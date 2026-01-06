Sabrina Ferilli sconvolge il web preside carismatica travolta da revenge porn: la trama segreta di A testa alta

Trama e temi centrali

Sabrina Ferilli guida il racconto di A testa alta – Il coraggio di una donna attraverso la vicenda di Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago vicino Roma, ideatrice di un progetto scolastico contro la dipendenza digitale. La sua ascesa professionale viene spezzata dalla diffusione illegale di un video intimo, che scatena uno scandalo pubblico e una campagna di delegittimazione.

La comunità si divide, tra difesa e sospetto, mentre si attivano pregiudizi, moralismi e una feroce macchina del fango. Al centro, il tema del revenge porn e delle sue ricadute personali e sociali: reputazione demolita, violenza online, pressione mediatica e isolamento.

Il racconto intreccia cronaca e formazione: scandali digitali, dinamiche familiari, amori adolescenti e segreti destinati a emergere. La resilienza di Virginia è il motore narrativo, con la difesa del figlio e dei propri valori come linea etica.

La serie indaga responsabilità individuale e colpa collettiva, l’impatto della tecnologia sulle relazioni e il confine tra privacy e voyeurismo. L’ambientazione di borgo, compatta e giudicante, diventa una cassa di risonanza del bias sociale.

Personaggi e relazioni chiave

Virginia Terzi è una preside autorevole, carismatica e insieme vulnerabile: il video diffuso senza consenso la espone al giudizio del borgo e ne mette alla prova integrità e leadership. La sua missione educativa, “A Testa Alta”, si scontra con l’ipocrisia sociale e con la violenza digitale che la travolge.

Accanto a lei il figlio Rocco (Francesco Petit), 16 anni, sensibile e strategico come negli scacchi, vive il primo amore con Nina (Lucia Balordi) e subisce lo stigma che investe la madre. L’arco di Rocco racconta la fragilità adolescenziale nel pieno di uno scandalo pubblico.

Nina è intrappolata in una relazione tossica con Alex (Andrea Pittorino), figlio del Sindaco Morrone (Augusto Fornari): potere locale, controllo e gelosia irrigidiscono il clima nel liceo e nel borgo, alimentando la polarizzazione contro Virginia.

La vicepreside Giulia (Maria Chiara Augenti) è l’alleata istituzionale: amica leale, presidia la scuola durante la tempesta. Marco Colaianni (Raniero Monaco Di Lapio), docente di educazione fisica, sceglie di esporsi per proteggere Virginia da minacce e speculazioni, rompendo l’omertà comunitaria.

Le relazioni incrociano affetti, potere e reputazione: famiglia, istituzione scolastica e amministrazione locale diventano il terreno del conflitto, con il borgo che osserva, giudica e spinge i personaggi a rivelare fragilità e responsabilità.

Curiosità e contesto produttivo

A testa alta – Il coraggio di una donna nasce come serie Mediaset in tre puntate, programmata in prime time su Canale 5 a partire da mercoledì 7 gennaio. Il racconto è costruito per intrecciare cronaca e finzione, puntando su un’ambientazione di borgo lacustre alle porte di Roma, scelta per rendere visibile il meccanismo del giudizio comunitario e l’effetto domino dello scandalo digitale.

La centralità del tema del revenge porn orienta linguaggio, regia e messa in scena: l’esposizione mediatica del caso è trattata come dispositivo narrativo e come riflessione civile, con attenzione alla tutela delle vittime e alla responsabilità di scuola e istituzioni.

La figura della preside e il progetto “A Testa Alta” sono pensati per coniugare intrattenimento e funzione sociale: prevenzione della dipendenza digitale, educazione all’uso dei social, alfabetizzazione emotiva. Il cast guidato da Sabrina Ferilli enfatizza il contrasto tra potere locale e fragilità privata, mentre la fotografia privilegia spazi chiusi e luoghi simbolici del borgo per amplificare pressione e isolamento della protagonista.

