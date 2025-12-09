Rosanna Lambertucci denuncia schiavitù di sua figlia sotto Sandro Mayer: verità sconvolgenti emergono

la storia professionale di rosanna lambertucci e il suo bilancio di vita

Rosanna Lambertucci, figura di spicco nel panorama giornalistico italiano, ha recentemente celebrato il suo 80° compleanno tirando un bilancio della sua lunga carriera con una lucidità rara. Nel corso di un’intervista a Il Messaggero, ha espresso una soddisfazione profonda per tutto ciò che ha realizzato, sottolineando di aver dato più di quanto immaginasse, ricevendo però in egual misura. Questo equilibrio tra impegno e gratificazione riflette una vita professionale densa di successi e riconoscimenti. Lambertucci si presenta come una donna che ha vissuto e lavorato con passione e dedizione, convinta che il suo contributo nel mondo del giornalismo sia stato significativo e duraturo. Il suo ritorno sulla scena mediatica si accompagna a una serenità interiore che le permette di guardare il passato con orgoglio e serenità.

il rapporto tra angelica amodei e sandro mayer

Angelica Amodei, figlia di Rosanna Lambertucci e giornalista affermata nel settore della salute, ha costruito la propria carriera con tenacia e indipendenza, nonostante il prestigioso nome di famiglia. Rosanna racconta con orgoglio che, pur avendo avuto il potere nel mondo televisivo e giornalistico, non ha mai fornito un appoggio diretto alla figlia, che invece ha scelto di affrontare le sfide lavorative in prima persona. Angelica ha iniziato una collaborazione con Sandro Mayer presso la rivista Gente, un’esperienza che la Lambertucci descrive come una forma di «schiavitù» necessaria per emergere, sottolineando il valore del sacrificio e dell’impegno personale. Nonostante le alternative proposte dalla madre, Angelica ha preferito seguire un percorso autonomo, confermando la sua determinazione nel voler meritare ogni traguardo senza agevolazioni.

i progetti futuri di rosanna lambertucci e il rifiuto di mediaset

Rosanna Lambertucci, nonostante l’età e una carriera ricca di successi, mostra chiaramente di non voler abbandonare il mondo della comunicazione. In un’intervista ha dichiarato di nutrire il desiderio di condurre un proprio programma, convinta che la serenità acquisita con il tempo possa renderla ancora più efficace e autorevole rispetto al passato. Anni fa le fu proposto un progetto televisivo su Canale 5, intitolato “Rosanna Contro Tutti”, che avrebbe rappresentato un’importante occasione professionale e anche un guadagno considerevole. Tuttavia, Lambertucci scelse di rifiutare quell’offerta, nonostante la sua posizione di interno in Rai fosse meno remunerativa. Il ruolo venne poi affidato ad Ambra Angiolini, ma Rosanna ammette di averci riflettuto seriamente, riconoscendo il valore dell’opportunità non colta. Oggi, la sua volontà di tornare in video con un format personale si fa più concreta e manifesta la volontà di mettere a frutto un’esperienza consolidata accompagnata da una nuova energia interiore.