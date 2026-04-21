Brigitte Nielsen racconta scontro con Sylvester Stallone e lite con Madonna

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Brigitte Nielsen a Belve, il racconto contro Stallone e Madonna

Chi: l’attrice danese Brigitte Nielsen, ex moglie di Sylvester Stallone, protagonista di una nuova intervista a Belve con Francesca Fagnani. Dove: negli studi Rai del talk di Rai2. Quando: registrazione nei giorni scorsi, messa in onda in questa stagione televisiva. Che cosa: Nielsen ricostruisce il matrimonio “orribile” con Stallone, le presunte ripercussioni sulla sua carriera a Hollywood e una violenta lite degli anni Ottanta con Madonna. Perché: per offrire la sua versione su una stagione cruciale della propria vita privata e professionale, tra accuse di manipolazione psicologica, isolamento lavorativo e abuso di alcol e farmaci, collegando traumi sentimentali e crollo personale.

In sintesi:

Brigitte Nielsen definisce il matrimonio con Sylvester Stallone “una tragedia” psicologica e fisica.

L’attrice accusa Stallone di averla inserita in una “black list” che l’avrebbe esclusa da Hollywood.

Nielsen ricollega il suo crollo del 2003 al rapporto devastante con l’ex marito Raoul Meyer.

Rievoca una lite anni Ottanta con Madonna, tra spinta, schiaffo e un flirt con Sean Penn.

Dal set di Rocky IV a Belve: matrimonio, accuse e carriera spezzata

Il racconto di Brigitte Nielsen parte dal set di Rocky IV, dove scocca il colpo di fulmine con Sylvester Stallone. Le nozze arrivano il 15 dicembre 1985, la separazione il 13 luglio 1987, dopo meno di due anni.

Nielsen sostiene che già la prima notte di matrimonio abbia segnato uno spartiacque: descrive Stallone come “molto cattivo, psicologicamente e fisicamente”, ossessivo, tale da farla sentire “in pericolo”.

Prima delle nozze, racconta di aver firmato un accordo prematrimoniale: *“Sono come la bomba atomica perché so tutto. Ma ho firmato un contratto”*.

In passato, l’attrice aveva già respinto l’idea di un matrimonio per interesse economico, sostenendo che sarebbe stato Stallone a insistere: *“Mi ha letteralmente implorato di sposarmi. Mi trattava come una cosa, una sua proprietà”*.

A Belve, Nielsen alza ulteriormente il tiro: accusa l’ex marito di aver “distrutto” la sua carriera dopo la rottura, inserendola in una presunta “black list di Hollywood”. *“Quando hanno saputo che non stavo più con lui, nessuno mi ha più cercato per farmi lavorare”*, afferma.

L’attrice ribadisce anche dettagli intimi già emersi in interviste precedenti, collegandoli all’uso di steroidi da parte della star: *“Stallone? A letto era più un coniglio. È vero, altre domande?”*. Un capitolo che, nelle sue parole, completa il quadro di un’unione definita una “tragedia”.

Tra Raoul Meyer, il crollo del 2003 e lo scontro con Madonna

Archiviato Stallone, Brigitte Nielsen ricorda il matrimonio del 1993 con il pilota di rally Raoul Meyer, da cui nascono i figli Raoul Meyer Jr. e Douglas Meyer. Anche questa relazione, inizialmente stabile, viene descritta come progressivamente tossica.

Nielsen collega al rapporto con Meyer il grave episodio del 2003, quando ingerì un mix di ansiolitici e whisky: *“Era un legame devastante. Mi aveva fatto il lavaggio del cervello. Sai, come l’ISIS. Non ero più me stessa”*, spiega, evidenziando un controllo psicologico invasivo e un profondo smarrimento identitario.

L’intervista si chiude su un altro capitolo di cronaca pop anni Ottanta: la lite con Madonna. Nielsen racconta un episodio in un club, dove la popstar le avrebbe ripetutamente pestato i piedi: *“L’ho guardata, questa miniatura di Madonna, e le ho dato una spinta”*.

In un’intervista del 2019 a The Talk sulla CBS, l’attrice aveva però parlato di uno schiaffo a mano aperta, descrivendo l’intervento di sei buttafuori e aggiungendo un dettaglio ulteriore: dopo qualche mese, una notte di passione con l’allora marito di Madonna, Sean Penn, nel sud della Francia. Una ricostruzione che oggi continua ad alimentare curiosità e riletture sul lato oscuro dell’Hollywood di quegli anni.

Nuove rivelazioni e possibili effetti sulla percezione di Hollywood

Le dichiarazioni di Brigitte Nielsen a Belve, pur provenendo da una memoria personale e soggettiva, si inseriscono nel filone delle testimonianze che raccontano gli anni Ottanta e Novanta di Hollywood come un sistema chiuso, dove dinamiche sentimentali e carriere professionali erano spesso intrecciate.

Le accuse di “black list”, manipolazioni psicologiche e violenza simbolica riaprono il dibattito sul potere delle star maschili e sui meccanismi informali di esclusione nell’industria cinematografica. Allo stesso tempo, il racconto del crollo del 2003 e della successiva ripartenza offre materiale per nuove narrazioni biografiche su Nielsen, rendendola una testimone chiave di quell’epoca. Possibili sviluppi futuri potrebbero includere ulteriori interviste, documentari o produzioni seriali che approfondiscano, anche con voci terze, la sua versione dei fatti.

FAQ

Chi è oggi Brigitte Nielsen e di cosa si occupa?

Attualmente Brigitte Nielsen vive tra Europa e Stati Uniti, alternando partecipazioni televisive, reality, ospitate talk e progetti autobiografici, inclusi libri di memorie e documentari sulle sue esperienze personali e professionali.

Quanto è durato il matrimonio tra Brigitte Nielsen e Sylvester Stallone?

Il matrimonio tra Brigitte Nielsen e Sylvester Stallone è durato meno di due anni, dal 15 dicembre 1985 fino alla separazione ufficiale del 13 luglio 1987.

Brigitte Nielsen ha confermato problemi di dipendenza?

Sì, Brigitte Nielsen ha ammesso abusi di alcol e farmaci, in particolare nel 2003, collegandoli al malessere derivante da relazioni sentimentali tossiche e a una forte crisi d’identità personale.

La lite con Madonna è stata confermata da altre fonti?

Attualmente la lite è descritta solo da Brigitte Nielsen, in versioni diverse (spinta o schiaffo). Non risultano conferme pubbliche dirette da parte di Madonna o del suo entourage.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questo articolo è derivato da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.