Fantasanremo svela tutto: iscrizioni, costi in baudi e le strategie per dominare l’edizione più tosta

Apertura iscrizioni e calendario del gioco

Fantasanremo apre le iscrizioni domani, mercoledì 7 gennaio, a circa un mese e mezzo dal via del Festival all’Ariston (24-28 febbraio). Il countdown parte con l’anteprima del gioco e la pubblicazione delle prime informazioni operative.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il calendario prevede la formazione delle squadre fin da subito, con finestre utili per iscriversi singolarmente o creare leghe. Le scadenze coincidono con l’avvicinarsi delle serate del Festival, quando sarà possibile aggiornare schieramenti e capitani.

La fase a gironi del gioco si sovrappone al programma ufficiale della kermesse: ogni serata determina punteggi e classifiche parziali, fino alla chiusura del 28 febbraio con il computo finale.

Valutazioni degli artisti e costo in baudi

Le nuove quotazioni fissano il termometro del mercato: **Tommaso Paradiso** e il duo **Fedez–Masini** guidano il listino a 17 baudi, riferimento per chi cerca certezze di rendimento. Subito sotto, a 16 baudi, spiccano profili con storico favorevole come **Arisa** ed **Ermal Meta**, valutazioni influenzate dal potenziale contributo in bonus extra-gioco.

La fascia 15 baudi comprende artisti con forte engagement annunciato o solidità competitiva: **Levante**, **Luchè**, **Malika Ayane**, **Michele Bravi** e **Serena Brancale**. Rientrano a 16 anche profili “da fanta” come **Dargen D’Amico**, premiato dal doppio secondo posto nelle passate edizioni del gioco.

Nel mid-low range a 14 baudi figurano **Bambole di pezza**, **Eddie Brock**, **Samurai Jay**, **Elettra Lamborghini**, **Fulminacci**, **Leo Gassmann**, **Mara Sattei** e **Nayt**. A quota 13 baudi, opzioni “value” come **J-Ax**, **Francesco Renga**, **Chiello**, **Ditonellapiaga**, **Enrico Nigiotti**, **Maria Antonietta** e **Colombre**, **Patty Pravo**, **Raf**, **Sal Da Vinci**, **Sayf** e **Tredici Pietro**, utili per bilanciare rose con budget limitato.

Regole di squadra, punteggi e strategie

Ogni giocatore dispone di 100 baudi per costruire una rosa di sette artisti, con cinque titolari e due riserve da schierare a serata. La scelta del capitano è cruciale: il leader raddoppia o incrementa i bonus, incidendo più degli altri sul totale.

Le leghe consentono sfide private o pubbliche tra amici, colleghi e community, con classifiche aggiornate serata per serata in base agli eventi sul palco e ai bonus “fanta”. La gestione del budget impone equilibrio tra big costosi e profili “value”.

I punteggi combinano rendimento in gara e fattori extra, dalle esibizioni alle interazioni con il pubblico: artisti storicamente attivi nel gioco possono generare plus attesi. Rotazione oculata tra titolari e panchina riduce il rischio nelle serate più imprevedibili.

FAQ