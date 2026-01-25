Gaia Gelsi, ragazza travolta dal treno in stazione: indizi clamorosi riaprono il giallo e sconvolgono gli inquirenti

Gaia Gelsi travolta da un treno in stazione. L’ipotesi da brividi: “Non è stato un suicidio”

L’incidente in stazione

La sera del 20 gennaio, poco dopo le 21, alla stazione di Empoli una giovane è stata travolta da un Frecciargento ad alta velocità in transito sul binario 1. Il convoglio, diretto a Firenze e senza fermata prevista in quella stazione, procedeva a circa 150 km/h quando ha urtato la ragazza in prossimità della linea gialla di sicurezza.

L’impatto le ha provocato traumi gravissimi, soprattutto al capo, con immediato allarme ai soccorsi presenti in zona. Prima è stata condotta all’ospedale San Giuseppe di Empoli, poi trasferita d’urgenza al Careggi di Firenze nel tentativo di salvarle la vita.

Dopo due giorni di ricovero in condizioni disperate, i medici del Careggi ne hanno constatato il decesso, mentre la Polizia Ferroviaria avviava gli accertamenti tecnici sulla dinamica.

L’ipotesi che esclude il gesto volontario

Le immagini di videosorveglianza della stazione di Empoli sono state analizzate fotogramma per fotogramma dagli inquirenti. Dalle prime verifiche non emergono né la presenza di altre persone coinvolte né movimenti che facciano pensare a un gesto intenzionale verso i binari.

Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, si rafforza la pista di un drammatico incidente legato a distrazione o sottovalutazione del pericolo, nonostante annunci sonori e segnaletica presenti in banchina. Alcuni testimoni riferiscono di aver gridato alla giovane di arretrare, senza ottenere una reazione evidente.

Gli investigatori valutano la possibilità che la ragazza non abbia percepito il sopraggiungere del treno, forse per l’uso di cuffiette o per un momento di totale assorbimento in altro, escludendo al momento sia il suicidio sia una spinta da parte di terzi.

Lo choc a Certaldo e il dolore del volontariato

La vittima, Gaia Gelsi, 22 anni, era originaria di Certaldo (Firenze) ed era molto conosciuta nel mondo del volontariato locale. Da tempo collaborava con la Misericordia di Certaldo, impegnandosi in servizi di assistenza e supporto alla comunità.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente il paese, dove amici, conoscenti e colleghi di volontariato la descrivono come una giovane solare, affidabile e sempre disponibile ad aiutare gli altri. Sui canali ufficiali, la Misericordia di Certaldo ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando il segno lasciato dal suo impegno quotidiano.

In queste ore a Certaldo si moltiplicano iniziative di raccoglimento e messaggi di vicinanza alla famiglia, mentre si attende l’esito completo delle indagini per chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto alla stazione di Empoli.

