michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Caso Epstein, blitz a Parigi nella sede Rothschild: indagine sui rapporti con Fabrice Aidan

Caso Epstein, blitz a Parigi nella sede Rothschild: indagine sui rapporti con Fabrice Aidan

“Aria di vita”, la musica che racconta l’ipertensione arteriosa polmonare

A Roma, il 25 marzo, Msd Italia ha presentato “Aria di vita”, campagna nazionale che usa la musica per raccontare chi convive con l’ipertensione arteriosa polmonare (Iap), patologia rara e gravemente invalidante.
Il progetto, patrocinato da Amip e Aipi, prevede un’installazione itinerante e un brano inedito del maestro Enrico Melozzi, che trasforma il respiro in linguaggio sonoro.
L’iniziativa, attiva tra marzo e aprile 2026 a Roma, Bologna e Milano, mira a sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di diagnosi precoce, presa in carico specialistica e accesso equo alle terapie più innovative.

In sintesi:

  • Campagna “Aria di vita” di Msd Italia porta l’Iap nello spazio pubblico attraverso musica e installazioni.
  • Un grande sassofono 3D itinerante diffonde il brano di Enrico Melozzi e contenuti informativi.
  • L’ipertensione arteriosa polmonare colpisce circa 3.500 persone in Italia, soprattutto donne.
  • Obiettivo: aumentare consapevolezza, diagnosi precoce e accesso a terapie che cambiano il decorso di malattia.

Il cuore di “Aria di vita” è un componimento musicale originale del maestro Enrico Melozzi, violoncellista, compositore e direttore d’orchestra, ispirato alle testimonianze raccolte da Amip e Aipi.
L’installazione “Note di vita”, un grande sassofono realizzato con stampa 3D, ospita l’ascolto del brano e materiali divulgativi sull’Iap, trasformando luoghi di passaggio in spazi di informazione e consapevolezza.
La campagna si rivolge a pazienti, caregiver e popolazione generale, per rendere visibile una malattia spesso “invisibile”, che si manifesta inizialmente con sintomi aspecifici come affanno e stanchezza, spesso sottovalutati o attribuiti ad altre patologie cardiopolmonari.

Ipertensione arteriosa polmonare: perché diagnosi precoce e ricerca sono decisive

L’ipertensione arteriosa polmonare è una malattia rara e progressiva caratterizzata dall’aumento della pressione nelle arterie polmonari, con sovraccarico del cuore destro e compromissione del respiro. In Italia interessa circa 3.500 persone, in prevalenza donne.
Roberto Badagliacca, professore associato e responsabile Uos Terapia intensiva cardiologica all’Università Sapienza/Policlinico Umberto I di Roma, spiega che dispnea e affaticamento, essendo sintomi poco specifici, portano spesso a diagnosi dopo oltre due anni dall’esordio.
La diagnosi tardiva riduce le possibilità di intervento ottimale; per questo Badagliacca sottolinea la necessità di invio tempestivo ai centri di riferimento, capaci di personalizzare le terapie e monitorare l’evoluzione clinica.

In passato il trapianto polmonare o cuore‑polmone rappresentava l’unica opzione. Oggi sono disponibili farmaci vasodilatatori e terapie innovative che agiscono sui meccanismi biologici alla base della malattia, rallentandone il decorso e migliorando sopravvivenza e qualità di vita.
Vittorio Vivenzio, presidente Amip, definisce l’Iap “una patologia invisibile” che condiziona profondamente la quotidianità dei pazienti, spesso isolati e poco compresi.
Marika Gattus, del direttivo Aipi, ricorda che *“il respiro è una conquista quotidiana”* e che il percorso dalla diagnosi – frequentemente tardiva – alla cura è lungo, complesso e carico di incertezze.

Musica, rare disease e spazio pubblico: le nuove frontiere della sensibilizzazione

Il brano “Aria di vita” nasce, racconta Enrico Melozzi, dall’ascolto di *“storie intense, fragili, coraggiose”*: ogni strumento interpreta una sfumatura di vita, ogni voce corale un “soffio di speranza”.
Per Melozzi, *“non è solo una composizione, è un invito ad ascoltare ciò che non si vede: la forza di chi affronta ogni giorno questa malattia”*.
Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, ribadisce che informazione corretta e sensibilizzazione sono pilastri dell’impegno aziendale nelle malattie rare, con oltre dieci anni di ricerca dedicata all’Iap.

La maxi‑installazione “Note di vita” sarà a Roma, Stazione Termini (Galleria Gommata, lato Via Marsala) dal 27 al 29 marzo; a Bologna, in Piazza Galvani, dal 3 al 5 aprile; a Milano, in Piazza Elsa Morante a CityLife, dal 10 al 12 aprile.
Il brano completo, insieme a video, approfondimenti medico‑scientifici e risorse per pazienti e caregiver, è disponibile sui canali social di Msd Italia e sulla pagina dedicata del sito “Informati per la vita” (informatiperlavita.msdsalute.it).
La sfida futura è trasformare la visibilità creata da “Aria di vita” in diagnosi più precoci, percorsi assistenziali strutturati e accesso uniforme alle terapie sull’intero territorio nazionale.

FAQ

Che cos’è l’ipertensione arteriosa polmonare in termini clinici essenziali?

È una malattia rara in cui aumenta la pressione nelle arterie polmonari, sovraccaricando il cuore destro e compromettendo gravemente il respiro quotidiano.

Quali sono i sintomi iniziali più frequenti dell’ipertensione arteriosa polmonare?

Sono soprattutto dispnea da sforzo, affaticamento marcato, talvolta capogiri e svenimenti: segnali da discutere subito con il medico o cardiologo.

Perché la diagnosi di ipertensione arteriosa polmonare è spesso tardiva?

Perché i sintomi sono aspecifici e simili ad altre patologie cardiache o respiratorie, causando ritardi diagnosti fino a oltre due anni.

Quali terapie innovative sono oggi disponibili per l’ipertensione arteriosa polmonare?

Esistono farmaci vasodilatatori e terapie mirate ai meccanismi biologici della malattia, che migliorano sintomi, rallentano la progressione e aumentano la sopravvivenza.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata integrando e rielaborando dati e notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it da parte della nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache