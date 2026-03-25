Home / SPETTACOLI & CINEMA / Shaila Gatta denuncia gli ex gieffini nel libro tra offese e umiliazioni

Shaila Gatta, il libro che riapre il caso Grande Fratello

Shaila Gatta, ex Velina e concorrente del Grande Fratello, torna a parlare dell’esperienza nel reality nel libro “Fuori Onda – Come Ho Trasformato Le Cadute In Passi Di Danza”. Nel volume, pubblicato nel 2026, ricostruisce la relazione con Lorenzo Spolverato e accusa alcuni ex gieffini entrati in corsa di averla spinta verso un rapporto che oggi definisce doloroso e umiliante.

Le sue parole chiamano in causa dinamiche televisive, gestione del consenso del pubblico e responsabilità dei coinquilini, riaprendo il dibattito su come i reality raccontano le relazioni tossiche e la libertà delle donne davanti alle telecamere.

In sintesi:

Shaila Gatta racconta nel libro l’esperienza al Grande Fratello e la storia con Lorenzo Spolverato .

racconta nel libro l’esperienza al Grande Fratello e la storia con . Accusa alcuni gieffini subentrati di averla sostenuta nella relazione invece di aiutarla a interromperla.

Parla di sentimenti di umiliazione e attacchi ricevuti dentro e fuori la Casa.

Rilancia il tema dei rapporti tossici e della libertà femminile nei reality show.

Le accuse agli ex gieffini e il racconto della relazione con Spolverato

Nel libro, Shaila Gatta ripercorre il triangolo iniziale con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, descrivendo il primo come il “vecchio schema” da cui avrebbe dovuto allontanarsi e il secondo come la “novità” su cui ha deciso di investire.

La svolta, secondo il suo racconto, arriva con l’ingresso in corsa di altri gieffini – in particolare Stefania Orlando, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri – che, forti della percezione esterna, si sarebbero schierati contro di lei, alimentando tensioni e condizionando il clima nella Casa.

“I più feroci sono stati gli inquilini entrati nel corso dell’edizione […] arrivavano a gamba tesa, consapevoli del disappunto esterno, schierandosi direttamente con il gruppo dei «nemici» e inveendo più di loro”, scrive Gatta, raccontando di essersi sentita isolata e giudicata.

Parla di video rivisti come “colpi dritti al cuore”, di mancanza di empatia e di pressioni a restare con Spolverato (“Hai fatto tanto per stare con lui, che fai, rinunci?”), nonostante lei fosse in palese difficoltà emotiva.

L’ex Velina sottolinea di essere stata “attaccata e umiliata, nel programma e fuori” e collega la propria esperienza a un clima culturale in cui, a suo dire, la libertà delle donne continua a essere guardata con sospetto anche da altre donne, incluse quelle che subiscono rapporti squilibrati o accettano modelli matrimoniali che definisce “retrogradi e maschilisti”.