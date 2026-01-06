Chiara Ferragni travolge i gossip: la verità esclusiva sulla presunta liaison con il procuratore di calcio

Chiara Ferragni travolge i gossip: la verità esclusiva sulla presunta liaison con il procuratore di calcio

Smentita ufficiale dell’entourage

Chiara Ferragni non ha un nuovo legame con un procuratore calcistico. Lo conferma in via ufficiale il team di comunicazione Image Building, che ha contattato Affaritaliani per smentire le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. La nota inviata dall’entourage è netta: l’imprenditrice “non conosce e quindi non frequenta alcun procuratore di calcio, né calciatore, né arbitro” e “non ha un nuovo amore”. La posizione dell’ufficio stampa chiude così il capitolo aperto dai rumor, ribadendo l’assenza di qualunque frequentazione riconducibile al mondo del calcio. La presa di posizione ufficiale mira a disinnescare ulteriori speculazioni, riportando il dibattito su fatti verificati e non su suggestioni di gossip.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Cronologia dei rumor e delle indiscrezioni

Le prime voci sono esplose dopo la presunta fine della frequentazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, indicata come conclusa e non in termini cordiali nelle anticipazioni di Gabriele Parpiglia via newsletter. Da quel punto, il tam-tam social ha rilanciato l’ipotesi di un nuovo avvicinamento a un procuratore di calcio, trasformando un’indiscrezione in narrazione dominante nelle pagine di gossip. La catena informativa ha seguito il consueto schema: leak su canale editoriale, amplificazione su profili e pagine tematiche, ripresa da siti generalisti senza conferme indipendenti. Il passaggio cruciale è arrivato quando l’ufficio stampa Image Building ha interrotto il flusso di speculazioni contattando Affaritaliani e negando ogni contatto con figure del mondo del calcio. La smentita ha tracciato una linea temporale chiara: chiusura della precedente frequentazione, nascita di rumor non corroborati, rettifica ufficiale. Ad oggi, non risultano elementi documentali, foto o dichiarazioni dirette che supportino l’ipotesi di un nuovo legame con un procuratore sportivo.

Focus sulla vita privata dopo la rottura

Dopo l’addio alla frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera, la vita privata di Chiara Ferragni resta sotto osservazione mediatica, ma senza conferme su nuove relazioni. L’entourage ha escluso contatti con figure del calcio, circoscrivendo il tema a indiscrezioni non supportate da riscontri. La priorità comunicativa è la gestione rigorosa delle informazioni, con l’obiettivo di evitare fraintendimenti e narrative non verificate. In assenza di elementi concreti, il perimetro pubblico si limita alla smentita affidata a Image Building e alla constatazione della fine del precedente rapporto. Non emergono segnali, foto o testimonianze che indichino un cambio di status sentimentale. La linea adottata dall’ufficio stampa suggerisce un approccio prudente, centrato sul controllo delle fonti e sulla tutela della privacy. Ogni ricostruzione alternativa resta, ad oggi, priva di fondamento documentale.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

FAQ

  • Chi è coinvolto nelle indiscrezioni?
    Chiara Ferragni e il manager Giovanni Tronchetti Provera, con riferimento non confermato a un procuratore calcistico.
  • Cosa ha smentito l’entourage?
    Qualsiasi frequentazione di Chiara Ferragni con procuratori, calciatori o arbitri.
  • Qual è la fonte della smentita?
    L’ufficio stampa Image Building, tramite contatto con Affaritaliani.
  • Esistono prove di un nuovo legame?
    No, non risultano foto, documenti o dichiarazioni che confermino nuove relazioni.
  • Da dove sono partiti i rumor?
    Da anticipazioni di Gabriele Parpiglia in newsletter e successiva amplificazione sui social e su siti generalisti.
  • Qual è lo stato attuale della vita sentimentale?
    Dopo la chiusura della frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera, non ci sono conferme su nuove storie.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com