Home / SPETTACOLI & CINEMA / La legge di Lidia Poët debutta con ultima stagione tra misteri e processi

Ultima stagione de La legge di Lidia Poët: cosa sapere subito

La nuova e ultima stagione de La legge di Lidia Poët arriva oggi, 15 aprile 2026, su Netflix. Protagonista è ancora l’attrice Matilda De Angelis, nei panni della prima avvocatessa d’Italia, alle prese con il caso più delicato della sua carriera.

Ambientata tra Torino e Roma nel 1887, la serie racconta lo scontro in tribunale tra Lidia e il procuratore Pierluigi Fourneau, suo grande amore, per la difesa dell’amica Grazia Fontana, accusata dell’omicidio del marito violento.

La stagione conclusiva intreccia lotta per i diritti delle donne, tensione sentimentale con Jacopo Barberis e riflessione storica sulla figura realmente esistita di Lidia Poët, pioniera della professione forense femminile in Italia.

In sintesi:

Ultima stagione de La legge di Lidia Poët disponibile dal 15 aprile 2026 su Netflix.

Lidia difende l’amica Grazia Fontana dall’accusa di uxoricidio, contro il procuratore-amante Fourneau.

La serie unisce legal drama, storia dei diritti femminili e triangolo emotivo con Jacopo e Fourneau.

Il personaggio si ispira alla vera pioniera dell’avvocatura femminile italiana, nata in Piemonte nel 1855.

Trama, contesto storico e cast dell’ultima stagione Netflix

Nel 1887 Lidia Poët vive una fase cruciale della propria vita personale e politica. Il fratello, deputato del Regno, si divide tra Roma e Torino con la moglie Teresa Barberis, portando in Parlamento la battaglia per il riconoscimento della professione forense alle donne. Lidia, esclusa formalmente dall’albo, vuole essere parte attiva di questo cambiamento.

La relazione con il procuratore Pierluigi Fourneau procede in segreto: Lidia rifiuta il matrimonio per non sacrificare autonomia e identità professionale. Quando Fourneau approda alla Corte d’Assise, si trova a sostenere l’accusa in un processo ad altissima risonanza mediatica: una donna imputata di aver ucciso il marito. L’imputata è Grazia Fontana, cara amica di Lidia.

Lidia difende Grazia sostenendo che abbia reagito a una violenza domestica che la società dell’epoca ignora quasi del tutto. Fourneau guida l’accusa. In aula i due devono sospendere i sentimenti e misurarsi solo sulla forza delle argomentazioni, mentre il giornalista Jacopo Barberis, interpretato da Eduardo Scarpetta, trasforma il processo nel “caso del secolo” e porta alla luce il sentimento irrisolto tra lui e Lidia.

Il cast conferma Matilda De Angelis come protagonista, affiancata da Eduardo Scarpetta (Jacopo Barberis), Gianmarco Saurino (Pierluigi Fourneau), Sara Lazzaro (Teresa Barberis), Liliana Bottone (Grazia Fontana) e Ninni Bruschetta (Procuratore del Re Cantamessa). La stagione finale conta 6 episodi, pensati per chiudere l’arco narrativo con il caso più complesso e simbolico della serie.

Lidia Poët tra storia vera, diritti delle donne e futuro del racconto

La serie si fonda sulla figura reale di Lidia Poët, nata a Perrero, in , nel 1855. Dopo gli studi di giurisprudenza all’Università di Torino, conclusi nel 1881, ottenne l’iscrizione all’albo degli avvocati di Torino nel 1883.

La Corte d’Appello ne revocò però l’iscrizione, ritenendo la professione non conforme al “ruolo naturale” della donna. Da quel momento Lidia divenne simbolo della battaglia per l’accesso femminile alle professioni. Solo nel 1919 una legge aprì alle donne le carriere pubbliche; nel 1920 Lidia poté iscriversi di nuovo all’albo ed esercitare come avvocata.

La stagione conclusiva della serie Netflix utilizza il caso giudiziario di Grazia per collegare il tema della violenza domestica alla lunga storia dell’emancipazione femminile. Questo rende il titolo particolarmente appetibile per Google News e Google Discover su fronti diversi: cultura pop, narrazione storica e approfondimento sui diritti. Il finale aperto delle vicende sentimentali di Lidia, divisa tra Jacopo e Fourneau, lascia spazio a future analisi e contenuti di approfondimento su come il personaggio continuerà a vivere nell’immaginario collettivo oltre la serie.

FAQ

Quando esce l’ultima stagione de La legge di Lidia Poët?

È disponibile da oggi, mercoledì 15 aprile 2026, in streaming su Netflix, con tutti gli episodi caricati contemporaneamente.

Quanti episodi ha la stagione finale della serie Netflix?

La stagione conclusiva di La legge di Lidia Poët conta 6 episodi, tutti incentrati sul grande processo a Grazia Fontana.

La vicenda di Lidia Poët raccontata nella serie è realmente accaduta?

Sì, il personaggio si ispira a Lidia Poët, prima avvocata italiana realmente esistita, anche se casi ed eventi sono in parte romanzati.

Dove è ambientata l’ultima stagione de La legge di Lidia Poët?

È ambientata principalmente a Torino e a Roma, nel 1887, tra tribunali, salotti politici e redazioni giornalistiche.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla serie Netflix?

L’articolo è elaborato a partire da una sintesi congiunta di contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.