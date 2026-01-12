Milano Fashion Week uomini conquista i riflettori tra sport e stile, anticipo travolgente verso il palcoscenico globale

Programma e numeri chiave

Milano apre il 2026 con una Milano Fashion Week in calendario da venerdì 16 a martedì 20 gennaio, sostenuta da Ministero degli Affari Esteri, Agenzia ICE e Comune di Milano. In programma 76 appuntamenti complessivi: 18 sfilate fisiche, 7 digitali, 36 presentazioni, 3 presentazioni su appuntamento e 12 eventi dedicati alle collezioni uomo Autunno-Inverno 2026/2027.

Il palinsesto conferma un assetto ibrido tra show dal vivo e contenuti online, con possibilità di seguire le sfilate anche in live streaming grazie all’impianto digitale di galleria del Corso 2, installato da Urban Vision Group. La copertura digitale amplia la platea internazionale e consolida la visibilità dei brand in pipeline.

La macchina organizzativa è coordinata da Camera Nazionale della Moda Italiana in sinergia con le istituzioni locali, puntando su efficienza di calendario e fruizione mediale. La distribuzione degli appuntamenti garantisce ritmo, equilibrio tra debutti e ritorni e centralità delle collezioni uomo, con un focus pragmatico sull’autunno-inverno 2026/2027.

Collaborazione olimpica e identità cittadina

La campagna istituzionale della Milano Fashion Week prosegue il dialogo con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, trasformando la narrazione della moda in racconto civico e sportivo. Gli scatti, arricchiti da cimeli del Museo Olimpico di Losanna, intrecciano estetica, memoria e performance, valorizzando i luoghi simbolo di Milano.

Il progetto, nato nella sessione di giugno 2025, consolida un’identità visiva che unisce heritage e contemporaneità: l’uso di oggetti d’archivio olimpici dialoga con una location storica, un ingresso cittadino degli anni Quaranta, per rimarcare continuità tra tradizione e innovazione.

La direzione artistica coinvolge il fotografo Alessandro Burzigotti, lo styling di Daria Di Gennaro e il set design di Stilema Studio, con Camera Nazionale della Moda Italiana, Comune di Milano e Yes Milano a presidiare il perimetro istituzionale e comunicativo.

L’innesto olimpico diventa leva strategica per awareness internazionale e turismo urbano, mentre la città si prepara all’accensione dei riflettori del 2026. La scelta iconografica, tra memoria sportiva e spazi cittadini, mira a rafforzare il posizionamento di Milano come hub creativo europeo.

Messaggi chiave: valorizzazione dei talenti, continuità pubblico-privato e accessibilità dei contenuti, con una linea editoriale coerente tra campagne, sfilate e piattaforme digitali.

L’immaginario condiviso tra moda e sport consolida il “sistema Milano”, favorendo sinergie tra istituzioni, imprese e filiera, e costruendo una narrativa riconoscibile in vista del picco mediatico olimpico.

Nuovi talenti e centralità della moda uomo

La Fondazione Sozzani diventa quartier generale della Camera Nazionale della Moda Italiana durante la settimana maschile, con un programma mirato a facilitare visibilità e contatti per i brand emergenti. Le attività privilegiano scouting, mentoring e accesso alla filiera, allineando creatività e industria.

La piattaforma a supporto dei giovani designer integra presentazioni, momenti di networking e copertura digitale, così da amplificare reach e misurabilità dei risultati. Il presidio curatoriale seleziona progetti con identità chiara e orientamento al mercato.

Nella cornice di Milano, la moda uomo riafferma la propria funzione di traino: calendario, spazi e media placement concentrano l’attenzione sulle collezioni Autunno-Inverno 2026/2027, con equilibrio tra sperimentazione e prodotto.

Le dichiarazioni istituzionali convergono sul ruolo strategico della città. Per l’assessora Alessia Cappello, la Fashion Week è crocevia internazionale di relazioni a sostegno di know-how e innovazione, con attesa crescente verso i riflettori olimpici.

Il presidente Carlo Capasa sottolinea la cooperazione tra istituzioni, imprese e distribuzione per rafforzare il Made in Italy e l’impegno nel creare spazi concreti ai nuovi brand.

L’obiettivo è consolidare la competitività del segmento maschile, sostenendo continuità tra laboratori creativi, produzione e mercato globale, con strumenti di visibilità on e offline coerenti con il palinsesto.

