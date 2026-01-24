Home - SPETTACOLI & CINEMA - Corona svela retroscena clamorosi sul format Falsissimo, ascolti reali e numeri nascosti che nessuno ha mostrato

Ecco i veri numeri del format di Corona “Falsissimo”

Numeri reali e numeri dichiarati

Le cifre rivendicate da Fabrizio Corona sul pubblico del format digitale Falsissimo non coincidono con i dati riscontrabili sulle piattaforme social. Nelle dichiarazioni rilasciate fuori dal Tribunale di Milano, l’imprenditore ha parlato di 12-15 milioni di persone a puntata e di 60-70 milioni di interazioni complessive, sommando TikTok, Instagram e YouTube.

Un’analisi puntuale mostra invece un quadro radicalmente diverso. Considerando tutti i post pubblicati dagli account del progetto e i contenuti sui profili personali di Corona da novembre 2024 a oggi, la somma totale delle interazioni – like, commenti, condivisioni e altre reaction – si ferma a 10.244.991. Un volume significativo per un prodotto nativo digitale, ma lontanissimo dall’ordine di grandezza sbandierato ai giornalisti.

Il primo errore di prospettiva riguarda la confusione tra “interazioni” e “visualizzazioni”, due metriche che misurano fenomeni molto diversi. Sovrapporle, o sommarle indistintamente, genera numeri gonfiati e sostanzialmente fuorvianti per chi osserva dall’esterno l’impatto reale del format.

Interazioni vs visualizzazioni

Le interazioni rappresentano il cuore dell’engagement: sono il segnale concreto che la community non si limita a guardare, ma partecipa alla conversazione. Per ogni creator – e a maggior ragione per un personaggio esposto come Corona – questo indicatore pesa più delle semplici visualizzazioni in termini di potenziale valore commerciale e reputazionale.

L’ordine di grandezza reale, poco sopra i 10 milioni di interazioni totali nel periodo considerato, è coerente con un canale in forte espansione ma non con un fenomeno di massa da 60-70 milioni di touchpoint. Il divario tra numeri percepiti e numeri verificabili suggerisce un evidente “errore al rialzo”, probabilmente generato dalla sovrapposizione con i dati di views dei video.

Se si sposta l’attenzione sulle visualizzazioni, le puntate dedicate all’affaire Alfonso Signorini raggiungono complessivamente una soglia più vicina alle stime orali di Corona, ma non su base per-episodio. Si tratta di un successo in termini di attenzione, non di una rivoluzione numerica rispetto agli standard dei grandi format digitali.

Audience reale del caso Signorini

Le due puntate su Signorini, pubblicate su YouTube il 15 e il 22 dicembre, hanno registrato una media di circa 6 milioni di visualizzazioni l’una. Siamo esattamente alla metà rispetto ai 12-15 milioni di spettatori per singolo episodio rivendicati pubblicamente, ma comunque su valori che certificano un interesse alto e in crescita nell’ultimo mese.

Sull’account Instagram collegato al progetto, gli stessi contenuti hanno ottenuto una media di 7,5 milioni di views, confermando una forte esposizione cross-piattaforma. L’aumento recente delle performance è netto, in alcuni casi con visualizzazioni più che raddoppiate, ma nessun dato disponibile sfiora le soglie proclamate a voce.

Il format si colloca quindi in una fascia medio-alta dell’ecosistema creator italiano, con volumi che lo rendono appetibile per inserzionisti e alleanze editoriali. Ma la distanza tra notorietà mediatica e numeri effettivi resta marcata, e diventa centrale nel momento in cui tali cifre vengono usate come leva per iniziative più ambiziose, come la ventilata discesa in campo politico nel 2027.

FAQ

D: Le interazioni totali dei canali legati a Falsissimo quanto ammontano?

R: La somma complessiva, da novembre 2024 a oggi, è di 10.244.991 interazioni, considerando anche i profili personali di Fabrizio Corona.

D: Perché i numeri dichiarati da Corona sono considerati gonfiati?

R: Perché parla di 60-70 milioni di interazioni, valore sei volte superiore ai dati verificabili sulle piattaforme social analizzate.

D: Qual è la differenza tra interazioni e visualizzazioni?

R: Le interazioni misurano il coinvolgimento attivo (like, commenti, condivisioni), le visualizzazioni indicano soltanto quante volte è stato riprodotto un contenuto.

D: Quante visualizzazioni hanno le puntate sul caso Signorini su YouTube?

R: Le due puntate principali registrano una media di circa 6 milioni di views ciascuna sul canale YouTube del format.

D: E su Instagram quante views raccolgono gli stessi contenuti?

R: I video dedicati a Alfonso Signorini totalizzano una media di 7,5 milioni di visualizzazioni per post sull’account Instagram collegato.

D: I dati sono comunque considerabili un successo?

R: Sì, si tratta di numeri importanti per un prodotto web, ma non raggiungono le soglie di 12-15 milioni di utenti per puntata rivendicate pubblicamente.

D: Che ruolo hanno queste metriche in vista di una possibile lista politica di Corona?

R: Le interazioni possono indicare una community coesa e potenzialmente convertibile in consenso, mentre le sole visualizzazioni hanno una capacità di fidelizzazione molto più bassa.

D: Qual è la fonte giornalistica originale dei dati citati?

R: I numeri e le discrepanze riportate provengono da un’analisi pubblicata da una testata di cronaca e media monitoring che ha verificato le performance social dichiarate da Fabrizio Corona.