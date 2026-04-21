Home / SPETTACOLI & CINEMA / Sergej Stadler muore in volo per infarto, lutto nella musica russa

Morte di Sergej Stadler in volo tra San Pietroburgo e Istanbul

Sergej Stadler, celebre violinista russo soprannominato il “Paganini russo”, è morto a 63 anni per un infarto a bordo di un volo di linea da San Pietroburgo a Istanbul. L’aereo è stato dirottato per un atterraggio di emergenza in Romania, ma i tentativi di rianimazione sono risultati inutili.

L’allarme è stato confermato dal Comitato per la Cultura di San Pietroburgo, che ha ufficializzato il decesso e ha descritto la sequenza dei soccorsi in quota.

La scomparsa colpisce il mondo della musica classica internazionale, dove Stadler era figura di riferimento come fondatore e direttore dell’Orchestra Sinfonica di San Pietroburgo, protagonista in oltre 90 Paesi.

In sintesi:

Morte di Sergej Stadler per arresto cardiaco su volo San Pietroburgo-Istanbul.

per arresto cardiaco su volo San Pietroburgo-Istanbul. Atterraggio di emergenza in Romania, inutili i soccorsi a bordo e a terra.

Confermato il decesso dal Comitato per la Cultura di San Pietroburgo.

Stadler era noto come “Paganini russo”, con oltre 70 album pubblicati.

Il malore in alta quota e le conferme delle istituzioni russe

Secondo quanto riportato da “La Stampa”, citando l’agenzia russa Tass, Sergej Stadler ha accusato un grave arresto cardiaco mentre si trovava in cabina passeggeri sul volo internazionale diretto a Istanbul. L’equipaggio ha immediatamente richiesto assistenza medica e avviato una discesa rapida verso il più vicino aeroporto disponibile in Romania per un atterraggio di emergenza.

Nonostante l’intervento del personale di bordo e dei soccorritori a terra, il musicista è deceduto prima che potesse essere trasferito in ospedale.

Il Comitato per la Cultura di San Pietroburgo ha diffuso una nota ufficiale: “Sergej Stadler è morto a bordo del volo San Pietroburgo-Istanbul, che ha effettuato un atterraggio di emergenza in Romania”.

Fyodor Boltin, presidente del Comitato, ha annunciato che le autorità cittadine seguiranno direttamente tutte le procedure per il rimpatrio della salma e il supporto ai familiari. Il governatore Alexander Beglov ha inviato un messaggio di cordoglio, sottolineando l’importanza culturale di Stadler per la città.

L’eredità musicale del “Paganini russo” tra tournée e incisioni

La morte di Sergej Stadler priva la scena sinfonica mondiale di uno dei suoi interpreti più riconosciuti. Formatasi nel solco della grande scuola violinistica russa, la sua carriera lo ha portato a esibirsi come solista in oltre 90 Paesi, costruendo una reputazione di rigore tecnico e intensità interpretativa che gli è valsa il soprannome di “Paganini russo”.

Come fondatore, direttore artistico e direttore principale dell’Orchestra Sinfonica di San Pietroburgo, Stadler ha contribuito alla diffusione del repertorio classico russo ed europeo, con una discografia superiore ai 70 album, spesso dedicati ai grandi concerti per violino e alle sinfonie del tardo romanticismo.

La sua scomparsa in circostanze improvvise apre ora il tema della custodia della sua eredità artistica e del futuro dell’orchestra che aveva guidato, chiamata a garantire continuità a un progetto culturale di riconosciuto rilievo internazionale.

FAQ

Chi era Sergej Stadler e perché era così noto?

Era un celebre violinista russo, soprannominato il “Paganini russo”, noto per virtuosismo tecnico, tournée in oltre 90 Paesi e più di 70 registrazioni discografiche.

Come è morto il violinista Sergej Stadler?

È morto a 63 anni per arresto cardiaco a bordo di un volo San Pietroburgo-Istanbul, nonostante l’atterraggio di emergenza in Romania e i tentativi di rianimazione.

Che ruolo ricopriva Sergej Stadler a San Pietroburgo?

Ricopriva il ruolo di fondatore, direttore artistico e direttore principale dell’Orchestra Sinfonica di San Pietroburgo, figura centrale della vita musicale cittadina.

Cosa faranno le autorità russe dopo la morte di Stadler?

Le autorità di San Pietroburgo, tramite il Comitato per la Cultura, cureranno rimpatrio della salma, supporto burocratico e sostegno alla famiglia del musicista.

Quali sono le fonti utilizzate per questa notizia?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.