Home / NEWS / Marina Berlusconi attacca Il Fatto Quotidiano e Pino Corrias per articolo offensivo e body shaming

Marina Berlusconi smentisce il Fatto e denuncia sessismo nelle ricostruzioni

Marina Berlusconi ha replicato con durezza a un articolo de Il Fatto Quotidiano firmato da Pino Corrias, che la descriveva pronta a “scendere in campo” in politica con un progetto strutturato.

La presidente di Fininvest contesta ricostruzioni che giudica fantasiose e offensive, accusando il quotidiano di coltivare da anni un’ossessione “antiberlusconiana”.

La polemica nasce in Italia nell’aprile 2026 e si inserisce nel dibattito sul futuro di Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi, toccando un nodo sensibile: il rapporto tra informazione, ruolo delle eredi e rappresentazione del genere femminile nello spazio pubblico.

In sintesi:

Marina Berlusconi contesta l’ipotesi di una sua imminente discesa in campo politico.

Accusa il Fatto Quotidiano di fantasie denigratorie e disprezzo verso le donne.

L’articolo di Pino Corrias la descrive come “titolare dell’azienda FI” in cerca di ruolo.

La vicenda riapre il dossier leadership e identità futura di Forza Italia.

Nel suo intervento, Marina Berlusconi definisce “fantasie” le ricostruzioni del Fatto Quotidiano sulle sue presunte ambizioni politiche.

La frase chiave della replica è durissima: *“Dietro le tante fantasie si nascondono i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile”*.

La presidente di Fininvest si dice inoltre “dispiaciuta” perché, a suo giudizio, *“in tanti anni di onorato servizio e nonostante un talento giornalistico davvero spiccato, Travaglio, Corrias e la loro banda non si siano mai trovati un’altra ragion d’essere, editoriale ed esistenziale, al di fuori dell’ossessione antiberlusconiana. Poverini, deve essere davvero frustrante”*.

Le parole di Marina intervengono in una fase delicata per l’area centrista e moderata, mentre nel partito azzurro prosegue il confronto interno tra il vicepremier Antonio Tajani, i vertici di Mediaset e la galassia Fininvest sul posizionamento futuro di Forza Italia.

Cosa scrive Pino Corrias su Marina e il futuro di Forza Italia

Nell’articolo contestato, pubblicato sul Fatto Quotidiano, il giornalista Pino Corrias sostiene che Marina Berlusconi sarebbe pronta a “scendere in campo” con una vera macchina politico‑comunicativa.

Corrias parla di “squadra di consiglieri” al lavoro su un progetto di “sopravvivenza politica”, paragonando la fase attuale al “lungo e periglioso inverno del 1993” che precedette l’ingresso in politica di Silvio Berlusconi.

Secondo Corrias, questa volta sarebbero soprattutto i “crediti” a muovere Marina, descritta come “titolare dell’azienda FI, dove paga tutto e conta niente”, costretta a garantire, secondo la ricostruzione, circa 90 milioni di euro all’anno in fideiussioni al partito.

La selezione dei candidati sarebbe affidata – scrive il giornalista – all’amministratore delegato Fininvest Danilo Pellegrino, con indicazioni precise: profilo “moderato”, “moderno”, attento ai diritti civili, alle famiglie arcobaleno, all’Europa “di Draghi” e ai “Parioli di Calenda”.

Corrias arriva a descrivere persino la presunta preparazione mediatica di Marina: *“infiniti esercizi di postura e voce davanti allo specchio delle telecamere”*, coinvolgimento degli autori di *Ciao Darwin* già attivi nelle campagne del padre e l’ingaggio di un *dialogue coach* per modificare il tono della voce.

Impatti politici e mediatici della replica di Marina Berlusconi

La controffensiva di Marina Berlusconi ha almeno due effetti: raffredda, per ora, le indiscrezioni sulla sua leadership diretta in Forza Italia e sposta il focus sul metodo del racconto mediatico.

La denuncia del “disprezzo per il genere femminile” introduce il tema di come venga narrata una figura femminile alla guida di un impero economico, soprattutto quando viene associata a eredità politiche familiari.

Per il centrodestra, il caso riapre la discussione sul perimetro di autonomia tra area politica e area aziendale del gruppo Berlusconi.

Per il sistema dell’informazione, solleva interrogativi sul confine tra legittima analisi prospettica, satira e costruzione di personaggi pubblici attraverso dettagli estetici e psicologici.

La vicenda, destinata a proseguire, sarà uno dei banchi di prova del futuro posizionamento del partito azzurro e del ruolo, diretto o indiretto, della famiglia Berlusconi.

FAQ

Marina Berlusconi ha confermato una futura candidatura politica?

Sì, ma in senso negativo: nelle sue dichiarazioni smentisce le ricostruzioni del Fatto Quotidiano, definendole fantasiose e prive di fondamento concreto.

Perché Marina Berlusconi parla di disprezzo per il genere femminile?

Sì, perché ritiene che il taglio dell’articolo di Pino Corrias utilizzi stereotipi e allusioni sessiste, deformando ruolo, motivazioni e identità femminile.

Che ruolo avrebbe Danilo Pellegrino nella ricostruzione di Corrias?

Sì, nell’articolo è indicato come responsabile della selezione dei candidati vicini a Marina, con profilo moderato, moderno e filo‑europeo.

Qual è il nodo economico citato sull’azienda Forza Italia?

Sì, viene richiamato il peso delle fideiussioni, quantificate in 90 milioni annui, che collegherebbero direttamente Fininvest al destino del partito.

Da quali fonti deriva la notizia su Marina Berlusconi?

Sì, l’articolo deriva da elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.