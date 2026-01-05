Francesca Tocca scivola in pubblico, video virale: la risposta inattesa di Raimondo Todaro sorprende tutti

Il video della caduta e l’ironia di Tocca

Francesca Tocca apre il 2026 con una caduta spettacolare durante una sfilata in teatro, immortalata in un video che ha condiviso sui social. Indossava un lungo abito da sera e, scendendo alcuni gradini, è scivolata finendo a terra senza conseguenze serie. La ballerina di Amici di Maria De Filippi ha sdrammatizzato subito l’episodio con autoironia, commentando il filmato con la battuta: “Mago Silvan, spostate”. L’incidente si è concluso con risate, confermando la scelta di mostrarsi trasparente con i fan e di trasformare l’imprevisto in un momento virale.

La reazione di Todaro e il messaggio social

Alla clip pubblicata da Francesca Tocca, l’ex marito Raimondo Todaro ha reagito con leggerezza, aggiungendo l’emoji della scimmietta che sbircia. Un segnale di cordialità pubblica, senza commenti polemici né allusioni. La danzatrice di Amici di Maria De Filippi ha ribadito il registro ironico, sottolineando l’assenza di infortuni e la volontà di condividere l’imprevisto con i follower. Il breve scambio social, essenziale e privo di retroscena, ha contribuito alla viralità del video, alimentando l’attenzione senza scatenare speculazioni sulla loro vita privata.

Gossip e smentite tra Totti, Todaro e nuove voci

Dopo la rottura, Francesca Tocca si è definita single, nonostante il presunto flirt con il parrucchiere dei vip Davide Greco, con cui fu fotografata a baciarsi a giugno. Nelle ultime settimane è circolata l’indiscrezione di messaggi privati da parte di Francesco Totti, oggi legato a Noemi Bocchi: rumor mai corroborati da prove. Anche Raimondo Todaro si dichiara single; le segnalazioni su una misteriosa conoscenza in Sicilia non hanno trovato conferme. Al momento, nessuna delle parti ha ufficializzato relazioni o contatti oltre le voci.

