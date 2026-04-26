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Nico Paz critica duramente Sinner e alimenta un nuovo caso nel tennis internazionale

Nico Paz critica duramente Sinner e alimenta un nuovo caso nel tennis internazionale

Nico Paz sceglie Alcaraz: come il tennis ispira il calcio moderno

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Il fantasista argentino del Como Nico Paz, in un’intervista a Sportmediaset, ha preso posizione sul duello tennistico del momento: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Alla domanda secca “Sinner o Alcaraz?”, il talento cresciuto nel Real Madrid ha risposto senza esitazioni: “Alcaraz”.
Il botta e risposta, registrato in Italia durante questa stagione di Serie A, mostra come la rivalità tra i due giovani fenomeni del tennis sia ormai trasversale, seguita con passione anche dagli atleti di altri sport.
La scelta di Paz, istintiva e netta, conferma l’impatto globale del duello Sinner‑Alcaraz e l’influenza crescente del tennis nel dibattito sportivo internazionale.

In sintesi:

  • Nico Paz indica Carlos Alcaraz come preferito nel duello con Jannik Sinner.
  • L’intervista lampo a Sportmediaset rivela gusti sportivi e personali del fantasista del Como.
  • Paz privilegia “gol”, “Mondiale” e una vita quotidiana semplice fra film e Playstation.
  • Momento chiave della carriera: l’assist a Lionel Messi in nazionale argentina.

L’intervista lampo: la scelta Alcaraz e la nuova geografia del tifo

Nel format a domande rapide proposto da Sportmediaset, Nico Paz è passato in pochi secondi dal calcio al tennis.
Alla domanda “Sinner o Alcaraz?”, il fantasista del Como ha risposto in modo secco: “Alcaraz”, senza alcuna pausa di riflessione.
La spontaneità della risposta evidenzia quanto il duello tra l’italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz sia ormai interiorizzato anche da chi vive altre discipline, diventando una vera linea di identificazione sportiva.

Questa preferenza, espressa da un calciatore cresciuto nel sistema del Real Madrid e legato anche alla città di Madrid, riflette una sensibilità iberica naturale, ma anche l’attenzione degli atleti per i tennisti che rappresentano aggressività, creatività e intensità mentale.
Interviste “a raffica” come quella concessa da Paz funzionano da sonda culturale: filtrano poco, restituiscono gerarchie istintive e mostrano come i grandi duelli individuali – come Sinner‑Alcaraz – abbiano ormai un impatto paragonabile ai grandi classici del calcio.

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Gol, Mondiale e Messi: ritratto essenziale di Nico Paz

Oltre alla preferenza tennistica, l’intervista ha tracciato un identikit rapido ma significativo di Nico Paz.
Alla domanda “Gol o assist?”, il fantasista del Como ha scelto “Gol”, segnalando un istinto offensivo marcato.
Fra Champions League e Mondiale, ha indicato il “Mondiale”, confermando il peso simbolico della maglia della Nazionale argentina.

Nella vita quotidiana, Paz preferisce “film a casa” alla “cena fuori” e il “vino bianco” al rosso, descrivendo uno stile sobrio e domestico.
Fra gli hobby spicca la “Playstation”, in linea con molti calciatori della sua generazione.
Le sue città di riferimento sono Como, definita “bella”, e Madrid, giudicata “grande”, a conferma di un percorso personale e professionale diviso tra Italia e Spagna.

Curiose anche alcune scelte alimentari e calcistiche: “Lasagna” batte pizza, mentre lo stadio più impressionante resta il Santiago Bernabéu.
Il momento più speciale della carriera, racconta, non è il primo gol con l’Argentina, ma “l’assist a Messi”, omaggio diretto a Lionel Messi.
Se non fosse calciatore, Paz si vedrebbe allenatore: indizio di una visione già orientata alla lettura del gioco e alla progettualità tecnica.

Una generazione che tifa tra discipline e vive il calcio come ecosistema

La risposta di Nico Paz su Carlos Alcaraz non è un dettaglio folkloristico, ma un segnale del nuovo ecosistema sportivo.
I giovani professionisti consumano tennis, NBA, streaming e videogiochi, costruendo un immaginario che va oltre il proprio ruolo in campo.
La preferenza per Alcaraz, il sogno Mondiale, l’assist a Messi e l’idea di diventare allenatore delineano un profilo già pienamente globale, dove identità calcistica e cultura sportiva generale si intrecciano e anticipano le narrazioni che vedremo nei prossimi anni su social, media e piattaforme.

FAQ

Chi è Nico Paz e in quale squadra gioca attualmente?

È un fantasista argentino cresciuto nel Real Madrid e oggi in forza al Como in Serie A italiana.

Chi preferisce Nico Paz tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz?

Preferisce chiaramente Carlos Alcaraz; alla domanda “Sinner o Alcaraz?” ha risposto immediatamente e senza esitazioni: “Alcaraz”.

Qual è il momento più speciale della carriera di Nico Paz?

È indicato come più speciale l’assist a Lionel Messi con la Nazionale argentina, ritenuto più significativo del primo gol.

Cosa sogna di più Nico Paz tra Champions League e Mondiale?

Sogna soprattutto il Mondiale, che considera il traguardo massimo per un calciatore, superiore persino alla Champions League.

Da quali fonti è stata rielaborata questa notizia su Nico Paz?

È stata elaborata a partire da contenuti delle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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