Home / SPETTACOLI & CINEMA / Iva Zanicchi svela il motivo delle ciabatte e giudica l’imitazione

Iva Zanicchi promuove l’imitazione di Giulia Vecchio e chiarisce il caso ciabatte

Chi: la cantante e conduttrice Iva Zanicchi e l’attrice imitatrice Giulia Vecchio.

Che cosa: il commento di Zanicchi alla recente imitazione televisiva, con spiegazione dell’iconico dettaglio delle ciabatte.

Dove: in studio a Verissimo su Canale 5, dopo l’esibizione al GialappaShow su TV8.

Quando: dichiarazioni andate in onda nel weekend del 5 aprile 2026.

Perché: per ridimensionare le polemiche sull’imitazione e raccontare l’origine televisiva del look informale, legato alle storiche registrazioni di Ok, Il Prezzo è Giusto.

In sintesi:

Iva Zanicchi promuove l’imitazione di Giulia Vecchio , definendola “bravissima e divertente”.

promuove l’imitazione di , definendola “bravissima e divertente”. Le celebri ciabatte nascono dalle lunghe sessioni di registrazione a Ok, Il Prezzo è Giusto .

. Giulia Vecchio sceglie Zanicchi per il suo lato folcloristico, goliardico e “familiare”.

sceglie Zanicchi per il suo lato folcloristico, goliardico e “familiare”. L’episodio conferma quanto i personaggi storici restino centrali nella tv italiana.

L’imitazione al GialappaShow e la spiegazione sulle ciabatte

Al GialappaShow, Giulia Vecchio ha proposto una imitazione molto curata di Iva Zanicchi, dalla pettinatura alla collana, fino alle famose ciabatte. L’interpretazione, pur giudicata da alcuni troppo simile a quella di Federica Cifola su Rai2, è stata accolta con entusiasmo dalla diretta interessata.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Iva Zanicchi ha elogiato l’attrice: “Che forte! Il trucco è quasi perfetto, il vestito, la collana, la pettinatura, veramente bravissima e divertente! Ma la voce mica tanto, non ho quella voce!”.

La cantante ha poi chiarito l’origine delle ciabatte, divenute marchio di fabbrica: durante le estenuanti registrazioni di Ok, Il Prezzo è Giusto teneva in camerino scarpe comode per le pause. Talvolta dimenticava di rimettere i tacchi e usciva in scena con le ciabatte. Il regista insisteva con prime inquadrature sui piedi, fissando nell’immaginario collettivo quell’immagine. Zanicchi ha precisato di usare ancora i tacchi, rivendicando autoironia e professionalità.

Perché l’imitazione di Zanicchi funziona nella tv di oggi

La scelta di Giulia Vecchio non è casuale. L’attrice ha spiegato in conferenza stampa che l’attrazione per Iva Zanicchi nasce dal suo temperamento folcloristico e dal gusto per la convivialità: barzellette, aneddoti, presenza scenica calorosa. “Ogni volta che la vedo in tv mi diverte tantissimo. Mi ricorda persone della mia famiglia”, ha dichiarato, sottolineando come questi elementi rendano il personaggio tridimensionale e realistico.

In un contesto televisivo sempre più omologato, Zanicchi incarna un tipo di star popolare, riconoscibile e insieme autoironica, che offre materiale ideale per la comicità di imitazione. La vicenda mostra come figure storiche della tv generalista continuino a generare narrazioni, meme e personaggi, alimentando format come GialappaShow e talk pomeridiani. Il gradimento pubblico dell’imitazione, unito alla benedizione della stessa Zanicchi, conferma la centralità delle icone nazionalpopolari nel racconto televisivo contemporaneo.

L’eredità pop di Iva Zanicchi tra meme, imitazioni e nuovi pubblici

L’episodio evidenzia come Iva Zanicchi resti un punto di riferimento trasversale: cantante, conduttrice, opinionista, ora anche personaggio “ri-raccontato” dalle nuove generazioni comiche. Le ciabatte, da necessità produttiva, sono diventate simbolo pop, facilmente condivisibile sui social e nelle clip brevi.

Questa capacità di trasformare un dettaglio pratico in icona culturale garantisce alla “aquila di Ligonchio” una longevità mediatica rara, rendendola ponte tra la tv lineare e il linguaggio virale di Discover, Reels e piattaforme digitali.

FAQ

Chi è Giulia Vecchio e dove ha imitato Iva Zanicchi?

Giulia Vecchio è un’attrice e imitatrice italiana. Ha interpretato Iva Zanicchi all’interno del programma comico GialappaShow, in onda su TV8.

Cosa pensa Iva Zanicchi dell’imitazione vista a GialappaShow?

Iva Zanicchi si è dichiarata favorevole: ha definito Giulia Vecchio “bravissima e divertente”, apprezzandone trucco, abiti e impostazione generale, pur scherzando sulla differenza di voce.

Perché Iva Zanicchi viene spesso rappresentata con le ciabatte?

È legato alle lunghe registrazioni di Ok, Il Prezzo è Giusto: Zanicchi usava ciabatte tra una puntata e l’altra, talvolta dimenticando i tacchi, e il regista le inquadrava subito.

Per quale motivo Giulia Vecchio ha scelto proprio Iva Zanicchi?

Secondo Vecchio, Zanicchi ha un carattere folcloristico, goliardico e autentico. Le ricorda persone di famiglia, offrendo una tridimensionalità ideale per un’imitazione rispettosa ma comica.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Iva Zanicchi?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.