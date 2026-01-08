Madonna sorprende con La Bambola: il video Dolce e Gabbana conquista il web e scatena discussioni

Contesto e obiettivo della cover

Madonna apre il 2026 con una cover de La Bambola di Patty Pravo, scelta come colonna sonora della campagna del profumo The One di Dolce & Gabbana. Non è il primo singolo del nuovo album, ma un progetto parallelo mirato a unire visibilità globale e heritage italiano del brand.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il brano, best-seller del 1968 secondo solo ad Azzurro di Adriano Celentano, porta con sé una storia complessa: fu inizialmente rifiutato da Gigliola Cinquetti, Caterina Caselli, Little Tony e i Rokes, prima di diventare uno dei maggiori successi della Pravo.

Con questa rilettura, l’artista valorizza una hit che ha contribuito a un percorso da oltre 40 milioni di copie per la cantante veneziana e, allo stesso tempo, rafforza il legame con le proprie radici italiane.

La strategia è chiara: presidiare l’immaginario pop internazionale con un classico in lingua italiana, trasformandolo in asset narrativo per una campagna di lusso a forte riconoscibilità, dove musica, moda e identità culturale si sovrappongono con coerenza.

Campagna The One: estetica e regia

Le clip diffuse da Dolce & Gabbana introducono un impianto visivo firmato da Mert Alas, con Madonna al centro di un set che anticipa lo spot di The One. La fotografia privilegia il glamour classico e una messa in scena scultorea, funzionale a un racconto di icone italiane filtrate dall’immaginario pop internazionale.

I teaser pubblicati sui profili ufficiali del brand e rilanciati da account come @sergioopina_ e @MadonnaRecords mostrano frammenti serrati: luci nette, tagli ravvicinati, styling essenziale che mette in risalto volti e texture. La scelta della lingua italiana amplifica il senso di appartenenza e rafforza la riconoscibilità di campagna.

Il format social, breve e ritmato, funziona come preludio alla release completa dello spot, puntando su curiosità e ripetibilità. La cover di La Bambola diventa dispositivo narrativo: evoca memoria collettiva e, al contempo, aggiorna l’estetica del marchio con un codice sonoro immediatamente identificabile.

L’operazione, pensata per massima diffusione cross-piattaforma, integra aspirazione luxury e storytelling culturale, saldando la figura della popstar con l’heritage del duo italiano e predisponendo il terreno per il lancio della nuova campagna.

Reazioni e curiosità sulla pronuncia

Le prime clip hanno acceso i commenti sulla resa italiana di Madonna, accolta con favore per intento e atmosfera. La scelta di cantare in italiano è stata letta come omaggio identitario più che esercizio di stile, coerente con l’uso in campagna luxury.

Tra le note di colore, gli utenti hanno evidenziato la celebre “lA dieci bambolA”, un inciampo fonetico diventato meme affettuoso più che critica, segno di una partecipazione ironica ma benevola. L’elemento non inficia la qualità complessiva della cover né l’efficacia pubblicitaria.

La reazione social, alimentata dai teaser di Dolce & Gabbana e dagli account fan, ha generato un ciclo di attenzione immediato: condivisioni alte, replay rate elevato, forte riconoscibilità del refrain. La curiosità sulla pronuncia, anziché problema, funziona da gancio conversazionale e amplifica l’impatto virale, consolidando l’operazione tra nostalgia pop e storytelling di marca.

Indizi sul nuovo album e sorpresa italiana

Fonti vicine a Madonna indicano che l’attesa per il nuovo album, descritto come un “Confessions on a Dance Floor 2.0”, è alla stretta finale, con rollout imminente e strategia coordinata con la campagna di Dolce & Gabbana.

Secondo drownedmadonna.com, la nuova versione de La Bambola debutterà nello spot di The One e arriverà a sorpresa sulle piattaforme streaming, senza fungere da primo singolo del progetto principale.

Le stesse fonti parlano di una “sorpresa speciale” per il pubblico italiano: l’ipotesi più accreditata è un brano in italiano nel disco, in linea con il rinnovato accento sulle origini della popstar e con i trend recenti del pop globale.

FAQ