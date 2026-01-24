Home - SPETTACOLI & CINEMA - Sanremo sorprende, ipotesi superospiti scatenano il toto-nomi: possibili arrivi di Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Pooh

Ospiti in trattativa

Manca poco alla nuova edizione del Festival e dietro le quinte dell’Ariston si lavora sugli ospiti che dovrebbero affiancare gara e co-conduzione. Secondo indiscrezioni lanciate da AdnKronos, sul tavolo della direzione artistica ci sarebbero i nomi di Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e dei Pooh, tre protagonisti assoluti della musica pop italiana.

La scelta punterebbe su volti noti e molto televisivi, capaci di reggere il prime time e garantire numeri importanti in termini di ascolti e share social, più che sul colpo di scena internazionale. Un’impostazione in linea con la stagione recente del Festival, sempre più centrata sul patrimonio domestico e sulle celebrazioni di carriera.

Le trattative, confermano fonti vicine alla produzione, sarebbero in stato avanzato, con ipotesi di segmenti monografici dedicati alle hit storiche, duetti inediti e omaggi ai momenti iconici già vissuti sul palco ligure. Il tutto in un contesto di forte attenzione alla viralità dei contenuti per Rai e piattaforme digitali.

Ferro, Ramazzotti e Pooh sul palco

Per Tiziano Ferro si tratterebbe di un ritorno in grande stile nella città dei fiori, dove aveva già condiviso la conduzione con Amadeus nel 2020. L’artista di Latina, reduce dall’album “Sono un grande” uscito a ottobre, potrebbe proporre un medley che intrecci le nuove tracce con i brani che hanno segnato i primi anni Duemila.

Eros Ramazzotti tornerebbe invece a distanza di appena due anni dall’ultima partecipazione come super ospite. Il legame con il Festival è storico: il debutto nel 1984, il successo sanremese come trampolino internazionale, fino alle celebrazioni recenti. L’ultimo progetto discografico, “Una storia importante”, alimenta l’ipotesi di una performance narrativa, tra storytelling e repertorio.

I Pooh sarebbero chiamati a una passerella celebrativa per i 60 anni di carriera. Vincitori del Festival nel 1990 con “Uomini soli”, hanno spesso calcato l’Ariston come ospiti, compreso il 2023, quando hanno ricordato il batterista Stefano D’Orazio e lanciato il tour della reunion.

Conduzione, co-conduttori e DopoFestival

Alla guida del Festival ci sarà Carlo Conti, affiancato per tutte le cinque serate da Laura Pausini, che torna nella città ligure trent’anni dopo il trionfo nella sezione Novità con “La solitudine”. La cantante di Solarolo non sarà però l’unica spalla del conduttore: la regia editoriale prevede una rotazione di altri volti noti in qualità di co-conduttori occasionali.

L’obiettivo della direzione di Rai 1 è dare a ogni serata una propria identità, alternando registri e target, dal pubblico generalista agli utenti più giovani intercettati via social. Una strategia che compensa l’assenza di grandi star internazionali con la forza di brand nazionali ad alta riconoscibilità.

Capitolo a parte per il DopoFestival, affidato a Nicola Savino. Il conduttore, forte di lunga esperienza nel late night e nella radio, dovrà presidiare il racconto “a caldo” di esibizioni, classifiche e retroscena, con un linguaggio agile adatto al consumo second screen su smartphone e tablet.

