian Gaming Expo & Conference 2026?

L’Italian Gaming Expo & Conference 2026 si svolge a Roma il 14 e 15 aprile, con agenda completa di panel, workshop e Italian Gaming Awards.

Quante aziende e speaker parteciperanno a IGE 2026?

Parteciperanno circa 190 aziende (+35% sul 2025) e oltre 160 speaker internazionali, con delegazioni provenienti da 15 Paesi, rappresentando l’intera filiera del gaming regolamentato.

Quali temi principali saranno discussi durante IGE 2026?

Verranno affrontati pagamenti digitali, tracciabilità, contrasto alle frodi, tutela dei consumatori, integrazione tra retail e online e impatti economici e regolatori del riordino del settore.

Cosa sono gli Italian Gaming Awards e quante categorie prevedono?

Gli Italian Gaming Awards sono il premio dedicato al gaming regolamentato, con 24 categorie e 225 candidature, finalizzati a valorizzare innovazione, responsabilità e competitività delle imprese.

Da quali fonti sono state tratte e rielaborate le informazioni sull’evento?

Le informazioni sono state elaborate dalla Redazione sulla base di una sintesi congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.