Home / TECNOFITNESS / Robot umanoide sfida il limite di velocità umana e punta a superare il primato di Usain Bolt

Robot umanoidi sempre più veloci: il nuovo record del modello Unitree H1

Il robot umanoide Unitree H1 ha stabilito un nuovo primato di velocità, avvicinandosi alle prestazioni di Usain Bolt. Il test è stato eseguito su pista da corsa in un contesto controllato, nel corso del 2026, da tecnici dell’azienda cinese Unitree, specializzata in robotica avanzata.

Il motivo dell’attenzione è duplice: da un lato la velocità registrata, pari a oltre 10 metri al secondo, dall’altro il salto tecnologico compiuto rispetto ai precedenti record robotici.

Questo risultato segna un punto di svolta nella progettazione di androide umanoidi destinati non solo alla ricerca, ma anche a future applicazioni industriali, logistiche e persino sportive dimostrative, aprendo interrogativi su limiti, sicurezza e possibili utilizzi entro il 2030.

In sintesi:

Il robot umanoide Unitree H1 ha raggiunto circa 10,1 metri al secondo su pista.

ha raggiunto circa 10,1 metri al secondo su pista. La velocità si avvicina ai 10,44 metri al secondo medi di Usain Bolt .

. Superato di fatto il precedente record robotico detenuto da Atlas di Boston Dynamics.

di Boston Dynamics. Nuove prospettive per robot umanoidi in scenari lavorativi e dimostrativi entro il 2030.

Come Unitree H1 ha riscritto i limiti della robotica umanoide

Il modello Unitree H1, già noto per essere proposto da AliExpress come androide a costo relativamente accessibile, è oggi al centro dell’attenzione per le sue prestazioni atletiche simulate. Nel test di velocità, H1 ha toccato i 10,1 metri al secondo, con margini di errore di strumentazione considerati minimi.

Per comprendere il salto tecnologico, basta confrontare questo dato con il precedente primato robotico: il modello Atlas di Boston Dynamics, che circa un anno prima si era fermato attorno ai 2,5 metri al secondo. In pratica, in un solo ciclo di sviluppo si è passati da un’andatura sostenuta a una velocità vicina a quella dei migliori sprinter umani.

L’androide pesa circa 62 kg e dispone di gambe lunghe complessivamente 80 cm. La combinazione tra una batteria da 15 Ah, motori articolati ad alta coppia sviluppati internamente da Unitree e un sistema di sensori avanzato – tra cui LiDAR 3D e telecamere di profondità – consente a H1 di mantenere equilibrio, traiettoria e stabilità anche in fase di accelerazione massima.

Implicazioni future: dai record tecnici alle prime “Olimpiadi robotiche”

Le prestazioni di Unitree H1 alimentano l’ipotesi che, in un orizzonte di pochi anni, un robot umanoide possa scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri piani.

Al di là dell’effetto spettacolare, il dato anticipa un passaggio chiave: la maturità dei sistemi di locomozione bipedale ad alte prestazioni, indispensabile per l’impiego di umanoidi in logistica, ispezioni, sicurezza e assistenza in ambienti complessi.

Entro il 2030 è plausibile attendersi una presenza più diffusa di robot simili in contesti lavorativi e dimostrativi, con possibili competizioni dedicate che affianchino, senza sostituirli, gli eventi sportivi tradizionali.

FAQ

Quanto è veloce esattamente il robot umanoide Unitree H1?

Il robot umanoide Unitree H1 ha raggiunto circa 10,1 metri al secondo su pista, un valore prossimo alla velocità media di uno sprinter olimpico.

Come si confronta Unitree H1 con il record di Usain Bolt?

È corretto affermare che H1 si avvicina ai 10,44 metri al secondo medi registrati da Usain Bolt sui 100 metri piani nel 2009.

Chi deteneva il precedente record robotico di velocità?

Il precedente riferimento era il robot Atlas di Boston Dynamics, che raggiungeva circa 2,5 metri al secondo, nettamente inferiore alle prestazioni attuali di Unitree H1.

In quali ambiti potrà essere utilizzato il robot Unitree H1?

È realistico prevedere impieghi in logistica, ispezione, sicurezza, ricerca e dimostrazioni sportive, grazie alla locomozione bipedale veloce e ai sensori LiDAR 3D.

Quali sono le fonti originali delle informazioni su Unitree H1?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.