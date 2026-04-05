Home / SPETTACOLI & CINEMA / Ilary Blasi svela la dieta segreta seguita prima del GF Vip

Come si prepara Ilary Blasi alle dirette del Grande Fratello VIP

La conduttrice Ilary Blasi, volto storico del Grande Fratello VIP, affronta le lunghe dirette televisive con una routine strutturata ma sostenibile.

Il “dietro le quinte” si svolge principalmente nel suo camerino a Roma, dove tra prove, trucco e scaletta, organizza alimentazione, piccoli rituali e concentrazione mentale.

Questa preparazione si intensifica nelle settimane precedenti alla messa in onda, quando il ritmo di lavoro aumenta e diventa fondamentale preservare lucidità, energia e tenuta fisica.

Il perché di queste scelte è chiaro: mantenere performance costante in prima serata, senza ricorrere a diete estreme o programmi sportivi irrealistici, ma puntando su costanza, alimentazione semplice e una gestione consapevole delle proprie energie emotive.

In sintesi:

Routine di preparazione basata su costanza, semplicità e gestione mirata delle energie.

Attività fisica minima ma regolare, con yoga ed esercizi leggeri in palestra.

Alimentazione ordinata, non restrittiva, con pasti semplici e settimana strutturata.

Camerino organizzato come “base operativa” con caffè, snack sani e riferimenti familiari.

Allenamento, mente e camerino: la strategia minima ma efficace

Per affrontare la diretta, Ilary Blasi punta prima di tutto sulla preparazione mentale.

La diretta del Grande Fratello VIP è fatta di imprevisti, ritmi serrati e ore di attenzione continua: l’adrenalina aiuta, ma va gestita.

Il camerino diventa così una sorta di “zona neutra”: oggetti personali, fotografie dei figli e abitudini consolidate l’aiutano a rimanere centrata e protetta dal caos del backstage.

Sul fronte fisico, l’approccio è disincantato. Ilary Blasi non ama lo sport e lo dice apertamente: *“A me fa schifo fare e vedere lo sport, lo faccio per pulirmi la coscienza”*, ha raccontato a Gianluca Gazzoli a Passa dal BSMT.

Nel tempo ha provato nuoto, ginnastica ritmica, basket, pallavolo, equitazione, danza; oggi ha scelto una formula ridotta ma regolare: sessioni di yoga per flessibilità e respiro, abbinate a tapis roulant e pesi leggeri in palestra.

Conta solo la continuità: *“Se inizio devo chiudere, alla fine sono una concentrata”*, sottolinea, rivendicando una disciplina costruita nonostante una natura dichiaratamente “pigra”.

Come mangia Ilary Blasi prima delle dirette e cosa tiene in camerino

L’aspetto nutrizionale è il secondo pilastro della preparazione di Ilary Blasi.

Niente diete lampo: costruisce una alimentazione ordinata, ripetibile e facilmente gestibile nelle giornate di registrazione e diretta.

La giornata tipo prevede cinque momenti: colazione, pranzo, cena e due spuntini, per evitare cali di energia.

La base sono alimenti semplici: riso in bianco, petto di pollo, pesce, verdure. Evita piatti troppo conditi o elaborati, soprattutto nelle ore precedenti la messa in onda.

La sua filosofia è netta: *“Io non vivo a dieta, io mangio sano, che è diverso”*; *“Mangio bene, di base mangio bene sempre. Solo una volta a settimana mangio quello che mi passa sotto il naso”*.

In camerino non mancano una macchinetta del caffè, frutta secca e qualche quadratino di cioccolato fondente, pensati come ricariche rapide durante le pause pubblicitarie.

Piccoli gesti, nessuna ossessione: una strategia “low profile” che, proprio per questo, risulta sostenibile nel tempo e replicabile da chi lavora con orari irregolari.

Una routine replicabile per chi lavora in prima serata

La combinazione scelta da Ilary Blasi – movimento essenziale, alimentazione semplice, rituali emotivi stabili – traccia un modello realistico per chi affronta turni lunghi, stress e lavoro serale.

Non promette trasformazioni miracolose, ma una gestione concreta di energia, concentrazione e benessere psicofisico.

Proprio l’assenza di estremismi rende questa routine interessante anche per il futuro: in un contesto di televisione sempre più ibrida e connessa, abitudini sostenibili e adattabili potrebbero diventare un elemento decisivo per la longevità professionale di conduttori e personaggi dello spettacolo.

FAQ

Che tipo di allenamento segue oggi Ilary Blasi

Segue un allenamento leggero ma costante: principalmente yoga, tapis roulant ed esercizi con pesi leggeri, senza programmi agonistici o estremamente intensi.

Quanti pasti fa al giorno Ilary Blasi durante il Grande Fratello VIP

Organizza la giornata in cinque pasti: colazione, pranzo, cena e due spuntini, per mantenere stabile il livello energetico nelle lunghe dirette.

Cosa mangia Ilary Blasi prima di andare in onda in prima serata

Predilige riso in bianco, petto di pollo, pesce e verdure, evitando piatti pesanti o troppo conditi subito prima della diretta.

Cosa tiene Ilary Blasi nel camerino durante le dirette del Grande Fratello VIP

Tiene una macchinetta del caffè, frutta secca, cioccolato fondente e fotografie dei figli, per un mix di energia e comfort emotivo.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su Ilary Blasi

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.