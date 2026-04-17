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Selvaggia Lucarelli racconta la vera nascita del rapporto Elodie Franceska

Selvaggia Lucarelli racconta la vera nascita del rapporto Elodie Franceska

Elodie e Franceska, come è nata una storia d’amore inattesa

Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, la cantante Elodie è finita al centro dell’attenzione non per un singolo o un tour, ma per la sua vita privata. Dopo l’ultima data romana del tour e l’annuncio di una lunga pausa dalle scene, sono emerse indiscrezioni sulla fine del rapporto con Andrea Iannone e su un possibile riavvicinamento con Marracash. Parallelamente, si è fatta strada una nuova figura: la ballerina Franceska Nuredini, parte del suo corpo di ballo. A ricostruire tempi, dinamiche e retroscena della nascita della loro relazione è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter ha offerto un racconto dettagliato di come un’intesa professionale nata nel 2022 si sia trasformata, tra Roma, Milano e un viaggio in Thailandia, in una storia d’amore vissuta sempre meno in segreto.

In sintesi:

  • Tra 2025 e 2026 Elodie annuncia una pausa e cambia radicalmente vita privata.
  • Il legame con la ballerina Franceska Nuredini evolve da collaborazione a relazione sentimentale.
  • Secondo Lucarelli, nel periodo natalizio Elodie lascia sia Andrea Iannone sia Franceska.
  • A fine dicembre le due scelgono di vivere pubblicamente la loro storia.

Il 6 dicembre 2025, sul palco di Roma, Elodie dichiara di volersi prendere “un anno di pausa” dalla musica. Da quel momento, il focus del pubblico si sposta dai palazzetti alla sua vita sentimentale. Filtrano voci di distanza da Andrea Iannone, ex pilota MotoGP, e le cronache social rilanciano ogni like e interazione con Marracash come possibile segnale di ritorno di fiamma.

Nei primi giorni del 2026 entra però in scena con maggiore evidenza Franceska Nuredini, già ballerina del tour 2025. La presenza della danzatrice, prima sul palco e poi in una vacanza in Thailandia, alimenta l’idea di un rapporto più profondo di una semplice amicizia, tra foto di grande complicità e gesti affettuosi. È in questo contesto che la ricostruzione di Selvaggia Lucarelli offre un quadro più articolato delle scelte emotive e professionali della cantante.

Dalla collaborazione artistica alla scelta di vivere una relazione alla luce del sole

Il legame tra Elodie e Franceska Nuredini si forma nel 2022, in ambito strettamente lavorativo. Con il tour del 2025, l’intesa sul palco si fa più visibile, trasformandosi progressivamente in una dimensione più profonda. Secondo quanto riportato da Selvaggia Lucarelli, la vicinanza quotidiana, le prove e i viaggi avrebbero creato un terreno emotivo nuovo per entrambe.

Un passaggio chiave è una dedica di Franceska sui social, ripresa dalla giornalista: “Grazie, a te che sei così pura e candida e col tuo cuore e la tua fame hai creato qualcosa di grande, qualcosa che io non ho mai provato, mi sento diversa, ma mi sento pronta in qualche strano modo”. Parole lette da molti come confessione di un sentimento che supera la semplice gratitudine professionale.

La newsletter della Lucarelli descrive settimane di forte instabilità sentimentale, con incastri e rotture che includono anche Andrea Iannone. Nel racconto, durante le festività natalizie Elodie arriverebbe a lasciare sia Iannone sia Franceska, provocando una “crisi profondissima” nella ballerina. Poco prima di Capodanno, però, la cantante “ci ripensa” e le due tornano insieme, uscendo in discoteca al Botox di Milano e comparendo in foto sempre meno criptiche.

Impatto pubblico e cambio di percezione sulle coppie femminili nello spettacolo

Il post del 29 dicembre di Elodie, con la caption “after the storm”, diventa la metafora della svolta: dopo la tempesta emotiva, la scelta di vivere alla luce del sole la storia con Franceska Nuredini. Non si tratta solo di un aggiornamento di gossip, ma di un tassello significativo nella rappresentazione delle relazioni omosessuali nel mondo dello spettacolo italiano.

Selvaggia Lucarelli sottolinea che questa vicenda è “molto più di una semplice notizia di gossip”, perché contribuisce a normalizzare la visibilità delle coppie femminili di primo piano. Una cantante pop di grande successo e una ballerina professionista che non occultano il proprio legame offrono un modello diverso di narrazione rispetto al passato, in cui molte storie analoghe restavano implicite o taciute.

Per il pubblico, la decisione di Elodie di esporsi in una fase in cui ha sospeso l’attività live suggerisce la volontà di ridefinire contemporaneamente immagine artistica e identità personale. Gli sviluppi futuri, sia musicali sia privati, diranno quanto questa scelta influenzerà la sua carriera e l’industria italiana dell’intrattenimento.

FAQ

Chi è Franceska Nuredini e che ruolo ha nel tour di Elodie?

Franceska Nuredini è una ballerina professionista, parte del corpo di ballo di Elodie dal 2022 e presenza centrale nel tour 2025.

Quando Elodie ha annunciato la pausa dalla musica e per quanto tempo?

Elodie ha annunciato un anno di pausa il 6 dicembre 2025, durante l’ultima data romana del suo tour.

Che cosa ha scritto Elodie nel post “after the storm” del 29 dicembre?

Elodie ha pubblicato foto con Franceska Nuredini accompagnate dalla frase inglese “after the storm”, interpretata come simbolo di nuova serenità sentimentale.

Perché la storia tra Elodie e Franceska è considerata significativa mediaticamente?

La storia è rilevante perché mostra una coppia femminile nota nel mainstream, contribuendo a normalizzare relazioni omosessuali nel panorama pop italiano.

Quali sono le fonti originali alla base di questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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