Rosanna Lambertucci denuncia schiavitù di sua figlia sotto Sandro Mayer: verità sconvolgenti emergono

la storia professionale di rosanna lambertucci e il suo bilancio di vita

Rosanna Lambertucci, figura di spicco nel panorama giornalistico italiano, ha recentemente celebrato il suo 80° compleanno tirando un bilancio della sua lunga carriera con una lucidità rara. Nel corso di un’intervista a Il Messaggero, ha espresso una soddisfazione profonda per tutto ciò che ha realizzato, sottolineando di aver dato più di quanto immaginasse, ricevendo però in egual misura. Questo equilibrio tra impegno e gratificazione riflette una vita professionale densa di successi e riconoscimenti. Lambertucci si presenta come una donna che ha vissuto e lavorato con passione e dedizione, convinta che il suo contributo nel mondo del giornalismo sia stato significativo e duraturo. Il suo ritorno sulla scena mediatica si accompagna a una serenità interiore che le permette di guardare il passato con orgoglio e serenità.

il rapporto tra angelica amodei e sandro mayer

Angelica Amodei, figlia di Rosanna Lambertucci e giornalista affermata nel settore della salute, ha costruito la propria carriera con tenacia e indipendenza, nonostante il prestigioso nome di famiglia. Rosanna racconta con orgoglio che, pur avendo avuto il potere nel mondo televisivo e giornalistico, non ha mai fornito un appoggio diretto alla figlia, che invece ha scelto di affrontare le sfide lavorative in prima persona. Angelica ha iniziato una collaborazione con Sandro Mayer presso la rivista Gente, un’esperienza che la Lambertucci descrive come una forma di «schiavitù» necessaria per emergere, sottolineando il valore del sacrificio e dell’impegno personale. Nonostante le alternative proposte dalla madre, Angelica ha preferito seguire un percorso autonomo, confermando la sua determinazione nel voler meritare ogni traguardo senza agevolazioni.

i progetti futuri di rosanna lambertucci e il rifiuto di mediaset

Rosanna Lambertucci, nonostante l’età e una carriera ricca di successi, mostra chiaramente di non voler abbandonare il mondo della comunicazione. In un’intervista ha dichiarato di nutrire il desiderio di condurre un proprio programma, convinta che la serenità acquisita con il tempo possa renderla ancora più efficace e autorevole rispetto al passato. Anni fa le fu proposto un progetto televisivo su Canale 5, intitolato “Rosanna Contro Tutti”, che avrebbe rappresentato un’importante occasione professionale e anche un guadagno considerevole. Tuttavia, Lambertucci scelse di rifiutare quell’offerta, nonostante la sua posizione di interno in Rai fosse meno remunerativa. Il ruolo venne poi affidato ad Ambra Angiolini, ma Rosanna ammette di averci riflettuto seriamente, riconoscendo il valore dell’opportunità non colta. Oggi, la sua volontà di tornare in video con un format personale si fa più concreta e manifesta la volontà di mettere a frutto un’esperienza consolidata accompagnata da una nuova energia interiore.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 