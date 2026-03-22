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Ornella Muti svela la vera storia della finta rivalità con Giorgi

Ornella Muti svela la vera storia della finta rivalità con Giorgi

Quando finse la lite tra Ornella Muti ed Eleonora Giorgi

Chi: Ornella Muti ed Eleonora Giorgi, icone del cinema italiano.
Che cosa: la finta lite a “borsettate” orchestrata dal press agent Enrico Lucherini, trasformata in scoop fotografico e, oggi, nel cuore del docu-film di Rai CulturaIlluminate”.
Dove: tra set cinematografici, studi di Roma e archivi televisivi italiani.

Quando: il ricordo riaffiora nel terzo episodio di “Illuminate”, in onda su Rai3 domenica 22 marzo in seconda serata.
Perché: per smontare il mito della rivalità “bionda vs bruna” e restituire un ritratto autentico di Eleonora Giorgi, a un anno dalla scomparsa, raccontata dall’amica e collega Muti.

In sintesi:

  • La lite tra Muti e Giorgi fu una messinscena studiata dal press agent Enrico Lucherini.
  • Le foto alimentarono sui giornali la falsa rivalità tra la “bionda” e la “bruna”.
  • Il docu-film “Illuminate” omaggia la vita e la carriera di Eleonora Giorgi.
  • Testimonianze di familiari e colleghi ricostruiscono la stagione d’oro del cinema italiano.

La falsa rivalità e il vero legame tra Ornella Muti ed Eleonora Giorgi

Ornella Muti ricorda sorridendo la celebre sceneggiata: *«Ci hanno fatto fare la litigata tra me ed Eleonora a borsettate che non volevamo fare»*. A orchestrare tutto era il leggendario press agent Enrico Lucherini, che costruì ad arte la contrapposizione tra la “bionda” e la “bruna”.

Davanti a loro, un paparazzo pronto a immortalare la finta rissa, con la regia comunicativa di Lucherini. *«Noi con le borsette che ridevamo, fate finta di menarvi»*, racconta Muti, ricordando come quelle immagini furono poi pubblicate sui giornali come prova di un odio mai esistito.

*«Quando sono uscite le foto tutti a dire che ci odiavamo ma in realtà non c’era questa rivalità»*, precisa l’attrice, smontando a distanza di anni una narrazione mediatica che semplificava due carriere complesse e parallele. Il docu-film di Rai Cultura restituisce così un rapporto fatto di stima, amicizia e condivisione professionale più che di competizione.

Un omaggio a Eleonora Giorgi e alla stagione d’oro del cinema italiano

Nel terzo episodio di “Illuminate”, prodotto da Anele per Rai Cultura, Ornella Muti guida lo spettatore dentro la vita privata e artistica di Eleonora Giorgi. Il racconto intreccia due sguardi: quello della protagonista scomparsa e quello dell’amica-diva che ne restituisce fragilità e forza.

Gli studi televisivi e cinematografici di Roma fanno da sfondo a un affresco della stagione d’oro del cinema italiano tra anni ’70 e ’80. Si ripercorrono gli esordi di Giorgi, la consacrazione con “Borotalco” – che le valse David di Donatello e Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista – fino al debutto alla regia con “Uomini & donne, amori & bugie”, che segna anche l’incontro artistico diretto con Muti, protagonista del film.

Il docu-film alterna sequenze di fiction, materiali di archivio e testimonianze di figure chiave: i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, Lino Banfi, la costumista Nicoletta Ercole, la giornalista e scrittrice Laura Delli Colli, il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti, la giornalista Gloria Satta, la regista Liliana Cavani, lo scrittore Fulvio Abbate, la fotografa Marinetta Saglio, l’addetto stampa Gianluca Pignatelli e l’attore Eugenio Ricciardi, allievo di Giorgi.

“Illuminate”, una docu-serie che riscrive l’immaginario delle dive italiane

Illuminate” è una produzione Anele in collaborazione con Rai Cultura, ideata per restituire complessità alle grandi protagoniste italiane del Novecento. Ogni puntata affida il racconto di una figura iconica a un’altra attrice contemporanea, in un passaggio di testimone generazionale.

L’episodio dedicato a Eleonora Giorgi porta la firma del regista Marco Spagnoli, con soggetto di Celestino Pietro Pesce e Chiara Cavaliere. Accanto a lui, nella serie, lavorano Simona Cocozza (Tina Lagostena Bassi), Michele Imperio (Lea Pericoli) e Maria Tilli (Rosita Missoni), con testi di Emanuela Rizzuto, Gino Clemente, Flaminia Padua e Michele Casella.

La sigla, cantata da Chiara Civello per Curci Editore, sottolinea l’impianto emotivo di una serie che, episodio dopo episodio, mostra come dietro l’immagine patinata delle dive esistano percorsi artistici, scelte coraggiose e rapporti professionali spesso manipolati dai media. Il ricordo della finta lite tra Muti e Giorgi diventa così chiave narrativa per leggere criticamente l’industria dello spettacolo.

FAQ

La lite tra Ornella Muti ed Eleonora Giorgi è davvero avvenuta?

Sì, ma fu una messinscena organizzata dal press agent Enrico Lucherini per i fotografi: le due attrici in realtà ridevano e non erano rivali.

Quando va in onda l’episodio di Illuminate su Eleonora Giorgi?

Va in onda domenica 22 marzo in seconda serata su Rai3, all’interno della docu-serie “Illuminate” prodotta da Anele e Rai Cultura.

Quali riconoscimenti ha ottenuto Eleonora Giorgi per Borotalco?

Ha ottenuto il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista, consacrandola icona del cinema italiano degli anni ’80.

Chi sono i principali testimoni coinvolti nel docu-film Illuminate?

Partecipano, tra gli altri, Lino Banfi, Andrea Rizzoli, Paolo Ciavarro, Nicoletta Ercole, Laura Delli Colli, Simone Marchetti e Liliana Cavani.

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