Home / SPETTACOLI & CINEMA / Sanremo 2026, bilancio vendite dei brani a un mese dal festival

Sanremo 2026, un mese dopo: chi vende davvero e quanto

Chi guida il mercato dei singoli dopo il Festival di Sanremo 2026? A un mese dalla finale, i brani di Samurai Jay, Sayf, Sal Da Vinci e Ditonellapiaga dominano le vendite digitali in Italia, con risultati sufficienti per il disco d’oro.

Dove? Nella classifica nazionale FIMI e nelle stime elaborate dal portale Libera la Musica.

Quando? Dati aggiornati al 25 marzo 2026.

Perché contano? Perché mostrano l’effettiva tenuta commerciale dei pezzi sanremesi, confermando pochi vincitori e molti sconfitti e segnando un netto rallentamento rispetto alle performance del Festival 2025.

In sintesi:

Samurai Jay supera 188.000 copie e resta il riferimento commerciale di Sanremo 2026.

supera 188.000 copie e resta il riferimento commerciale di Sanremo 2026. Solo quattro brani sanremesi 2026 hanno già raggiunto la soglia del disco d’oro.

Gran parte dei Big è crollata in classifica, con vendite sotto le 40.000 copie.

Rispetto al 2025 emerge un calo evidente del potere commerciale del Festival.

Numeri, classifiche e confronto tra Sanremo 2026 e 2025

Secondo le stime di Libera la Musica, Samurai Jay con Ossessione guida la graduatoria sanremese 2026 con 188.703 copie, seguito da Sayf con Tu mi piaci tanto (127.242 copie) e da Sal Da Vinci con Per sempre sì (106.856 copie).

Chiude il quartetto d’oro Ditonellapiaga con Che fastidio (104.703 copie), tutti già a livello di disco d’oro FIMI. Bene anche Fulminacci (Stupida sfortuna, 86.509) e il duo LDA & Aka 7even con Poesie clandestine (86.039).

Subito sotto le 90.000 copie si collocano Luché (Labirinto, 85.486), il tandem Fedez – Marco Masini con Male necessario (82.119), Nayt con Prima che (65.879) e J-Ax con Italia starter pack (65.280).

Nel segmento medio spiccano Arisa (60.933), Tommaso Paradiso (60.107), Tredici Pietro (54.646), le Bambole di Pezza (51.946) ed Elettra Lamborghini (44.945).

Sotto le 40.000 unità restano, tra gli altri, Serena Brancale, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Chiello, Levante, Dargen D’Amico, Ermal Meta, Angelica Bove, Michele Bravi, Malika Ayane, Enrico Nigiotti, Mara Sattei, Raf, Leo Gassmann e la coppia Maria Antonietta & Colombre.

In coda emergono le fatiche di Francesco Renga (17.052 copie), del trio Blind, El Ma & Soniko (16.340), di Mazzariello (11.075) e soprattutto di Patty Pravo, che con Opera si ferma a 9.858 copie.

Il confronto con il 2025 è impietoso: dopo sole tre settimane Olly sfiorava le 200.000 copie con Balorda nostalgia, Fedez superava le 134.000 con Battito e Giorgia raggiungeva 118.204 copie con La cura per me, confermando un appeal commerciale allora decisamente superiore.

Cosa ci dicono questi dati sul futuro di Sanremo

Il quadro delle vendite di Sanremo 2026 evidenzia una forte polarizzazione: pochi brani dominano streaming e download, mentre la maggior parte fatica a superare soglie storicamente accessibili ai Big.

Per industria discografica e organizzatori, il tema non è soltanto la qualità delle canzoni, ma la loro capacità di vivere oltre il palco dell’Ariston. Se il trend di calo rispetto al 2025 sarà confermato anche nei prossimi mesi, il Festival dovrà interrogarsi su selezione degli artisti, strategie digitali e costruzione di brani pensati per durare nel tempo, non solo per generare picchi effimeri durante la settimana sanremese.

FAQ

Quante copie ha venduto finora Samurai Jay con Ossessione?

Attualmente Samurai Jay con Ossessione ha venduto circa 188.703 copie, risultando il singolo sanremese 2026 più forte sul mercato.

Quali brani di Sanremo 2026 hanno già ottenuto il disco d’oro?

Hanno già numeri da disco d’oro Samurai Jay (Ossessione), Sayf (Tu mi piaci tanto), Sal Da Vinci (Per sempre sì) e Ditonellapiaga (Che fastidio).

Come si confrontano le vendite di Sanremo 2026 con quelle del 2025?

Risultano nettamente inferiori: nel 2025 Olly, Fedez e Giorgia superavano già in tre settimane soglie oggi irraggiunte dopo un mese.

Quali artisti sanremesi 2026 hanno deluso nelle vendite?

Hanno vendite deboli Francesco Renga, Blind, El Ma, Soniko, Mazzariello e soprattutto Patty Pravo, ferma sotto le 10.000 copie.

Da dove provengono i dati citati sulle vendite dei brani sanremesi?

I dati derivano da elaborazioni redazionali su stime di mercato, tratte e integrate da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.