Regno Unito, stretta shock sulle criptovalute: parlamentari spingono per bloccare le donazioni ai partiti

Pressioni parlamentari per un divieto delle donazioni in criptovalute

Sette parlamentari laburisti, tutti presidenti di commissioni, hanno chiesto a Keir Starmer di introdurre un divieto alle donazioni politiche in asset digitali. In una lettera datata 11 gennaio, riferita da The Guardian, i firmatari sollecitano l’inclusione del divieto nel prossimo disegno di legge elettorale. La mossa punta a chiudere rapidamente ogni spazio normativo prima della presentazione del testo nelle prossime settimane.

Tra i promotori figura Liam Byrne, presidente della commissione per commercio e affari, che rimarca l’esigenza di finanziamenti “trasparenti, tracciabili e verificabili”. I presidenti di commissione sostengono che la regolazione vigente non copre adeguatamente la natura dei digital asset, chiedendo un intervento legislativo esplicito. La pressione politica si concentra sul rischio che l’attuale quadro consenta canali di finanziamento non pienamente monitorabili.

La richiesta di divieto arriva in un contesto in cui il tema è già oggetto di confronto parlamentare. Lo scorso luglio, il laburista Pat McFadden ha riaperto il dossier sulla trasparenza delle donazioni, sottolineando la necessità di verifiche sulla provenienza dei fondi e sull’identità dei donatori. L’iniziativa odierna intende tradurre quelle preoccupazioni in un bando chiaro, incardinato nella riforma elettorale imminente.

Rischi di opacità, interferenze straniere e micro-donazioni

I promotori del divieto avvertono che le criptovalute possono celare l’origine reale dei fondi, rendendo complessa la due diligence sui donatori e sulle transazioni. La natura pseudonima degli asset digitali riduce la tracciabilità effettiva, soprattutto quando vengono impiegati wallet multipli o servizi di mixing che frammentano i flussi.

Un ulteriore fronte critico è quello delle micro-donazioni ripetute al di sotto delle soglie di disclosure, che possono aggirare gli obblighi di trasparenza previsti per i contributi politici. Migliaia di trasferimenti di piccolo importo, effettuati in breve tempo e da indirizzi diversi, rischiano di eludere controlli e rendicontazione.

Secondo i firmatari, la combinazione di opacità tecnica e bassa verificabilità espone il sistema politico a interferenze straniere e a flussi illeciti difficili da intercettare. Per questo chiedono un divieto esplicito nel nuovo impianto elettorale, ritenendo insufficiente l’attuale quadro di conformità e le misure di auto-dichiarazione adottate dai partiti.

FAQ

Qual è il rischio principale delle donazioni in criptovalute?

La difficoltà di verificare l’origine dei fondi e l’identità dei donatori.

Come funzionano le micro-donazioni elusive?

Contributi ripetuti sotto soglia, da più indirizzi, che sfuggono agli obblighi di disclosure.

Perché si teme l'ingerenza straniera?

L’opacità dei flussi può mascherare finanziamenti esteri non autorizzati.

Le attuali norme sono sufficienti?

Per i promotori no: servono regole specifiche sui digital asset .

Quali strumenti rendono meno tracciabili i fondi?

Wallet multipli, servizi di mixing e frammentazione delle transazioni.

Chi ha riportato l'appello dei parlamentari?

The Guardian ha riferito della lettera inviata l’11 gennaio.

Qual è l'obiettivo del divieto proposto?

Prevenire opacità, micro-donazioni elusive e interferenze nel finanziamento politico.

Reazioni dei partiti e sostegno della società civile

La svolta è stata innescata dall’annuncio di Reform UK, primo partito a dichiarare l’accettazione di donazioni in asset digitali, iniziativa promossa da Nigel Farage in un’agenda pro-cripto che include l’idea di una riserva nazionale in bitcoin. Sul sito del partito è specificato il divieto di contributi anonimi, misura presentata come garanzia minima di trasparenza.

La mossa ha accelerato il dibattito a Westminster, con i promotori del bando che giudicano insufficienti le autodichiarazioni dei partiti. La richiesta è di norme chiare e applicabili, integrate nella riforma elettorale, per evitare zone grigie normative e rischi di elusione.

Sul fronte civile, la UK Anti-Corruption Coalition appoggia il divieto, sostenendo che l’apertura alle donazioni in criptovalute contrasti con gli avvertimenti del governo su interferenze straniere e finanza illecita. Le posizioni convergono sul principio di tracciabilità integrale dei finanziamenti alla politica e su un perimetro di conformità che non lasci margini a transazioni opache.

