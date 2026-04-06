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Guida TV stasera film imperdibili scelti dagli esperti di cinema

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Genio comico e romanticismo in Wedding Crashers di David Dobkin

John e Jeremy, consulenti divorzisti di Washington, passano i weekend imbucandosi ai matrimoni per abbordare donne, finché un ricevimento dell’élite politica americana nel 2005 li costringe a fare i conti con sentimenti autentici e identità inventate.
Il film, diretto da David Dobkin, con protagonisti Owen Wilson e Vince Vaughn, fonde commedia irriverente e rom-com classica, raccontando perché le “regole” da seduttori crollano davanti all’amore vero.
Ambientato tra ville patrizie e saloni di potere a stelle e strisce, Wedding Crashers resta una delle commedie più influenti degli anni Duemila per ritmo, cast corale e satira di costume.

In sintesi:

  • Due amici si imbucano ai matrimoni finché l’amore incrina le loro regole da seduttori seriali.
  • Owen Wilson e Vince Vaughn guidano un cast corale con Rachel McAdams e Bradley Cooper.
  • Wedding Crashers unisce comicità demenziale, romanticismo e satira sull’alta società americana.
  • Il film del 2005 è diventato un cult della commedia USA contemporanea.

Trama, personaggi e temi centrali della commedia cult

John Beckwith (Owen Wilson) e Jeremy Grey (Vince Vaughn) sono specialisti dell’“imbucata perfetta”: si infilano ai matrimoni seguendo un decalogo ferreo per mangiare gratis e sedurre invitate vulnerabili dopo il sì.

Quando John inizia a percepire il logoramento emotivo di quella vita, Jeremy lo trascina in un ultimo colpo: il matrimonio della figlia del potente cancelliere di stato William Cleary (Christopher Walken).

In questa cornice altoborghese John s’innamora di Claire Cleary (Rachel McAdams), elegante damigella d’onore però già fidanzata con l’arrogante Sack Lodge (Bradley Cooper); Jeremy viene travolto dalla passione ossessiva di Gloria (Isla Fisher), sorella minore di Claire.

Per non perdere le nuove conquiste, i due violano la loro regola base – sparire dopo la festa – e prolungano la farsa come ospiti del clan Cleary.

Tra la madre seduttiva Kathleen Cleary (Jane Seymour), il fratello artista instabile Todd (Keir O’Donnell) e l’entrata in scena del mitologico imbucato Chazz (Will Ferrell), la situazione precipita.

La commedia alterna gag fisiche, dialoghi serrati e improvvisazioni, ma lavora anche sull’evoluzione dei protagonisti: il cinismo iniziale lascia spazio alla presa di coscienza dei danni causati dal loro egoismo, fino al necessario confronto pubblico con la verità.

Eredità del film e attualità di una commedia irriverente

Wedding Crashers, commedia USA del 2005, ha consolidato la stagione d’oro del filone “rated R” romantico-goliardico, aprendo la strada a numerosi imitatori.

Ha rilanciato la visibilità comica di Owen Wilson e Vince Vaughn, consolidato Rachel McAdams nel registro romantico e anticipato l’ascesa di Bradley Cooper al cinema mainstream.

Rivisto oggi, il film mostra alcuni codici di seduzione datati, ma resta un case study su come bilanciare farsa, sentimento e critica sociale: l’ossessione per l’apparenza delle élite politiche, la spettacolarizzazione dei matrimoni e il vuoto esistenziale nascosto dietro feste perfette.

FAQ

Di cosa parla esattamente Wedding Crashers?

Il film racconta due amici che si imbucano ai matrimoni per sedurre invitate, finché l’amore autentico e le bugie accumulate li costringono a cambiare vita.

Chi sono i protagonisti principali del film?

I protagonisti sono John Beckwith e Jeremy Grey, interpretati rispettivamente da Owen Wilson e Vince Vaughn, affiancati da Rachel McAdams, Bradley Cooper e Christopher Walken.

Perché Wedding Crashers è considerato un cult della commedia?

È considerato cult per il mix di comicità irriverente, cast corale di alto livello, dialoghi memorabili e capacità di raccontare con leggerezza l’ipocrisia sociale dei matrimoni di élite.

Che tipo di umorismo caratterizza Wedding Crashers?

Il film usa umorismo verbale brillante, situazioni imbarazzanti, improvvisazione e gag fisiche, restando però ancorato alla struttura della commedia romantica classica con un arco di crescita per entrambi i protagonisti.

Quali sono le fonti alla base di questa analisi del film?

Questa analisi deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

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