Rai, troupe aggredita a sorpresa: insulti, minacce e spintoni scatenano il caos in diretta

Aggressione alla troupe Rai

Troupe Rai avvicinata e aggredita durante le riprese: secondo quanto reso noto da Marco Salaris su X, i giornalisti Domenico Marocchi e Alessandro Politi sono stati raggiunti da alcune persone che avrebbero rivolto insulti e minacce, con almeno uno spintone ai danni di Marocchi. I dettagli operativi non sono stati divulgati, ma il racconto riferisce di un clima ostile in fase di lavorazione sul campo. Sui profili social dei due inviati non compaiono ricostruzioni dell’episodio; in risposta al messaggio di solidarietà, Marocchi ha scritto soltanto: “Grazie ragazzi, tutto ok ora”. Nelle ore precedenti il cronista si trovava a Crans-Montana, località legata al rogo del locale Le Constellation, in cui hanno perso la vita quaranta giovani. Al momento non risultano informazioni ufficiali su eventuali denunce o interventi delle forze dell’ordine, né sulla precisa collocazione temporale dell’aggressione rispetto agli spostamenti della troupe. L’accaduto ripropone il tema della sicurezza degli operatori dell’informazione impegnati su scenari ad alta sensibilità mediatica.

Reazioni e solidarietà

Immediate le attestazioni di vicinanza alla troupe Rai. Su X, Marco Salaris ha espresso “piena solidarietà” ai giornalisti Domenico Marocchi e Alessandro Politi, riportando che durante le riprese sarebbero stati circondati da persone con atteggiamento minaccioso, tra insulti e spintoni. Pur senza entrare nei dettagli, il messaggio ha catalizzato l’attenzione della comunità professionale, mentre i diretti interessati hanno mantenuto profilo basso: nessun post di ricostruzione sui canali personali. In risposta al thread, Domenico Marocchi ha rassicurato: “Grazie ragazzi, tutto ok ora”, segnale di una situazione rientrata ma indicativa della pressione sul lavoro in esterna. Le manifestazioni di supporto richiamano la necessità di protezioni adeguate per giornalisti e tecnici impegnati in contesti delicati, evidenziando come intimidazioni e aggressioni restino un rischio concreto per chi documenta eventi di forte impatto pubblico.

Contesto e sviluppi

Il quadro operativo si inserisce nella copertura della tragedia di Crans-Montana, dove il rogo del locale Le Constellation ha provocato la morte di quaranta ragazzi. In questo contesto ad alta tensione emotiva, la presenza della troupe Rai guidata da Domenico Marocchi e affiancata da Alessandro Politi mirava a documentare fonti e testimonianze sul posto. Le dinamiche dell’episodio restano non definite: non sono note coordinate temporali precise né eventuali segnalazioni alle autorità. Sui canali social dei giornalisti non compaiono dettagli ulteriori, ad eccezione della rassicurazione di Marocchi, segnale di un rapido rientro della criticità. Rimane aperto il nodo della sicurezza degli operatori in aree colpite da lutti collettivi, dove l’ostilità verso le telecamere può acuirsi. Possibili sviluppi dipendono da riscontri ufficiali e da eventuali verifiche interne sull’accaduto. Il clima mediatico resta sensibile, come testimoniano le reazioni del mondo televisivo, con il riferimento al dolore delle famiglie espresso in diretta da Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno. In assenza di comunicazioni formali, l’attenzione resta puntata su protocolli di prevenzione e su aggiornamenti dalla Rai o dalle forze dell’ordine.

FAQ