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Fedez alla festa di Leone con Giulia Honegger, spuntano nuove foto

Fedez alla festa di Leone con Giulia Honegger, spuntano nuove foto

Fedez presente al compleanno di Leone: cosa è davvero accaduto

Il 19 marzo 2026, a Milano, il compleanno di Leone Lucia, primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, ha riacceso l’attenzione sulla gestione familiare post-divorzio.
Le immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna smentiscono le ipotesi circolate sui social, secondo cui il rapper sarebbe stato assente alla festa a tema laser game.
Gli scatti mostrano infatti Fedez presente al party, al fianco della nuova compagna Giulia Honegger, stilista 23enne in dolce attesa, mentre la ex moglie coordina l’evento per gli 8 anni del figlio.

La partecipazione congiunta dei genitori, pur in un contesto di separazione, suggerisce una strategia di co-genitorialità mediaticamente esposta ma orientata alla stabilità emotiva dei bambini.

In sintesi:

  • Fedez era presente al compleanno di Leone, smentendo l’assenza ipotizzata dai social.
  • Il rapper è arrivato con la nuova compagna incinta, la stilista 23enne Giulia Honegger.
  • Ferragni e Fedez mantengono rapporti civili per tutelare i figli dopo il divorzio.
  • La nuova gravidanza sarebbe già stata comunicata ai figli e a Chiara Ferragni.

Co-genitorialità Ferragni-Fedez e nuova gravidanza di Giulia Honegger

Le immagini diffuse da Diva e Donna collocano nello stesso spazio e nello stesso momento Chiara Ferragni, 38 anni, e Fedez, 36, durante la festa milanese di Leone.
Il party a tema laser game, voluto dall’imprenditrice digitale per l’ottavo compleanno del primogenito, diventa così anche la prima uscita “familiare allargata” documentata dopo il divorzio.
Accanto al rapper compare la nuova fidanzata, la stilista 23enne Giulia Honegger, in gravidanza: secondo le indiscrezioni si tratterebbe di un altro maschietto.

La presenza di Giulia Honegger al compleanno di Leone è interpretata come conferma del fatto che Fedez avrebbe già informato l’ex moglie e i figli dell’arrivo del nuovo bebè, per accompagnarli in un percorso graduale di adattamento familiare.
La partecipazione di entrambi i genitori al party di Leone, e con ogni probabilità anche alla festa per i 5 anni di Vittoria il 23 marzo, indica una linea comune: garantire continuità affettiva e un contesto non conflittuale ai due bambini nonostante l’elevata esposizione mediatica.

Nuovi equilibri familiari e impatto sull’immagine pubblica

La scelta di condividere fisicamente gli eventi più significativi per Leone e Vittoria segna una fase matura nella gestione del post-divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez.
Per i due protagonisti dell’intrattenimento e del digitale, la co-genitorialità civile diventa anche un messaggio strategico verso brand, fan e opinione pubblica.

L’ingresso di Giulia Honegger nel quadro familiare, unito alla nuova gravidanza, apre a scenari futuri di “famiglia allargata” sotto i riflettori, in cui la stabilità percepita dei bambini sarà un elemento decisivo per la reputazione e le future collaborazioni dei protagonisti.

FAQ

Fedez era davvero presente alla festa di compleanno di Leone?

Sì, Fedez ha partecipato al compleanno di Leone a Milano, come documentato dalle foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna.

Chi è la nuova compagna incinta di Fedez presente al party?

Sì, la nuova compagna di Fedez è la stilista 23enne Giulia Honegger, immortalata incinta alla festa di compleanno di Leone.

Che tipo di rapporti mantengono oggi Chiara Ferragni e Fedez?

Sì, i due ex coniugi mantengono rapporti descritti come civili e corretti, focalizzati sulla serenità dei figli Leone e Vittoria.

La nuova gravidanza di Giulia Honegger è stata comunicata ai figli di Fedez?

Sì, secondo le ricostruzioni Fedez avrebbe già informato Chiara Ferragni e preparato Leone e Vittoria all’arrivo del nuovo bebè.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Sì, l’articolo deriva da una elaborazione congiunta di informazioni tratte da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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