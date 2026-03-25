Regione Liguria celebra Gino Paoli a Genova con proiezione speciale su maxischermo

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Genova rende omaggio a Gino Paoli con immagini e musica in piazza De Ferrari

A Genova, la Regione Liguria ha dedicato un omaggio pubblico a Gino Paoli, scomparso il 24 marzo a 91 anni.

Sulla facciata del palazzo regionale in piazza De Ferrari sono state proiettate immagini del cantautore, simbolo della Scuola Genovese.

Dalla Sala della Trasparenza sono risuonate per tutto il pomeriggio le sue canzoni più celebri, da “Sapore di sale” a “Il cielo in una stanza” e “Una lunga storia d’amore”, trasformando il cuore della città in una camera della memoria collettiva.

In sintesi:

Maxischermo sul palazzo della Regione Liguria con immagini di Gino Paoli .

con immagini di . In piazza De Ferrari diffuse le sue canzoni più famose per tutto il pomeriggio.

diffuse le sue canzoni più famose per tutto il pomeriggio. Omaggio istituzionale della città di Genova alla sua icona musicale.

alla sua icona musicale. La musica di Paoli diventa rito laico di memoria condivisa.

Un tributo pubblico alla memoria della voce di Genova

La scelta del palazzo della Regione Liguria e di piazza De Ferrari, centro simbolico di Genova, sottolinea il legame profondo tra la città e Gino Paoli.

Il maxischermo istituzionale trasforma per qualche ora la sede amministrativa in un luogo di commemorazione civile, accessibile a residenti e turisti.

La colonna sonora, diffusa dalla Sala della Trasparenza, ripercorre le tappe musicali che hanno segnato la cultura italiana dagli anni Sessanta in poi, confermando Paoli come riferimento della canzone d’autore e della Scuola Genovese.

Brani come “Sapore di sale”, “Il cielo in una stanza” e “Una lunga storia d’amore” non sono soltanto hit generazionali, ma parte del patrimonio emotivo condiviso del Paese.

L’iniziativa della Regione valorizza questo capitale simbolico, offrendo un momento di raccoglimento collettivo e riaffermando il ruolo di Genova come culla di una tradizione cantautorale unica nel panorama europeo.

L’omaggio istituzionale, sobrio ma riconoscibile, si inserisce nel più ampio mosaico di tributi in corso in tutta Italia.

L’eredita culturale di Gino Paoli oltre l’omaggio in piazza

Il tributo di piazza De Ferrari è solo il primo passo di una probabile stagione di iniziative dedicate a Gino Paoli a Genova e in Liguria.

Mostre, rassegne, progetti educativi e percorsi turistico-musicali potrebbero consolidare il legame tra la città e la sua tradizione cantautorale, generando anche ricadute culturali ed economiche.

Il rito collettivo costruito attorno alle sue canzoni riafferma la centralità della musica d’autore nella narrazione dell’identità italiana contemporanea.

FAQ

Dove viene proiettato l’omaggio a Gino Paoli a Genova?

L’omaggio viene proiettato sul palazzo della Regione Liguria affacciato su piazza De Ferrari, nel cuore di Genova.

Quali canzoni di Gino Paoli sono diffuse durante l’omaggio?

Vengono diffuse soprattutto “Sapore di sale”, “Il cielo in una stanza” e “Una lunga storia d’amore”, tra i suoi brani più celebri.

Perché Genova dedica un tributo pubblico a Gino Paoli?

Genova rende omaggio perché Paoli è figura centrale della Scuola Genovese e simbolo dell’identità musicale e culturale cittadina.

L’omaggio a Gino Paoli sarà ripetuto nei prossimi giorni?

Al momento l’iniziativa è descritta come evento commemorativo puntuale, ma è plausibile l’avvio di ulteriori tributi e programmi dedicati.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Gino Paoli?

L’articolo è stato elaborato congiuntamente da notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.