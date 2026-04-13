Home / NEWS / Carlo Verdone smaschera truffa social con la sua foto, fan terrorizzati, poi arriva la sua spiegazione

Carlo Verdone, finta mail agli utenti e panico social per una foto

Chi: l’attore e regista Carlo Verdone e migliaia di suoi follower.

Cosa: una truffa via mail a suo nome scatena un post di denuncia e, per errore iconografico, il panico sulla sua presunta morte.

Dove: sui social ufficiali di Verdone, in particolare su Instagram e Facebook.

Quando: nelle ultime ore, con successivo video di chiarimento e scuse pubblicato dallo stesso Verdone.

Perché: l’attore vuole avvertire i fan delle mail fraudolente, ma la foto scelta per il post viene interpretata come un annuncio funebre, generando una valanga di reazioni allarmate.

In sintesi:

Mail false promettono incontri a pagamento con Carlo Verdone a un gruppo ristretto di fan.

a un gruppo ristretto di fan. Il post di avviso usa una foto “da necrologio” e scatena il panico online.

Nei commenti molti follower temono che Verdone sia morto, senza leggere tutto il testo.

Verdone pubblica un video: rassicura sulle sue condizioni e annuncia azioni legali.

Come nasce la truffa e perché la foto ha allarmato i follower

La vicenda parte da una mail truffaldina recapitata a diversi fan di Carlo Verdone. Nel messaggio si prospetta un presunto incontro esclusivo, a pagamento, con l’attore e un ristretto gruppo di ammiratori.

Verdone, che non ha mai organizzato alcuna iniziativa del genere, riceve numerose segnalazioni e decide di intervenire pubblicamente. Sui suoi profili ufficiali invita a diffidare: «Cari amici, se vi arriva una mail con la mia firma… diffidate, perché è una truffa. Io intanto agirò per vie legali per il reato di sostituzione di persona e tentata truffa».

A scatenare il caos non è il testo, ma la foto di accompagnamento: un ritratto in posa, di qualche anno fa, simile a quelle usate per gli annunci di morte. L’incipit «Cari amici…», letto di fretta, rafforza l’equivoco. Molti utenti, soffermandosi solo sull’immagine, credono che l’attore sia scomparso e nei commenti emerge lo choc collettivo, tra ironia e paura autentica.

Reazione del web e video di scuse: cosa resta del caso Verdone

I commenti al post mostrano l’impatto emotivo della svista comunicativa: «Ho aperto Instagram, mi è comparsa sta foto e m’è preso un colpo…», scrive un fan; un altro ammette: «Mi sono cacato addosso»; c’è chi definisce Verdone quasi «immortale».

L’attore, colpito dall’affetto ma consapevole dell’allarme causato, registra subito un video da un ristorante. Con tono autoironico chiarisce: «Ragazzi mi dispiace se vi ho fatto prendere un colpo… in effetti sembra una di quelle fotografie che vedi sulla tomba: “Qua giace Carlo Verdone…”».

Nel messaggio finale rassicura sulla propria ottima salute, invita nuovamente a fare attenzione alla truffa e annuncia azioni legali per sostituzione di persona e tentata truffa. Il caso evidenzia quanto, sui social, una scelta visiva errata possa distorcere il senso di un contenuto, soprattutto se legato a figure amatissime dal pubblico.

FAQ

Che tipo di truffa è stata fatta a nome di Carlo Verdone?

Si tratta di mail fraudolente che promettono incontri esclusivi e a pagamento con Carlo Verdone, incontri che l’attore non ha mai organizzato né autorizzato.

Cosa ha detto Carlo Verdone sulla sua presunta morte?

Ha smentito in modo netto, spiegando in video di stare bene e ironizzando sulla foto scelta che lo faceva sembrare defunto.

Come possono i fan riconoscere le mail false su incontri con Verdone?

Devono diffidare di richieste di denaro, controllare gli indirizzi mittenti sospetti e verificare sempre tramite i profili social ufficiali dell’attore.

Che cosa farà Carlo Verdone contro gli autori della truffa?

Ha annunciato che procederà per vie legali, ipotizzando i reati di sostituzione di persona e tentata truffa a suo danno.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Carlo Verdone?

La notizia è stata ricostruita da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.