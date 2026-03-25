Home / SPETTACOLI & CINEMA / Belen Rodriguez rientra ad Amici, nuovo duro colpo per Fabrizio Corona

Perché il ritorno di Belen ad Amici pesa nel confronto con Corona

La showgirl argentina Belen Rodriguez tornerà sabato 28 marzo 2026 sul palco di Amici, storico talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5.



L’annuncio ufficiale, diffuso dai profili social della produzione, conferma la sua partecipazione come ospite alla seconda puntata del serale di Amici25.



Il rientro negli studi dove esplose il legame con Stefano De Martino arriva dopo il periodo buio del 2023, segnato da depressione e ricovero, e dopo le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona sui presunti contrasti tra Belen e De Filippi.

In sintesi:

Ritorno di Belen Rodriguez ad Amici come ospite del serale del 28 marzo.

ad Amici come ospite del serale del 28 marzo. L’ospitata smentisce nei fatti i racconti di Fabrizio Corona sui dissidi con Maria De Filippi .

sui dissidi con . Belen riappare su Mediaset dopo la pausa del 2023 e i nuovi progetti sul Nove.

dopo la pausa del 2023 e i nuovi progetti sul Nove. Il passaggio ad Amici rafforza la centralità del brand di Maria De Filippi nel prime time.

Il ritorno di Belen tra Amici, Mediaset e il caso Corona

Per oltre un decennio Belen Rodriguez è stata un volto chiave dell’universo televisivo di Maria De Filippi: da Amici, dove incontrò Stefano De Martino, a Tu Si Que Vales e alle ospitate a C’è Posta Per Te.



Nel 2023 la brusca frenata: uscita da Mediaset, stop alla tv e un periodo di forte fragilità personale, tra separazione con De Martino, depressione e ricovero. Il rientro nel 2024-2025 è avvenuto passando dal canale Nove e da un’apparizione speciale a Ballando Con le Stelle come “ballerina per una notte”.



Ora la conferma della presenza al serale di Amici25 riapre un capitolo strategico: il rapporto diretto con Maria De Filippi, messo in discussione pubblicamente da Fabrizio Corona. In una puntata di *Falsissimo*, Corona aveva parlato di addio “brusco” a Tu Si Que Vales e di frizioni con la conduttrice. Ma le sue versioni risultano contraddittorie rispetto a quanto dichiarato da lui stesso nel 2023, quando sosteneva che la scelta fosse stata autonoma di Belen e non un allontanamento.

A ciò si aggiungono le parole pronunciate di recente da Belen a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, dove ha descritto Maria come una professionista “molto intelligente” e “psicologa”, capace di farla “evolvere” ad ogni confronto: *“Imparavo cose nuove tutte le volte che parlavo con lei”*.



La combinazione di attestati pubblici di stima e invito ad Amici rende sempre meno credibile la narrazione di rottura proposta da Corona, e segnala invece una relazione professionale ancora solida fra Rodriguez e il sistema De Filippi.

Impatto sul futuro televisivo di Belen e sul racconto mediatico

L’ospitata di Belen Rodriguez ad Amici va oltre il semplice ritorno da guest star: è un test sul potenziale reintegro stabile della showgirl nelle prime serate di Mediaset.



Se l’accoglienza del pubblico sarà positiva, gli addetti ai lavori si aspettano nuove aperture contrattuali e un progressivo riequilibrio fra i suoi impegni sul Nove e quelli sulle reti del Biscione.



Per il sistema dell’informazione di spettacolo, il caso apre anche un capitolo sulla credibilità delle narrazioni “dietro le quinte”: i fatti – invito ad Amici, lodi a De Filippi, continuità dei rapporti – pesano oggi più di qualsiasi racconto polemico esterno, ridimensionando ulteriormente le ricostruzioni di Fabrizio Corona.

FAQ

Quando va in onda la puntata di Amici con Belen Rodriguez?

La puntata con Belen Rodriguez ospite è programmata per sabato 28 marzo 2026 in prima serata su Canale 5, all’interno del serale di Amici25.

Che ruolo avrà Belen Rodriguez nella puntata di Amici25?

Belen parteciperà come ospite speciale al serale di Amici25. Farà un intervento in studio, legato al suo rapporto storico col programma e a momenti di spettacolo.

Perché si parla di smentita alle dichiarazioni di Fabrizio Corona?

Si parla di smentita perché la presenza di Belen ad Amici e le sue parole positive su Maria De Filippi contraddicono l’ipotesi di rottura netta raccontata da Fabrizio Corona.

Belen è tornata stabilmente a lavorare in televisione?

Sì, Belen è tornata a lavorare stabilmente in tv: ha progetti sul canale Nove e sta riallacciando collaborazioni con Mediaset, come dimostra l’ospitata ad Amici25.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Belen e Amici?

L’articolo deriva da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti e dispacci delle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati.