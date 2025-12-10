Malù Mpasinkatu a Sportitalia racconta la sua rabbia e l’incontro con i Watussi

l’arrivo di Malù Mpasinkatu a Sportitalia

Malù Mpasinkatu, giornalista e direttore sportivo di origini congolesi, è entrato a far parte del team di Sportitalia con grande attesa e interesse da parte del pubblico. La sua esperienza e competenza nel mondo sportivo lo rendono una figura di rilievo nel panorama giornalistico italiano. L’arrivo di Mpasingkatu ha suscitato notevole attenzione per il suo approccio professionale e per la capacità di analisi che ha già dimostrato in trasmissione. La sua presenza si inserisce in un contesto mediatico che punta a rafforzare la qualità dei contenuti sportivi trasmessi, garantendo un punto di vista autorevole e informato che arricchisce il dibattito all’interno del programma.

la controversia legata alla canzone dei Watussi

Durante una puntata di Sportitalia, è scoppiata una polemica inaspettata quando, all’arrivo di Malù Mpasinkatu, è stato trasmesso il brano “I Watussi” di Edoardo Vianello. Il pezzo, noto per un ritornello considerato culturalmente e storicamente problematico, ha suscitato immediate reazioni. Mpasinkatu ha manifestato chiaramente il suo disagio, definendosi “arrabbiato” per la scelta della canzone in quel contesto. Nonostante il tentativo di far notare l’inopportunità della clip, il suo intervento è stato ignorato e gli altri presenti hanno continuato a ridere, minimizzando il contenuto e sminuendo l’importanza dell’episodio. Il clima nello studio si è così trasformato in una situazione dai contorni imbarazzanti e controversi, riflettendo una mancanza di sensibilità nei confronti delle implicazioni razziali associate al brano.

chiarimenti e reazioni dopo l’episodio

L’episodio della trasmissione di Sportitalia ha rapidamente generato un dibattito acceso, spingendo protagonisti e osservatori a fare chiarezza. Malù Mpasinkatu, contattato da FanPage, ha voluto precisare il suo rapporto con i colleghi e il contesto della trasmissione. Ha definito la situazione come una “sciocchezza”, sottolineando la stima e il legame personale con Michele Criscitiello, il conduttore, smentendo ogni connotazione di razzismo o tensioni interne. La fonte del misunderstanding sarebbe da attribuire all’intervento del fonico, figura interna allo show ma autonoma nelle sue decisioni, che con il suo approccio goliardico ha selezionato la canzone appropriandosi dello spazio letteralmente senza consultare lo staff.

Criscitiello ha confermato questa dinamica, descrivendo il fonico come un “personaggio a sé stante” all’interno della trasmissione, abituato a inserire musiche e jingle in modo ironico e non sempre pianificato. Ha inoltre evidenziato come estrapolare il singolo momento fuori dal contesto generale abbia contribuito a gonfiare la polemica sui social, alimentando incomprensioni e tensioni che in realtà non rispecchiano l’ambiente dello studio. Queste dichiarazioni sono state cruciali per contenere la situazione e ristabilire una comunicazione basata su rispetto e collaborazione reciproca.

