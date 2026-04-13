Home / NEWS / Sabbia sahariana e nubifragi sull’Italia intensificano il wash out e riducono temporaneamente aria pulita

Nuova ondata di maltempo e sabbia sahariana sull’Italia da oggi

Lunedì 13 aprile l’Italia passa dal clima quasi estivo a un deciso peggioramento: una perturbazione atlantica e un vortice nordafricano convogliano piogge, vento forte e sabbia dal Sahara.

Il maltempo colpisce da subito soprattutto Sardegna e Nord-Ovest, mentre il resto del Paese entra progressivamente nella fase instabile tra oggi e martedì.

Il fenomeno più evidente sarà la “pioggia di fango”, generata dal cosiddetto *wash-out*, con cieli lattiginosi e depositi sabbiosi su auto e superfici. Le condizioni resteranno perturbate per alcuni giorni prima di un parziale miglioramento da metà settimana.

In sintesi:

Da lunedì 13 aprile cambio netto: stop clima quasi estivo, arrivano piogge e vento.

Sardegna e Nord-Ovest prime aree colpite, con temporali localmente intensi.

e prime aree colpite, con temporali localmente intensi. Correnti meridionali trasportano sabbia sahariana: attesa diffusa “pioggia di fango”.

Miglioramento graduale solo da metà settimana con rotazione dei venti da Nord.

Come si sviluppa la perturbazione tra Nord, Centro e Sud

Secondo gli esperti di 3bmeteo, l’azione combinata di una saccatura nordatlantica e di un vortice depressionario tra Nord Africa e Mediterraneo centro-occidentale attiva tese correnti meridionali ricche di umidità e pulviscolo sahariano.

Oggi la Sardegna è l’epicentro del maltempo: temporali insistenti sulle Bocche di Bonifacio e sulla Costa Smeralda, dove gli accumuli pluviometrici hanno già sfiorato i 50 mm.

Al Nord piogge diffuse interessano il Nord-Ovest, con fenomeni più intensi tra Biella e Vercelli e possibile estensione alla Valle d’Aosta. Sul Piemonte orientale e sulla Liguria le precipitazioni risultano più irregolari e a tratti assenti. Raffiche di Scirocco fino a 100 km/h vengono segnalate in Calabria e Marche, con possibili disagi a viabilità marittima e aree costiere.

Nelle prossime ore il maltempo persisterà al Nord, con ulteriore intensificazione tra Piemonte occidentale, Triveneto ed Emilia Romagna in serata. Al Centro crescerà l’instabilità su Toscana, Umbria e Marche, con temporali più frequenti sul versante tirrenico; su Lazio e sono previsti piovaschi sparsi alternati a schiarite. Al Sud prevarranno inizialmente velature e nubi alte, con primi fenomeni più significativi dalla serata sulla Campania.

Pioggia di fango e cieli lattiginosi: effetti e prospettive

Le correnti meridionali trascinano verso la Penisola grandi quantità di polvere del Sahara, rendendo i cieli opachi e giallastri, con un’atmosfera lattiginosa e tramonti particolarmente rossi per l’effetto di rifrazione sui granelli in sospensione.

Tra lunedì 13 e martedì 14 aprile è atteso il picco del fenomeno: la pioggia attraverserà lo strato di polveri attivando il processo di *wash-out*, ovvero il trascinamento al suolo del pulviscolo, con la conseguente “pioggia di fango” su auto, vetri, terrazzi e arredi esterni.

Da metà settimana la rotazione dei venti dai quadranti settentrionali dovrebbe progressivamente “spazzare” l’atmosfera, riducendo la concentrazione di sabbia in quota e riportando cieli più limpidi, pur in un contesto ancora variabile su parte del Paese.

FAQ

Quando finirà la pioggia di fango in Italia?

La fase più intensa è prevista tra lunedì 13 e martedì 14 aprile; da metà settimana, con venti da Nord, il fenomeno tenderà ad attenuarsi.

Quali regioni italiane saranno più colpite dal maltempo?

Le aree più esposte sono Sardegna e Nord-Ovest oggi, seguite da Triveneto, Emilia Romagna e regioni centrali tirreniche tra oggi e domani.

La sabbia del Sahara è pericolosa per la salute?

Sì, in concentrazioni elevate può aggravare problemi respiratori preesistenti; è consigliabile limitare l’attività fisica all’aperto per soggetti fragili e allergici.

Come proteggere auto e superfici dalla pioggia di fango?

È utile parcheggiare al coperto o utilizzare teli protettivi; dopo gli eventi di “pioggia sporca” è consigliato un lavaggio con abbondante acqua a bassa pressione.

Quali sono le fonti ufficiali di queste informazioni meteo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.