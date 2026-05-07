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Sempio racconta di aver visto il video di Chiara e Alberto, emergono dettagli sconvolgenti

Sempio racconta di aver visto il video di Chiara e Alberto, emergono dettagli sconvolgenti

Nuove intercettazioni su Andrea Sempio riaprono il caso Garlasco

Le nuove intercettazioni su Andrea Sempio, 37 anni, amico di gioventù di Marco Poggi, riportate dal Tg1, emergono dalla Procura di Pavia e potrebbero aggravare la sua posizione nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. In un audio captato in auto il 14 aprile 2025, circa un mese dopo aver saputo delle nuove indagini, Sempio parla da solo e rievoca una telefonata con Chiara, smentendo la versione del “numero sbagliato”. Le frasi registrate, inclusi riferimenti a un presunto “video di Chiara e Alberto”, sono oggi al centro dell’attenzione di Procura e carabinieri di Milano, che le considerano potenzialmente decisive per la ricostruzione dei rapporti tra Sempio e la vittima e per la cronologia delle ore precedenti al delitto.

In sintesi:

  • Nuove intercettazioni in auto di Andrea Sempio finiscono agli atti della Procura di Pavia.
  • Sempio evoca una telefonata con Chiara Poggi e un rifiuto netto da parte della ragazza.
  • Citato un “video di Chiara e Alberto”, visto e posseduto, secondo il presunto sfogo registrato.
  • Per gli inquirenti le frasi smentiscono la versione del “numero sbagliato” fornita in precedenza.

Che cosa rivelano le intercettazioni in auto del 14 aprile 2025

Secondo quanto ricostruito dal Tg1, la svolta arriva il 14 aprile 2025, quando una microspia installata nell’auto di Andrea Sempio registra un lungo monologo.
Sempio si riferirebbe a una telefonata con Chiara Poggi precedente all’omicidio, descrivendo un tentativo di approccio respinto.
Rievoca la frase di Chiara in forma imitata: “Non ci voglio parlare con te”, ribaltando la versione sinora nota, secondo cui avrebbe chiamato per errore casa Poggi solo per cercare Marco Poggi.

L’indagato, sempre secondo gli atti dei carabinieri di Milano, aggiunge: “Era tipo io gli ho detto ‘riusciamo a vederci?’… lei mi ha messo giù il telefono… ah ecco che fai la dura… l’interesse non era reciproco”.
Il passaggio che più colpisce gli investigatori riguarda il “video di Chiara e Alberto”: Sempio afferma di averlo visto *“dal suo cellulare”* e di averlo ancora “dentro la penna”, riferendosi presumibilmente a una pen drive.
Questo elemento alimenta interrogativi sui rapporti tra la vittima, l’ambiente amicale e lo stesso Sempio, e sulla natura del materiale digitale oggi al vaglio degli inquirenti.

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Le possibili conseguenze investigative e l’impatto sul caso Garlasco

Le frasi intercettate potrebbero incidere sia sulla valutazione dell’attendibilità di Andrea Sempio, sia sulla mappa delle relazioni intorno a Chiara Poggi nelle settimane precedenti al delitto di Garlasco.
Per Procura di Pavia e carabinieri di Milano, il presunto corteggiamento respinto e il riferimento al “video” aprono un ulteriore fronte probatorio, digitale e relazionale.
La presenza dichiarata di quel file in una “penna” potrebbe portare a nuovi accertamenti tecnici, perizie informatiche e acquisizioni di dispositivi mai completamente esplorati in passato.

In prospettiva, la rilettura dell’intera cronologia delle comunicazioni telefoniche e multimediali tra Sempio, Chiara e il suo entourage potrebbe generare nuove verifiche incrociate, utili a chiarire incongruenze storiche del caso.
Il quadro investigativo resta in evoluzione: eventuali riscontri oggettivi alle dichiarazioni captate in auto saranno decisivi per stabilire se queste intercettazioni resteranno un elemento indiziario isolato o si trasformeranno in un tassello chiave nella lunga e controversa vicenda giudiziaria del delitto di Garlasco.

FAQ

Chi è Andrea Sempio e perché è indagato nel caso Garlasco?

Andrea Sempio è un amico di gioventù di Marco Poggi, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nell’ambito delle nuove indagini.

Cosa contiene l’intercettazione del 14 aprile 2025 su Sempio?

L’intercettazione in auto registra Sempio che parla da solo di una telefonata con Chiara, di un rifiuto sentimentale e del “video di Chiara e Alberto”.

Perché il presunto “video di Chiara e Alberto” è rilevante per gli inquirenti?

È rilevante perché Sempio afferma di averlo visto e di averlo conservato su una pen drive, aprendo nuove piste digitali e relazionali.

Le nuove intercettazioni smentiscono la versione della telefonata sbagliata?

Sì, per gli inquirenti le frasi registrate contraddicono il racconto della semplice telefonata per cercare Marco, suggerendo un tentativo di incontro rifiutato.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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