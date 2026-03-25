Shaila Gatta denuncia gli ex gieffini nel libro tra offese e umiliazioni
Shaila Gatta, il libro che riapre il caso Grande Fratello
Shaila Gatta, ex Velina e concorrente del Grande Fratello, torna a parlare dell’esperienza nel reality nel libro “Fuori Onda – Come Ho Trasformato Le Cadute In Passi Di Danza”. Nel volume, pubblicato nel 2026, ricostruisce la relazione con Lorenzo Spolverato e accusa alcuni ex gieffini entrati in corsa di averla spinta verso un rapporto che oggi definisce doloroso e umiliante.
Le sue parole chiamano in causa dinamiche televisive, gestione del consenso del pubblico e responsabilità dei coinquilini, riaprendo il dibattito su come i reality raccontano le relazioni tossiche e la libertà delle donne davanti alle telecamere.
In sintesi:
- Shaila Gatta racconta nel libro l’esperienza al Grande Fratello e la storia con Lorenzo Spolverato.
- Accusa alcuni gieffini subentrati di averla sostenuta nella relazione invece di aiutarla a interromperla.
- Parla di sentimenti di umiliazione e attacchi ricevuti dentro e fuori la Casa.
- Rilancia il tema dei rapporti tossici e della libertà femminile nei reality show.
Le accuse agli ex gieffini e il racconto della relazione con Spolverato
Nel libro, Shaila Gatta ripercorre il triangolo iniziale con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, descrivendo il primo come il “vecchio schema” da cui avrebbe dovuto allontanarsi e il secondo come la “novità” su cui ha deciso di investire.
La svolta, secondo il suo racconto, arriva con l’ingresso in corsa di altri gieffini – in particolare Stefania Orlando, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri – che, forti della percezione esterna, si sarebbero schierati contro di lei, alimentando tensioni e condizionando il clima nella Casa.
“I più feroci sono stati gli inquilini entrati nel corso dell’edizione […] arrivavano a gamba tesa, consapevoli del disappunto esterno, schierandosi direttamente con il gruppo dei «nemici» e inveendo più di loro”, scrive Gatta, raccontando di essersi sentita isolata e giudicata.
Parla di video rivisti come “colpi dritti al cuore”, di mancanza di empatia e di pressioni a restare con Spolverato (“Hai fatto tanto per stare con lui, che fai, rinunci?”), nonostante lei fosse in palese difficoltà emotiva.
L’ex Velina sottolinea di essere stata “attaccata e umiliata, nel programma e fuori” e collega la propria esperienza a un clima culturale in cui, a suo dire, la libertà delle donne continua a essere guardata con sospetto anche da altre donne, incluse quelle che subiscono rapporti squilibrati o accettano modelli matrimoniali che definisce “retrogradi e maschilisti”.
“Non lo giudico come persona, ho contestato solo il suo modo di amarmi”, precisa, distinguendo tra responsabilità individuali e cornice di gioco televisivo che, a suo avviso, avrebbe rafforzato un rapporto già sbilanciato.
Reality, responsabilità e narrazione delle relazioni tossiche
Oltre al racconto personale, il libro di Shaila Gatta si inserisce nel dibattito più ampio sulla rappresentazione delle relazioni tossiche nei reality. L’ex gieffina descrive un amore fatto di alti e bassi, litigi e riconciliazioni continue, dinamiche che il montaggio televisivo ha amplificato, trasformandole in trama centrale di prime time.
Il suo punto di vista apre interrogativi sulla responsabilità dei coinquilini, della produzione e del pubblico: fino a che punto l’intrattenimento può spingersi nel raccontare un rapporto sbilanciato senza trasformare il dolore in spettacolo?
Nel libro emerge anche il tema della consapevolezza: Gatta riconosce di essere stata avvertita, anche dalla madre, dei rischi di quel legame, ma di aver scelto comunque di restare. È proprio su questo nodo – il confine tra scelta personale, pressione del contesto e influenza del tifo social, come il fandom delle “Shailenzo” – che si giocherà la ricezione del volume tra telespettatori, addetti ai lavori e commentatori di costume.
Le sue parole, tra autoanalisi e accuse, sembrano destinate ad alimentare nuove riflessioni sull’etica dei reality e sul modo in cui il dolore sentimentale viene trasformato in narrativa seriale per la tv generalista e i social.
FAQ
Di cosa parla il libro di Shaila Gatta “Fuori Onda”?
Il libro racconta l’ascesa televisiva di Shaila Gatta, l’esperienza al Grande Fratello e la relazione complessa con Lorenzo Spolverato, analizzando dinamiche emotive, media e giudizio pubblico.
Chi sono gli ex gieffini citati criticamente da Shaila Gatta?
Nel volume Gatta cita in particolare gli ingressi successivi di Stefania Orlando, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri, accusandoli di essersi schierati contro di lei e di averne acuito il malessere.
Perché Shaila Gatta definisce la storia con Lorenzo Spolverato dolorosa?
Perché, pur dichiarandosi innamorata, descrive il rapporto con Spolverato come fatto di forti squilibri emotivi, continue tensioni e momenti vissuti come umilianti, amplificati dall’esposizione televisiva e dalla pressione del gioco.
Shaila Gatta rinnega oggi la relazione vissuta al Grande Fratello?
No, Gatta afferma esplicitamente di non rinnegare nulla, sostiene di aver sempre difeso Spolverato e dichiara che, potendo tornare indietro, lo sceglierebbe nuovamente “altre mille volte”.
Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?
L’analisi è basata su una elaborazione giornalistica derivata congiuntamente dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
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