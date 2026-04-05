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Rocco Hunt annuncia la nascita del secondo figlio con tenero messaggio

Rocco Hunt annuncia la nascita del secondo figlio con tenero messaggio

Rocco Hunt annuncia il secondo figlio con la moglie Ada sui social

Il cantante Rocco Hunt ha annunciato sui social, nel giorno di Pasqua 2026, che la moglie Ada è in attesa del loro secondo figlio.
La notizia è stata condivisa con una foto di famiglia insieme al primogenito Giovanni, che mostra l’ecografia del bebè in arrivo.
L’annuncio, diffuso online dalla coppia, conferma l’allargamento della famiglia e sottolinea il forte legame affettivo che unisce i tre, tra attesa emozionata e desiderio di privacy controllata.

In sintesi:

  • Rocco Hunt e la moglie Ada annunciano l’arrivo del loro secondo figlio.
  • L’annuncio è avvenuto sui social nel giorno di Pasqua 2026.
  • Nel post appare anche il primogenito Giovanni, che mostra l’ecografia.
  • Il sesso del bambino non è stato ancora reso noto dalla coppia.

La foto di famiglia e il messaggio dedicato al bebè in arrivo

A rendere pubblica la gravidanza è stato lo stesso Rocco Hunt con un post sui social, dove compaiono lui, Ada e il piccolo Giovanni mentre tengono in mano l’ecografia.
Lo scatto, dal taglio intimo e familiare, conferma la scelta dell’artista di condividere solo alcuni momenti selezionati della sua vita privata, mantenendo un equilibrio tra notorietà e riservatezza.
Ad accompagnare le immagini, il cantante ha scritto una dedica rivolta al nascituro: «Ti abbiamo aspettato così tanto che non ci sembra vero. Mamma e papà non vedono l’ora di conoscerti e il tuo fratellone Giò Giò ti proteggerà con il suo cuore grande».

Il sesso del bambino non è stato ancora comunicato e la coppia non ha fornito ulteriori dettagli sulla data presunta del parto, limitandosi a condividere la gioia del momento con la propria community digitale.

Un annuncio social che rafforza il rapporto con i fan

L’annuncio del secondo figlio di Rocco Hunt conferma come i social restino il canale privilegiato di dialogo tra l’artista e i suoi fan, anche per le notizie più personali.
La scelta di coinvolgere il primogenito Giovanni nel post contribuisce a restituire l’immagine di una famiglia unita, in un momento cruciale della vita privata.
Nei prossimi mesi è probabile che la community digitale dell’artista segua le fasi della gravidanza, tra curiosità per il sesso del nascituro e attesa di nuovi aggiornamenti condivisi in prima persona dal cantante.

FAQ

Chi è la moglie di Rocco Hunt e quanti figli hanno?

La moglie di Rocco Hunt è Ada. Attualmente la coppia ha un figlio, Giovanni, e un secondo bebè in arrivo.

Quando Rocco Hunt ha annunciato la seconda gravidanza di Ada?

L’annuncio è avvenuto nel giorno di Pasqua 2026, attraverso un post pubblicato sui profili social ufficiali del cantante.

Il sesso del secondo figlio di Rocco Hunt è già stato rivelato?

No, al momento il sesso del bambino non è stato reso noto. La coppia non ha fornito ulteriori dettagli pubblici.

Dove è stato condiviso lo scatto con l’ecografia del bebè?

Lo scatto di Rocco Hunt, Ada e del piccolo Giovanni con l’ecografia è stato condiviso sui social ufficiali dell’artista.

Quali sono le fonti dell’articolo sulla famiglia di Rocco Hunt?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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