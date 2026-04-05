Rocco Hunt annuncia la nascita del secondo figlio con tenero messaggio

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Rocco Hunt annuncia il secondo figlio con la moglie Ada sui social

Il cantante Rocco Hunt ha annunciato sui social, nel giorno di Pasqua 2026, che la moglie Ada è in attesa del loro secondo figlio.

La notizia è stata condivisa con una foto di famiglia insieme al primogenito Giovanni, che mostra l’ecografia del bebè in arrivo.

L’annuncio, diffuso online dalla coppia, conferma l’allargamento della famiglia e sottolinea il forte legame affettivo che unisce i tre, tra attesa emozionata e desiderio di privacy controllata.

In sintesi:

Rocco Hunt e la moglie Ada annunciano l’arrivo del loro secondo figlio.

e la moglie Ada annunciano l’arrivo del loro secondo figlio. L’annuncio è avvenuto sui social nel giorno di Pasqua 2026.

Nel post appare anche il primogenito Giovanni , che mostra l’ecografia.

, che mostra l’ecografia. Il sesso del bambino non è stato ancora reso noto dalla coppia.

La foto di famiglia e il messaggio dedicato al bebè in arrivo

A rendere pubblica la gravidanza è stato lo stesso Rocco Hunt con un post sui social, dove compaiono lui, Ada e il piccolo Giovanni mentre tengono in mano l’ecografia.

Lo scatto, dal taglio intimo e familiare, conferma la scelta dell’artista di condividere solo alcuni momenti selezionati della sua vita privata, mantenendo un equilibrio tra notorietà e riservatezza.

Ad accompagnare le immagini, il cantante ha scritto una dedica rivolta al nascituro: «Ti abbiamo aspettato così tanto che non ci sembra vero. Mamma e papà non vedono l’ora di conoscerti e il tuo fratellone Giò Giò ti proteggerà con il suo cuore grande».

Il sesso del bambino non è stato ancora comunicato e la coppia non ha fornito ulteriori dettagli sulla data presunta del parto, limitandosi a condividere la gioia del momento con la propria community digitale.

Un annuncio social che rafforza il rapporto con i fan

L’annuncio del secondo figlio di Rocco Hunt conferma come i social restino il canale privilegiato di dialogo tra l’artista e i suoi fan, anche per le notizie più personali.

La scelta di coinvolgere il primogenito Giovanni nel post contribuisce a restituire l’immagine di una famiglia unita, in un momento cruciale della vita privata.

Nei prossimi mesi è probabile che la community digitale dell’artista segua le fasi della gravidanza, tra curiosità per il sesso del nascituro e attesa di nuovi aggiornamenti condivisi in prima persona dal cantante.

FAQ

Chi è la moglie di Rocco Hunt e quanti figli hanno?

La moglie di Rocco Hunt è Ada. Attualmente la coppia ha un figlio, Giovanni, e un secondo bebè in arrivo.

Quando Rocco Hunt ha annunciato la seconda gravidanza di Ada?

L’annuncio è avvenuto nel giorno di Pasqua 2026, attraverso un post pubblicato sui profili social ufficiali del cantante.

Il sesso del secondo figlio di Rocco Hunt è già stato rivelato?

No, al momento il sesso del bambino non è stato reso noto. La coppia non ha fornito ulteriori dettagli pubblici.

Dove è stato condiviso lo scatto con l’ecografia del bebè?

Lo scatto di Rocco Hunt, Ada e del piccolo Giovanni con l’ecografia è stato condiviso sui social ufficiali dell’artista.

Quali sono le fonti dell’articolo sulla famiglia di Rocco Hunt?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.