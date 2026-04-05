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Sinner torna al centro dell’attenzione, chi è la modella Lara Leito

Sinner torna al centro dell’attenzione, chi è la modella Lara Leito

Lara Leito, chi è davvero la modella russa al centro dei rumors

Chi è Lara Leito, modella e influencer russa finita nel 2025 al centro del gossip per un presunto flirt con Jannik Sinner?
Cosa ha fatto nella moda internazionale, tra red carpet e passerelle di alta gamma?
Dove si è formata e quali sono le tappe chiave della sua carriera tra Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera?

Quando è iniziata la sua ascesa, tra studi universitari e debutto tardivo nel fashion system?
Perché il suo nome continua a tornare nel dibattito mediatico, tra vita privata molto esposta e presunte nuove relazioni?

In sintesi:

  • Lara Leito è una modella e influencer russa, classe 1994, laureata in Marketing.
  • Ha sfilato a Cannes e alla Mostra del Cinema di Venezia per brand di alta moda.
  • È stata legata per sei anni all’attore premio Oscar Adrien Brody.
  • Nel 2025 è stata indicata come presunto flirt di Jannik Sinner.

Carriera internazionale, studi universitari e profilo social di Lara Leito

Lara Leito, nata nel 1994 (31 anni), è una modella e influencer russa che ha costruito la propria immagine tra passerelle, red carpet e una presenza social strutturata.
Fisico longilineo, lineamenti marcati e lunga chioma castana, si è formata tra Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera, laureandosi in Marketing, Comunicazione e Amministrazione Aziendale.

In un’intervista a L’Officiel ha spiegato di non aver iniziato a fare la modella da adolescente: “La maggior parte delle ragazze inizia a 15 anni o anche prima. Tuttavia non avrei mai potuto immaginare una carriera da modella, dato che ho una laurea.”
Il debutto è arrivato intorno ai 20 anni, con una rapida crescita nel settore luxury.

Ha calcato i red carpet di Cannes e della Mostra del Cinema di Venezia, sfilando o posando per maison come Zuhair Murad, Ermanno Scervino, Georges Hobeika, Roberto Cavalli, Aadnevik e De Grisogono.
Su Instagram conta circa 353mila follower, community che alimenta con contenuti su moda, lifestyle e viaggi, consolidando una reputazione da volto ricorrente del jet set internazionale.

Relazioni passate e il presunto flirt con Jannik Sinner

Oltre alla carriera, l’attenzione dei media si è concentrata spesso sulla vita privata di Lara Leito.
In passato le è stata attribuita una breve relazione con l’attore francese Olivier Martinez, noto per il matrimonio con l’attrice Halle Berry.
La storia sentimentale più significativa è però quella con l’attore premio Oscar Adrien Brody: i due si sarebbero conosciuti al Festival di Cannes nel 2012 e sarebbero rimasti insieme per circa sei anni, diventando una coppia molto fotografata sui red carpet internazionali.

Nella primavera 2025 il suo nome è stato accostato al tennista Jannik Sinner, reduce dalla rottura con Anna Kalinskaya e dalla pausa agonistica legata al caso Clostebol e alla successiva squalifica.
Il settimanale Chi ha pubblicato immagini di Lara Leito al Monte Carlo Country Club, mentre assisteva agli allenamenti di Sinner, citando anche un presunto bacio in centro città.

Agli Internazionali di Roma, però, Jannik Sinner ha ridimensionato i rumors, dichiarandosi sorpreso dalle foto e precisando di non essere fidanzato.
Oggi il tennista risulta sentimentalmente legato alla modella danese Laila Hasanovic, mentre su un’eventuale relazione stabile tra lui e Lara Leito non sono arrivate conferme ufficiali.

L’immagine pubblica di Lara Leito tra moda, gossip e nuove opportunità

La traiettoria di Lara Leito mostra come la combinazione di formazione accademica, carriera fashion e visibilità social possa generare un profilo ibrido tra modella tradizionale e personal brand globale.
I rumors sul presunto flirt con Jannik Sinner hanno amplificato l’esposizione mediatica della modella russa anche in Italia, aprendo potenziali spazi per collaborazioni con brand europei e presenze in eventi sportivi e lifestyle.

In prospettiva, la sua figura potrebbe evolvere verso ruoli più strutturati nel marketing digitale e nelle partnership strategiche con maison del lusso, capitalizzando il seguito online e l’esperienza internazionale già maturata sui principali palcoscenici della moda.

FAQ

Quanti anni ha Lara Leito e di che segno è

Lara Leito ha 31 anni, essendo nata nel 1994, ed è del segno zodiacale Capricorno, secondo quanto riportato nelle biografie pubbliche.

Che studi ha fatto Lara Leito prima di diventare modella

Sì, Lara Leito è laureata in Marketing, Comunicazione e Amministrazione Aziendale, con un percorso di studi tra Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera.

Per quali brand di moda ha sfilato Lara Leito

Sì, ha sfilato e posato per maison come Zuhair Murad, Ermanno Scervino, Georges Hobeika, Roberto Cavalli, Aadnevik e De Grisogono.

Lara Leito e Jannik Sinner sono stati davvero fidanzati

No, non esistono conferme ufficiali. I rumors parlavano di flirt nel 2025, ma Jannik Sinner ha dichiarato pubblicamente di non essere fidanzato.

Da quali fonti è stata ricostruita la biografia di Lara Leito

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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