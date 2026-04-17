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Lucio Presta analizza il rapporto con Paolo Bonolis e la ex moglie

Lucio Presta analizza il rapporto con Paolo Bonolis e la ex moglie

Lucio Presta, il distacco da Paolo Bonolis e l’accusa di sindrome di Stoccolma

Il manager televisivo Lucio Presta, 66 anni, torna a parlare pubblicamente del rapporto interrotto con il conduttore Paolo Bonolis, 64 anni. Lo fa in un’intervista al settimanale Gente e nella recente partecipazione al programma di Rai3 La Biblioteca dei Sentimenti. Al centro, la fine di una collaborazione ultra trentennale e un legame umano che Presta definisce ancora oggi profondissimo, ma incrinato da dinamiche personali e familiari. In questo contesto, il manager attribuisce a Bonolis una sorta di “sindrome di Stoccolma”, riferimento implicito anche all’ex moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, indicata nel suo libro come causa scatenante della rottura professionale. Le dichiarazioni di Presta illuminano i delicati equilibri tra agenti, conduttori e famiglie nel sistema televisivo italiano contemporaneo.

In sintesi:

  • Lucio Presta definisce Paolo Bonolis “vittima della sindrome di Stoccolma”.
  • Il manager ribadisce che Bonolis è “l’amico che mi manca di più”.
  • Nella rottura pesa anche il ruolo di Sonia Bruganelli, citata nel libro di Presta.
  • Presta racconta l’addio professionale anche con Amadeus, influenzato dalla moglie.

Un’amicizia spezzata tra carriera, affetti e dinamiche familiari

Nell’intervista a Gente, Lucio Presta riprende il filo del racconto già avviato nel libro “L’Uragano – Soli, fulmini e saette”, dove ricostruisce la separazione artistica da Paolo Bonolis. Il manager parla senza filtri: “Paolo è l’amico che mi manca e mi manca tanto. Lui è vittima della sindrome di Stoccolma, secondo me è così”. Un’espressione forte, che rimanda a una dipendenza psicologica della vittima verso il proprio carnefice e che, nel sottotesto, richiama anche la figura di Sonia Bruganelli, ex moglie del conduttore e produttrice televisiva.

A La Biblioteca dei Sentimenti su Rai3, intervistato da Maria Latella, Presta ha raccontato la profondità di quel legame: “Io e lui non abbiamo bisogno di dirci nulla. Sappiamo tutto l’uno dell’altro. Io sono stato tutta la vita vicino a Paolo e Paolo è stato tutta la vita vicino a me. Abbiamo condiviso tutte le nostre gioie, tutti i nostri dolori e poi, purtroppo, arrivano anche altri sentimenti che disturbano e che, probabilmente, fanno sì che questa complicità, questo rapporto, troppo forte, debba essere spezzato”. Parole che descrivono una frattura non solo contrattuale, ma emotiva, dove l’ingresso di “altri sentimenti” – personali, familiari, forse di potere – avrebbe progressivamente eroso un’alleanza professionale considerata tra le più solide della tv italiana.

Presta allarga poi lo sguardo ad altri casi emblematici del suo percorso di agente, citando il conduttore Amadeus. Sul settimanale afferma: “Ha seguito il consiglio della moglie Giovanna Civitillo e mi ha professionalmente lasciato. A volte si fanno scelte dettate dell’amore. Sua moglie riteneva che fossi una presenza ingombrante. D’altra parte la riconoscenza è il sentimento del giorno prima, come mi disse una volta Giulio Andreotti. Un passaggio che evidenzia quanto il ruolo dei partner sentimentali possa incidere sulle strategie di carriera dei volti di punta del piccolo schermo.

Il manager sottolinea, infine, come non tutti i rapporti con i suoi assistiti siano uguali: “Con alcuni ho un rapporto fraterno. Per questo la sofferenza è ancora più forte”. Dietro la gestione di star e palinsesti, emerge così una rete di legami personali che, quando si spezzano, lasciano strascichi umani oltre che professionali.

Le possibili conseguenze future nel sistema degli agenti tv

Le dichiarazioni di Lucio Presta su Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e Amadeus aprono uno squarcio sulle nuove dinamiche di potere nella televisione italiana. L’interferenza, positiva o negativa, dei nuclei familiari nelle scelte manageriali dei conduttori potrebbe ridisegnare gli equilibri tra grandi agenzie, reti e talent. Per i protagonisti dello spettacolo, il confine tra vita privata, strategia professionale e fedeltà agli agenti appare sempre più sottile. Questo scenario rende probabile, nei prossimi anni, una maggiore centralità negoziale dei conduttori e dei loro entourage domestici, con effetti diretti su contratti, palinsesti e governance del sistema tv generalista.

FAQ

Cosa intende Lucio Presta con sindrome di Stoccolma riferita a Bonolis?

Presta suggerisce che Paolo Bonolis sia legato, quasi dipendente, a chi avrebbe contribuito alla rottura professionale, accettandone condizionamenti e decisioni.

Perché è finita la collaborazione tra Lucio Presta e Paolo Bonolis?

È finita, secondo il racconto di Presta nel libro, per l’intervento di dinamiche personali e familiari, con un ruolo implicito di Sonia Bruganelli.

Quale ruolo avrebbe avuto Giovanna Civitillo nella scelta di Amadeus?

Secondo Presta, Giovanna Civitillo riteneva il manager una presenza “ingombrante”, spingendo Amadeus a chiudere il rapporto professionale.

Che cosa racconta il libro di Lucio Presta “L’Uragano”?

Il volume ripercorre la carriera di Presta, i rapporti con grandi conduttori, le rotture professionali e le dinamiche psicologiche dietro la tv italiana.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di approfondimento?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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