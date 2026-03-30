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Bff Bank sotto vigilanza rafforzata con due commissari al fianco del cda

Bff Bank sotto vigilanza rafforzata con due commissari al fianco del cda

Due commissari di Banca d’Italia affiancano Bff Bank dopo il crollo in Borsa

La Banca d’Italia ha nominato i giuristi Raffaele Lener e Francesco Fioretto come commissari in temporaneo affiancamento al consiglio di amministrazione di Bff Bank. L’intervento, deciso nel fine settimana nell’ambito di accertamenti ispettivi di vigilanza, arriva dopo l’emersione di irregolarità nel sistema contabile e nei controlli interni. A Piazza Affari, il titolo della banca specializzata nel factoring verso la pubblica amministrazione è crollato di oltre il 50%, scendendo a 1,4 euro per azione. L’obiettivo dell’affiancamento è accelerare il risanamento operativo-contabile e la gestione delle azioni correttive nel comparto credito, rassicurando al contempo il mercato e i regolatori sul rafforzamento della governance e dei presìdi di rischio.

In sintesi:

  • Due commissari di Banca d’Italia affiancano il cda di Bff Bank senza sostituirlo.
  • Il titolo in Borsa crolla a 1,4 euro, con perdita superiore al 50%.
  • Le criticità riguardano sistemi contabili, gestione del credito e controlli interni.
  • La portata complessiva delle irregolarità è ancora in fase di definizione.

Controlli rafforzati su Bff Bank e reazione del mercato finanziario

Secondo il provvedimento di Bankitalia, Raffaele Lener e Francesco Fioretto sono stati nominati “commissari in temporaneo affiancamento al consiglio di amministrazione”, con il compito di coadiuvare il board nel “rapido processo di risanamento del quadro operativo-contabile” e nella gestione delle “azioni rimediali nel comparto creditizio afferente al business del factoring e del sistema di controlli interni”.

La banca sottolinea che il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale mantengono “pieni poteri” e facoltà decisionali invariate, a conferma che non si tratta di commissariamento sostitutivo ma di vigilanza rafforzata. I rilievi riguardano in particolare i sistemi contabili, l’organizzazione dei controlli interni e i presìdi sulla gestione del credito, aree cruciali per una realtà attiva nel factoring verso soggetti pubblici.

Le irregolarità e criticità emerse sono descritte in un quadro ancora “in corso di definizione”, elemento che ha alimentato l’incertezza tra gli investitori. Da qui il tracollo del titolo a Piazza Affari, con un -53,33% che riflette timori su qualità degli attivi, affidabilità dei dati contabili e possibili impatti patrimoniali futuri.

Prospettive di risanamento e impatto sulla fiducia di investitori e clienti

L’affiancamento commissariale a Bff Bank segna una fase di transizione delicata ma potenzialmente risolutiva. Il rafforzamento dei controlli interni e dei sistemi contabili è decisivo per ristabilire la piena affidabilità delle informazioni finanziarie, prerequisito per recuperare la fiducia del mercato.

Nei prossimi mesi, l’esito dell’azione congiunta tra commissari, cda e Banca d’Italia sarà determinante per definire l’impatto finale sulle rettifiche di valore, sul capitale e sulla strategia nel factoring verso la pubblica amministrazione. Un chiarimento rapido e trasparente del perimetro delle irregolarità potrà ridurre la volatilità del titolo e diventare un caso di riferimento su come la vigilanza gestisce criticità di governance e rischio operativo in intermediari specializzati.

FAQ

Perché Banca d’Italia ha nominato commissari in Bff Bank?

La nomina è avvenuta per affiancare il cda nel risanamento di sistemi contabili, gestione del credito e controlli interni, dopo rilievi ispettivi.

I commissari sostituiscono il consiglio di amministrazione di Bff Bank?

No, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale mantengono pieni poteri decisionali; i commissari svolgono solo un affiancamento temporaneo.

Cosa ha causato il crollo in Borsa del titolo Bff Bank?

Il crollo oltre il 50% riflette l’allarme del mercato per irregolarità contabili e criticità nei controlli interni ancora non completamente quantificate.

Quali aree operative sono più coinvolte nelle criticità di Bff Bank?

Le criticità riguardano soprattutto il business del factoring, i sistemi contabili, la gestione del credito e l’intero sistema dei controlli interni.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo articolo su Bff Bank?

L’articolo deriva da una elaborazione redazionale basata su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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