Home / NEWS / Carlo Monguzzi muore a Milano, addio allo storico consigliere ambientalista protagonista delle battaglie ecologiste

Addio a Carlo Monguzzi, storico ambientalista e consigliere di Milano

Il consigliere comunale di Milano Carlo Monguzzi, figura simbolo dell’ambientalismo lombardo, è morto a 75 anni dopo una breve malattia.

È scomparso nelle scorse ore nel capoluogo lombardo, dove era nato nel 1951 e dove ha legato tutta la sua attività politica e civile.

Professore di matematica, cofondatore di Legambiente, più volte consigliere regionale e comunale, era noto per l’impegno totale: a Palazzo Marino vantava il cento per cento di presenze in aula.

La notizia è stata resa pubblica dalla moglie Silvia Ceruti con un messaggio sui social, mentre il sindaco Beppe Sala e il mondo ambientalista ne ricordano oggi il ruolo centrale nelle battaglie contro lo smog, il consumo di suolo e la cementificazione, ma anche il suo impegno sui diritti civili e sulla pace.

In sintesi:

Morto a 75 anni il consigliere comunale e ambientalista milanese Carlo Monguzzi .

. Figura storica di Legambiente , protagonista delle politiche green in Lombardia .

, protagonista delle politiche green in . In aula a Palazzo Marino aveva il cento per cento di presenze alle sedute.

aveva il cento per cento di presenze alle sedute. Ricordato da Beppe Sala come “lottatore” e coscienza critica dell’amministrazione.

La carriera politica e le battaglie ambientali di Carlo Monguzzi

La biografia di Carlo Monguzzi coincide con l’evoluzione dell’ambientalismo italiano. Laureato in Ingegneria chimica e docente di matematica, nel 1980 partecipa alla nascita di Legambiente, portando a Milano una visione moderna delle politiche ecologiche.

Dal 1990 viene eletto più volte consigliere regionale in Lombardia, diventando nel 1993 assessore regionale all’Ambiente ed Energia: in quella fase promuove la prima legge sulla raccolta differenziata e uno dei primi Piani Aria contro lo smog in Italia.

Nel 2011 entra in Consiglio comunale con il centrosinistra di Giuliano Pisapia; nel 2021 viene rieletto con Europa Verde nella maggioranza del sindaco Beppe Sala.

Le sue campagne spaziano dalla lotta al traffico illecito di rifiuti alla difesa del verde urbano, dall’opposizione alla cementificazione e al consumo di suolo alle iniziative contro la caccia e per la trasparenza amministrativa.

Pur sostenendo la maggioranza, non ha esitato a criticare la giunta su scelte considerate in contrasto con una reale transizione ecologica, come la possibile vendita dello stadio di San Siro e alcuni aspetti delle politiche di mobilità, inclusa Area B.

L’eredità politica e civile, tra ambiente, diritti e memoria

Negli ultimi mesi di attività, Carlo Monguzzi aveva ampliato l’orizzonte del suo impegno oltre i temi ambientali. In Consiglio comunale ha definito la guerra a Gaza un genocidio, presentandosi in aula con una bandiera palestinese in segno di protesta.

Sui social, l’ultimo post ricorda un risultato per lui simbolico: la dedica di una via a Pino Pinelli nella zona di San Siro, a coronamento di una lunga battaglia per il riconoscimento della memoria dell’anarchico milanese. Non ha potuto partecipare alla cerimonia d’intitolazione di marzo a causa del ricovero ospedaliero.

Il sindaco Beppe Sala lo ha salutato con parole personali: “Se ne è andato un lottatore… Era l’unico che in aula si rivolgeva a me non con ‘sindaco’, ma con ‘Beppe’”.

La sua eredità politica si traduce oggi in un patrimonio di norme, piani ambientali e pratiche amministrative che hanno anticipato temi divenuti centrali nell’agenda climatica e urbana delle grandi città.

FAQ

Chi era Carlo Monguzzi e quale ruolo aveva a Milano?

Carlo Monguzzi era consigliere comunale di Milano, storico ambientalista, cofondatore di Legambiente e figura centrale delle politiche green lombarde.

Perché Carlo Monguzzi è considerato un pioniere dell’ambientalismo?

Lo è perché ha promosso in Lombardia la prima legge sulla raccolta differenziata e i primi Piani Aria strutturali contro lo smog.

Quali erano le principali battaglie politiche di Monguzzi a Palazzo Marino?

Erano la riduzione dello smog, la tutela del verde urbano, il contrasto alla cementificazione e la trasparenza nella gestione dei beni pubblici.

Perché Monguzzi criticava la giunta Sala pur essendo in maggioranza?

Lo faceva perché riteneva insufficienti alcune politiche green, contestando scelte come la vendita di San Siro e l’impostazione di Area B.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Carlo Monguzzi?

L’articolo è basato su una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.