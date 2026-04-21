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Ue avverte: chiusura di Hormuz minaccia trasporti globali, pronte scorte condivise per garantire i voli estivi

Ue avverte: chiusura di Hormuz minaccia trasporti globali, pronte scorte condivise per garantire i voli estivi

Carenza di carburante in Europa: quanto è concreto il rischio blocco trasporti

Una possibile carenza di carburante, in particolare di jet fuel, minaccia i trasporti europei nelle prossime settimane. A lanciare l’allarme sono il ministro dei Trasporti di Cipro Alexis Vafeades, il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas e il direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Fatih Birol.
Il rischio nasce dall’instabilità nello Stretto di Hormuz e dalla crisi energetica aggravata dalla guerra in Medio Oriente, con possibili ripercussioni immediatamente percepibili da cittadini e imprese.

L’Unione europea discute misure d’emergenza per evitare interruzioni nei rifornimenti di carburante per aerei, autotrasporto e logistica, mentre l’Italia – rappresentata dal vicepremier Matteo Salvini – chiede maggiore flessibilità sulle regole di bilancio e una revisione di alcune norme del Green Deal.

In sintesi:

  • UE valuta scenari di carenza di carburante per trasporti, in primis jet fuel.
  • Stretto di Hormuz resta il nodo strategico per l’approvvigionamento energetico globale.
  • L’Italia chiede più flessibilità fiscale e revisione di Ets e Green Deal.
  • Bruxelles prepara osservatorio carburanti e possibili meccanismi di condivisione scorte.

Rischio jet fuel e impatto immediato su voli e cittadini europei

Il ministro cipriota Alexis Vafeades parla di “possibilità” di carenza di carburanti, ma ne sottolinea la portata potenzialmente sistemica: una riduzione di jet fuel colpirebbe collegamenti aerei, catene logistiche e mobilità dei cittadini in tutta l’Unione.

“Non siamo in una situazione pericolosa, ma c’è la possibilità di una carenza di jet fuel che potrebbe influenzare ogni cittadino”, avverte Vafeades, indicando la necessità di prepararsi preventivamente per evitare “file alle stazioni di servizio” e tensioni sui prezzi.

Le preoccupazioni sono rafforzate dalle stime di Fatih Birol, numero uno dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, secondo cui l’Europa disporrebbe di carburante per aerei solo per “sei settimane” in assenza di correttivi strutturali. Birol definisce il quadro globale “davvero critico”, con un’Europa esposta sia al rischio di shock di offerta nel breve periodo sia a una revisione della domanda energetica nel medio-lungo termine.

Stretto di Hormuz, tensioni geopolitiche e risposta politica europea

Per il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas, la chiave resta lo Stretto di Hormuz, da cui transita una quota cruciale del commercio energetico mondiale.

“Senza un ritorno alla libertà di navigazione le conseguenze saranno catastrofiche, soprattutto nel settore dei trasporti”, avverte Tzitzikostas, indicando nella diplomazia l’unica via d’uscita duratura. L’ostacolo alla “libertà di navigazione permanente” si tradurrebbe, secondo il commissario, in danni non solo per l’Europa ma per l’intera economia globale.

Dal lato italiano, il vicepremier Matteo Salvini utilizza il dossier carburanti per rilanciare la critica alle regole europee. Chiede la sospensione del Patto di stabilità per consentire maggiore spazio fiscale agli Stati e una rapida revisione del sistema Ets applicato a marittimo e aereo.

Salvini collega infine l’annunciato sciopero degli autotrasportatori italiani alle “assurde regole europee” che, a suo dire, impedirebbero interventi di sostegno alle imprese, paventando il rischio che “la seconda potenza industriale d’Europa, tra poche settimane, sarà totalmente bloccata”.

Osservatorio carburanti UE e possibili scenari nei prossimi mesi

Per prevenire una crisi acuta, Bruxelles ha già rafforzato il monitoraggio delle scorte energetiche e delle capacità di raffinazione nell’Unione. Apostolos Tzitzikostas annuncia la nascita di un osservatorio europeo sui carburanti dedicato ai trasporti, con funzioni di controllo continuo su approvvigionamenti e livelli di scorte, a partire dal carburante aereo.

L’UE valuta anche rotte di rifornimento alternative, incluso l’utilizzo di carburante tipo A prodotto negli Stati Uniti, per ridurre la dipendenza dalle aree più instabili. Eventuali rilasci nazionali di riserve strategiche dovranno però avvenire in “piena trasparenza” per evitare distorsioni concorrenziali tra Stati membri.

In uno scenario di forte stress sull’offerta di jet fuel, Bruxelles potrebbe riattivare logiche simili a quelle sperimentate con i vaccini durante la pandemia: condivisione e redistribuzione coordinata delle scorte tra Paesi UE, in modo da preservare i collegamenti essenziali aerei e terrestri. La gestione di questo dossier sarà un test cruciale per la capacità europea di coniugare sicurezza energetica, coesione interna e transizione verde.

FAQ

Qual è oggi il reale rischio di carenza di jet fuel in Europa?

Il rischio viene considerato concreto ma non imminente: l’Agenzia Internazionale dell’Energia stima scorte per circa sei settimane senza nuovi approvvigionamenti.

Come inciderebbe una carenza di carburante sui voli estivi europei?

Una carenza influirebbe molto probabilmente su frequenze, prezzi dei biglietti e priorità delle rotte, soprattutto intercontinentali e leisure, con possibili tagli selettivi.

Che ruolo ha lo Stretto di Hormuz nella crisi energetica attuale?

Lo Stretto di Hormuz è vitale: da lì transita una quota decisiva del petrolio mondiale, e ogni limitazione alla navigazione riduce rapidamente l’offerta globale.

Cosa prevede il nuovo osservatorio europeo sui carburanti per i trasporti?

Prevede un monitoraggio costante di approvvigionamenti, scorte e raffinazione, con scenari di emergenza condivisi e maggiore trasparenza sui rilasci nazionali di riserve.

Quali sono le fonti alla base di queste informazioni sulla crisi carburanti?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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