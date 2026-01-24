Fiorello svela retroscena mai raccontati su Mediaset, tra tensioni nascoste, decisioni impreviste e colpi di scena improvvisi

Striscia la Fiorello, bomba-Fiorello: “I segreti di Mediaset”

Fiorello, tapiro scintillante e frecciate

Alla prima stagionale di Striscia la notizia 2026 su Canale 5, il tapiro d’oro di Valerio Staffelli per Rosario Fiorello è diventato un mini‑show a cielo aperto. Lo showman, davanti al tapiro tempestato di strass, ha scherzato sul proprio look, sul pizzetto “sospetto” e sul presunto rinnovamento del programma, infilando battute al vetriolo su personaggi cult della tv.

Tra allusioni agli “aggiornamenti” del format e stoccate trasversali, il dialogo ha ripescato vecchi casi mediatici, compresa una telefonata con Fabrizio Corona, definito “notizia del giorno” ma prontamente sdrammatizzato. Il tono è rimasto costantemente ironico, con Fiorello a marcare distanza dai teatrini dello scandalo.

L’arrivo di Fabrizio Biggio ha alzato ulteriormente la temperatura comica: il filmato con i celebri baci televisivi del conduttore è stato attribuito, con finta malizia, a un archivio di Alfonso Signorini, trasformando l’intera scena in una parodia della tv del gossip.

Segreti, voci e “caso Mediaset”

Dal marciapiede al bancone del bar, l’incontro si è spostato davanti a un caffè, dove Fiorello ha messo in scena un manifesto anti‑scandalo: “Io non faccio scandali, al massimo un contromano o 30 centilitri di vino”, ha detto, ridicolizzando la caccia al caso mediatico a tutti i costi.

Alludendo a “voci di corridoio” su volti noti e retroscena che “riguardano Mediaset”, lo showman ha rivendicato però un principio netto: oggi, con la facilità di parlare in pubblico, senza prove si rischia il tiro al bersaglio. E sulle presunte prove di Corona ha ribadito che tutto deve essere verificato “nelle sedi opportune”, spostando il focus dal pettegolezzo alla responsabilità.

La sua posizione, tra paradosso e buonsenso, ha funzionato come contro‑narrazione rispetto al format televisivo che vive di scoop e rivelazioni, trasformando il tapiro in una riflessione sul limite tra satira, informazione e giustizialismo mediatico.

Telefonate, Sanremo e prime serate incrociate

Nel locale, la gag si è ampliata con i tentativi di chiamare grandi volti del piccolo schermo: a Amadeus nessuna risposta, mentre Carlo Conti si è materializzato subito in videochiamata. “Guarda che formazione”, ha osservato il conduttore del futuro Sanremo 2026, davanti a un tris che mescola reti e mondi televisivi diversi.

Fiorello ha colto l’occasione per un’ultima zampata ironica: “Volevamo che per la prima volta Carlo Conti fosse in prima serata su Canale 5”, ribaltando con una battuta la storica appartenenza del collega a Rai. Poi ha sottolineato l’assurdità del tapiro: premio per “non aver fatto niente” e per “non essere coinvolto in scandali”.

Il finale è stato affidato proprio a Conti, che ha scherzato sul fatto di non avere, nemmeno lui, scheletri nell’armadio “per ora”, lasciando volutamente aperto – ma in chiave comica – il gioco sul rapporto tra conduttori, reputazione pubblica e macchina del gossip televisivo.

FAQ

D: Perché Fiorello ha ricevuto il tapiro d’oro?
R: Per la sua assenza da scandali e la grande esposizione mediatica, trasformata da Striscia in gag.

D: Chi ha consegnato il tapiro a Fiorello?
R: Il tapiro d’oro è stato consegnato dall’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli.

D: Qual è il riferimento ai “segreti Mediaset”?
R: Fiorello ha ironizzato su presunte voci interne su personaggi famosi legati a Mediaset, senza svelare dettagli.

D: Che ruolo ha avuto Fabrizio Biggio nel servizio?
R: Fabrizio Biggio ha affiancato Fiorello nel siparietto, commentando e reagendo ai filmati mostrati da Striscia.

D: Perché si parla di baci televisivi di Fiorello?
R: Striscia ha mostrato un montaggio ironico dei suoi baci in tv, attribuiti scherzosamente all’archivio di Alfonso Signorini.

D: Che cosa ha detto Fiorello su Fabrizio Corona?
R: Ha ricordato una telefonata passata e ha sottolineato che ogni presunta prova deve essere valutata nelle sedi competenti.

D: Che cosa è successo con Amadeus e Carlo Conti?
R: Amadeus non ha risposto alla chiamata, mentre Carlo Conti è intervenuto in videochiamata, dando vita a un momento corale.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata?
R: La ricostruzione del servizio e dei dialoghi proviene da cronache tv riprese da testate online come Libero Quotidiano e siti specializzati su Striscia la notizia.

