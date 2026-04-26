Home / SPETTACOLI & CINEMA / Serena Rossi racconta la maternità tra pressioni sul lavoro e libertà personale

Serena Rossi, maternità e carriera: le pressioni dell’industria televisiva

Nel talk televisivo Verissimo, andato in onda a Milano, l’attrice Serena Rossi ha raccontato quando, nel 2016, decise di diventare madre del figlio Diego, avuto con l’attore Davide Devenuto.

In quel momento la sua carriera era in forte ascesa, ma l’industria audiovisiva le segnalò che una gravidanza avrebbe potuto comprometterne la visibilità professionale.

Nonostante le pressioni, la Rossi ha scelto di anteporre i propri desideri personali, rifiutando che la pianificazione familiare fosse subordinata a logiche produttive e di immagine.

In sintesi:

Serena Rossi rivela le pressioni ricevute per rinviare la maternità in piena ascesa professionale.

rivela le pressioni ricevute per rinviare la maternità in piena ascesa professionale. L’attrice rifiuta di delegare all’industria la gestione dei tempi della propria vita privata.

Dopo la nascita di Diego , la carriera di Serena Rossi accelera invece di rallentare.

, la carriera di accelera invece di rallentare. Con Davide Devenuto matrimonio intimo nel 2023, a coronamento di una relazione ventennale.

Durante l’intervista, Serena Rossi ha ricordato una frase emblematica ricevuta da addetti ai lavori: “Se fai un figlio adesso esci dal giro, è un momento in cui stai crescendo”.

Quell’avvertimento, racconta l’attrice, le provocò grande amarezza: “Ci rimasi malissimo”.

Il nodo centrale, tuttavia, è stato la consapevolezza di non voler subordinare la maternità a valutazioni di mercato e strategie di casting.

Serena Rossi spiega di essersi chiesta: “Posso mai mettere la mia vita, i miei desideri, nelle mani di qualcuno che deve decidere per la mia carriera?”.

La risposta è stata una scelta netta: priorità al progetto familiare anche a costo di rinunciare a ruoli importanti.

“Non mi importa, non farò il film, ma voglio realizzare il mio sogno più grande che è quello di diventare mamma”, ha dichiarato, rivendicando oggi quella decisione come determinante anche sul piano professionale.

Come la scelta di diventare madre ha cambiato la carriera di Serena Rossi

I fatti successivi hanno smentito i timori dei produttori. Serena Rossi sottolinea come la nascita di Diego non abbia interrotto il percorso artistico, ma lo abbia ridefinito.

“Da quando è nato, la mia carriera ha preso il via in una maniera diversa”, afferma, legando la svolta lavorativa a una maggiore solidità personale.

L’attrice ribadisce che la maternità non rappresenta un ostacolo strutturale alla presenza sul set, ma richiede piuttosto organizzazione e un cambio di prospettiva nei rapporti tra interpreti, produzione e tempi di lavorazione.

La sua testimonianza mette in luce una dinamica ancora diffusa nel mondo dello spettacolo italiano: la maternità come variabile percepita a rischio per l’investimento su attrici in crescita.

Raccontando la propria esperienza, Serena Rossi propone implicitamente un modello alternativo, in cui le scelte familiari non siano considerate incompatibili con la continuità di carriera.

Il caso Rossi diventa così un riferimento concreto nel dibattito su parità di genere, diritti delle lavoratrici e rappresentazione delle madri nell’industria culturale.

Una relazione longeva e un matrimonio fuori dai riflettori

Nell’intervista a Verissimo, Serena Rossi ha approfondito anche il rapporto con Davide Devenuto, compagno di vita da quasi vent’anni.

“Questo amore è forte, sono tanti anni, è un amore che ha vissuto tante fasi”, ha spiegato, descrivendo un legame costruito nel tempo, tra progetti condivisi e crescita personale reciproca.

Nel 2023, dopo 15 anni di fidanzamento, la coppia ha scelto di sposarsi con una cerimonia volutamente sobria e riservata.

L’attrice racconta che il matrimonio si è svolto in forma strettamente privata: “È stata una cerimonia molto intima, eravamo in 14. Non lo sapeva nessuno”.

Elemento simbolico centrale, la presenza del figlio: Diego ha portato le fedi agli sposi, sancendo il ruolo della famiglia come nucleo prioritario rispetto all’esposizione mediatica.

Questa scelta di discrezione rafforza l’immagine di Serena Rossi come figura pubblica attenta a preservare gli affetti dalle logiche dello spettacolo.

FAQ

Chi è il compagno di vita di Serena Rossi?

Il compagno di vita di Serena Rossi è l’attore Davide Devenuto, con cui ha una relazione stabile da quasi vent’anni.

Quando è nato il figlio di Serena Rossi e Davide Devenuto?

Il figlio di Serena Rossi e Davide Devenuto, di nome Diego, è nato nel 2016, durante la fase di crescita professionale dell’attrice.

Perché la maternità di Serena Rossi è considerata un caso simbolico?

La maternità di Serena Rossi è simbolica perché smentisce l’idea che una gravidanza interrompa la carriera, mostrando come possa invece coincidere con una nuova fase professionale.

Che tipo di matrimonio hanno scelto Serena Rossi e Davide Devenuto?

Serena Rossi e Davide Devenuto hanno scelto nel 2023 un matrimonio molto intimo, con soli 14 invitati, mantenendo la cerimonia completamente lontana dai riflettori.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Serena Rossi?

Questa notizia è stata elaborata congiuntamente da contenuti delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.