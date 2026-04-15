michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Marina Berlusconi attacca Il Fatto Quotidiano e Pino Corrias per articolo offensivo e body shaming

Marina Berlusconi attacca Il Fatto Quotidiano e Pino Corrias per articolo offensivo e body shaming

Marina Berlusconi smentisce il Fatto e denuncia sessismo nelle ricostruzioni

Marina Berlusconi ha replicato con durezza a un articolo de Il Fatto Quotidiano firmato da Pino Corrias, che la descriveva pronta a “scendere in campo” in politica con un progetto strutturato.
La presidente di Fininvest contesta ricostruzioni che giudica fantasiose e offensive, accusando il quotidiano di coltivare da anni un’ossessione “antiberlusconiana”.
La polemica nasce in Italia nell’aprile 2026 e si inserisce nel dibattito sul futuro di Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi, toccando un nodo sensibile: il rapporto tra informazione, ruolo delle eredi e rappresentazione del genere femminile nello spazio pubblico.

In sintesi:

  • Marina Berlusconi contesta l’ipotesi di una sua imminente discesa in campo politico.
  • Accusa il Fatto Quotidiano di fantasie denigratorie e disprezzo verso le donne.
  • L’articolo di Pino Corrias la descrive come “titolare dell’azienda FI” in cerca di ruolo.
  • La vicenda riapre il dossier leadership e identità futura di Forza Italia.

Nel suo intervento, Marina Berlusconi definisce “fantasie” le ricostruzioni del Fatto Quotidiano sulle sue presunte ambizioni politiche.
La frase chiave della replica è durissima: *“Dietro le tante fantasie si nascondono i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile”*.
La presidente di Fininvest si dice inoltre “dispiaciuta” perché, a suo giudizio, *“in tanti anni di onorato servizio e nonostante un talento giornalistico davvero spiccato, Travaglio, Corrias e la loro banda non si siano mai trovati un’altra ragion d’essere, editoriale ed esistenziale, al di fuori dell’ossessione antiberlusconiana. Poverini, deve essere davvero frustrante”*.

Le parole di Marina intervengono in una fase delicata per l’area centrista e moderata, mentre nel partito azzurro prosegue il confronto interno tra il vicepremier Antonio Tajani, i vertici di Mediaset e la galassia Fininvest sul posizionamento futuro di Forza Italia.

Cosa scrive Pino Corrias su Marina e il futuro di Forza Italia

Nell’articolo contestato, pubblicato sul Fatto Quotidiano, il giornalista Pino Corrias sostiene che Marina Berlusconi sarebbe pronta a “scendere in campo” con una vera macchina politico‑comunicativa.
Corrias parla di “squadra di consiglieri” al lavoro su un progetto di “sopravvivenza politica”, paragonando la fase attuale al “lungo e periglioso inverno del 1993” che precedette l’ingresso in politica di Silvio Berlusconi.

Secondo Corrias, questa volta sarebbero soprattutto i “crediti” a muovere Marina, descritta come “titolare dell’azienda FI, dove paga tutto e conta niente”, costretta a garantire, secondo la ricostruzione, circa 90 milioni di euro all’anno in fideiussioni al partito.
La selezione dei candidati sarebbe affidata – scrive il giornalista – all’amministratore delegato Fininvest Danilo Pellegrino, con indicazioni precise: profilo “moderato”, “moderno”, attento ai diritti civili, alle famiglie arcobaleno, all’Europa “di Draghi” e ai “Parioli di Calenda”.

Corrias arriva a descrivere persino la presunta preparazione mediatica di Marina: *“infiniti esercizi di postura e voce davanti allo specchio delle telecamere”*, coinvolgimento degli autori di *Ciao Darwin* già attivi nelle campagne del padre e l’ingaggio di un *dialogue coach* per modificare il tono della voce.

Impatti politici e mediatici della replica di Marina Berlusconi

La controffensiva di Marina Berlusconi ha almeno due effetti: raffredda, per ora, le indiscrezioni sulla sua leadership diretta in Forza Italia e sposta il focus sul metodo del racconto mediatico.
La denuncia del “disprezzo per il genere femminile” introduce il tema di come venga narrata una figura femminile alla guida di un impero economico, soprattutto quando viene associata a eredità politiche familiari.

Per il centrodestra, il caso riapre la discussione sul perimetro di autonomia tra area politica e area aziendale del gruppo Berlusconi.
Per il sistema dell’informazione, solleva interrogativi sul confine tra legittima analisi prospettica, satira e costruzione di personaggi pubblici attraverso dettagli estetici e psicologici.
La vicenda, destinata a proseguire, sarà uno dei banchi di prova del futuro posizionamento del partito azzurro e del ruolo, diretto o indiretto, della famiglia Berlusconi.

FAQ

Marina Berlusconi ha confermato una futura candidatura politica?

Sì, ma in senso negativo: nelle sue dichiarazioni smentisce le ricostruzioni del Fatto Quotidiano, definendole fantasiose e prive di fondamento concreto.

Perché Marina Berlusconi parla di disprezzo per il genere femminile?

Sì, perché ritiene che il taglio dell’articolo di Pino Corrias utilizzi stereotipi e allusioni sessiste, deformando ruolo, motivazioni e identità femminile.

Che ruolo avrebbe Danilo Pellegrino nella ricostruzione di Corrias?

Sì, nell’articolo è indicato come responsabile della selezione dei candidati vicini a Marina, con profilo moderato, moderno e filo‑europeo.

Qual è il nodo economico citato sull’azienda Forza Italia?

Sì, viene richiamato il peso delle fideiussioni, quantificate in 90 milioni annui, che collegherebbero direttamente Fininvest al destino del partito.

Da quali fonti deriva la notizia su Marina Berlusconi?

Sì, l’articolo deriva da elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache