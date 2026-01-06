Chiara Ferragni travolge i gossip: la verità esclusiva sulla presunta liaison con il procuratore di calcio

Smentita ufficiale dell’entourage

Chiara Ferragni non ha un nuovo legame con un procuratore calcistico. Lo conferma in via ufficiale il team di comunicazione Image Building, che ha contattato Affaritaliani per smentire le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. La nota inviata dall’entourage è netta: l’imprenditrice “non conosce e quindi non frequenta alcun procuratore di calcio, né calciatore, né arbitro” e “non ha un nuovo amore”. La posizione dell’ufficio stampa chiude così il capitolo aperto dai rumor, ribadendo l’assenza di qualunque frequentazione riconducibile al mondo del calcio. La presa di posizione ufficiale mira a disinnescare ulteriori speculazioni, riportando il dibattito su fatti verificati e non su suggestioni di gossip.

Cronologia dei rumor e delle indiscrezioni

Le prime voci sono esplose dopo la presunta fine della frequentazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, indicata come conclusa e non in termini cordiali nelle anticipazioni di Gabriele Parpiglia via newsletter. Da quel punto, il tam-tam social ha rilanciato l’ipotesi di un nuovo avvicinamento a un procuratore di calcio, trasformando un’indiscrezione in narrazione dominante nelle pagine di gossip. La catena informativa ha seguito il consueto schema: leak su canale editoriale, amplificazione su profili e pagine tematiche, ripresa da siti generalisti senza conferme indipendenti. Il passaggio cruciale è arrivato quando l’ufficio stampa Image Building ha interrotto il flusso di speculazioni contattando Affaritaliani e negando ogni contatto con figure del mondo del calcio. La smentita ha tracciato una linea temporale chiara: chiusura della precedente frequentazione, nascita di rumor non corroborati, rettifica ufficiale. Ad oggi, non risultano elementi documentali, foto o dichiarazioni dirette che supportino l’ipotesi di un nuovo legame con un procuratore sportivo.

Focus sulla vita privata dopo la rottura

Dopo l’addio alla frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera, la vita privata di Chiara Ferragni resta sotto osservazione mediatica, ma senza conferme su nuove relazioni. L’entourage ha escluso contatti con figure del calcio, circoscrivendo il tema a indiscrezioni non supportate da riscontri. La priorità comunicativa è la gestione rigorosa delle informazioni, con l’obiettivo di evitare fraintendimenti e narrative non verificate. In assenza di elementi concreti, il perimetro pubblico si limita alla smentita affidata a Image Building e alla constatazione della fine del precedente rapporto. Non emergono segnali, foto o testimonianze che indichino un cambio di status sentimentale. La linea adottata dall’ufficio stampa suggerisce un approccio prudente, centrato sul controllo delle fonti e sulla tutela della privacy. Ogni ricostruzione alternativa resta, ad oggi, priva di fondamento documentale.

