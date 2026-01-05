Francesca Tocca scivola in pubblico, video virale: la risposta inattesa di Raimondo Todaro sorprende tutti
Il video della caduta e l’ironia di Tocca
Francesca Tocca apre il 2026 con una caduta spettacolare durante una sfilata in teatro, immortalata in un video che ha condiviso sui social. Indossava un lungo abito da sera e, scendendo alcuni gradini, è scivolata finendo a terra senza conseguenze serie. La ballerina di Amici di Maria De Filippi ha sdrammatizzato subito l’episodio con autoironia, commentando il filmato con la battuta: “Mago Silvan, spostate”. L’incidente si è concluso con risate, confermando la scelta di mostrarsi trasparente con i fan e di trasformare l’imprevisto in un momento virale.
Indice dei Contenuti:
▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI
La reazione di Todaro e il messaggio social
Alla clip pubblicata da Francesca Tocca, l’ex marito Raimondo Todaro ha reagito con leggerezza, aggiungendo l’emoji della scimmietta che sbircia. Un segnale di cordialità pubblica, senza commenti polemici né allusioni. La danzatrice di Amici di Maria De Filippi ha ribadito il registro ironico, sottolineando l’assenza di infortuni e la volontà di condividere l’imprevisto con i follower. Il breve scambio social, essenziale e privo di retroscena, ha contribuito alla viralità del video, alimentando l’attenzione senza scatenare speculazioni sulla loro vita privata.
Gossip e smentite tra Totti, Todaro e nuove voci
Dopo la rottura, Francesca Tocca si è definita single, nonostante il presunto flirt con il parrucchiere dei vip Davide Greco, con cui fu fotografata a baciarsi a giugno. Nelle ultime settimane è circolata l’indiscrezione di messaggi privati da parte di Francesco Totti, oggi legato a Noemi Bocchi: rumor mai corroborati da prove. Anche Raimondo Todaro si dichiara single; le segnalazioni su una misteriosa conoscenza in Sicilia non hanno trovato conferme. Al momento, nessuna delle parti ha ufficializzato relazioni o contatti oltre le voci.
FAQ
- Chi è caduta durante l’evento?
Francesca Tocca, ballerina di Amici di Maria De Filippi.
- Si è fatta male?
No, nessun infortunio serio; ha sdrammatizzato con ironia.
- Come ha reagito Raimondo Todaro?
Raimondo Todaro ha commentato con l’emoji della scimmietta che sbircia.
- È vero il presunto flirt con Davide Greco?
È stata sorpresa a baciarsi con Davide Greco a giugno; nessuna ufficializzazione.
- Francesco Totti ha scritto a Francesca Tocca?
Circolano voci su messaggi privati di Francesco Totti, ma mancano prove.
- Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono single?
Sì, entrambi si dichiarano single e non hanno confermato nuove relazioni.