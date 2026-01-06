Gas in picchiata: bollette più leggere per gli italiani, prezzi giù con tagli record continuativi

Gas in picchiata: bollette più leggere per gli italiani, prezzi giù con tagli record continuativi

Prezzi in calo e prospettive 2025

Gas europeo in calo deciso: le quotazioni scivolano a 27,5 €/MWh, oltre il 5% in meno nella seduta e un tracollo complessivo vicino al 45% nel 2025. Il contesto resta favorevole grazie a un’offerta abbondante e a importazioni record di Gnl, come indicato dall’Agenzia Internazionale per l’Energia. Gli stoccaggi nell’UE, pur inferiori al 2024 (circa 60,6% contro 70,8%), non generano tensioni sui prezzi grazie alla stabilità dei flussi. Il mercato ha completato la transizione post-crisi: il Gnl pesa ormai intorno al 45% delle importazioni, quasi il doppio rispetto al pre-2022. La combinazione di inverno mite, forniture affidabili dalla Norvegia via gasdotto e maggiore flessibilità contrattuale riduce la volatilità. Sul medio termine, i nuovi progetti globali di export Gnl suggeriscono ulteriori margini di offerta, con il rischio opposto di una sovrabbondanza che continui a comprimere i prezzi. Scenario base: quotazioni contenute e allineate ai fondamentali, con possibili rimbalzi tattici in caso di shock climatici, logistici o geopolitici. Per i consumatori europei nel 2025, le condizioni attuali supportano tariffe energetiche più leggere rispetto agli ultimi due anni, pur con differenze tra mercati regolati e contrattazioni indicizzate.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Fattori che spingono l’offerta

L’abbondanza di Gnl è il motore principale: flussi costanti dagli Stati Uniti e da altri hub globali garantiscono carichi flessibili e tempi di consegna rapidi, attenuando i rischi sulla disponibilità. Le importazioni europee di Gnl sono su livelli record secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia, mentre la quota del Gnl sulle entrate di gas dell’UE si è stabilizzata attorno al 45%, quasi il doppio del periodo pre-crisi. La rete di rigassificatori potenziata e la maggiore liquidità contrattuale (noli, swap, rinegoziazioni) hanno ampliato la capacità di assorbire picchi di domanda. A supporto, le forniture via gasdotto dalla Norvegia risultano affidabili, creando un cuscinetto operativo per gli operatori di sistema. L’inverno mite ha contenuto i prelievi dagli stoccaggi, che, pur al 60,6% contro il 70,8% di un anno fa, restano sufficienti in presenza di arrivi regolari di carichi spot. Sul fronte dell’offerta futura, la pipeline di nuovi progetti di export Gnl a livello globale indica un ulteriore allentamento delle condizioni entro il 2025, aumentando la probabilità di un eccesso di disponibilità e di prezzi compressi, salvo shock meteorologici, logistici o geopolitici che possano temporaneamente invertire la rotta.

Impatto su famiglie e imprese

Il calo del gas a 27,5 €/MWh e il ribasso complessivo vicino al 45% nel 2025 si tradurranno in bollette più leggere per famiglie e imprese, soprattutto nei contratti indicizzati ai mercati all’ingrosso. Nei mercati regolati, l’alleggerimento sarà graduale e dipenderà dagli aggiornamenti tariffari e dal mix di approvvigionamento. La stabilità dei flussi di Gnl e del gasdotto dalla Norvegia riduce la volatilità dei costi energetici, favorendo pianificazione e budget per Pmi ed energivore. Gli stoccaggi al 60,6%, sebbene inferiori al 70,8% dello scorso anno, non rappresentano un freno ai ribassi finché le importazioni restano regolari. Possibili rimbalzi dei prezzi in caso di shock meteo o geopolitici non cambiano lo scenario di base: condizioni d’acquisto più favorevoli e minor pressione sui prezzi finali. Per i consumatori domestici, maggiore concorrenza tra fornitori e offerte con indicizzazione breve potrebbero accelerare il trasferimento dei benefici. Per le aziende, forward a prezzi contenuti e maggiore disponibilità di carichi spot migliorano la gestione del rischio e la visibilità sui costi, sostenendo margini e investimenti in efficienza.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

FAQ

  • Quanto stanno scendendo i prezzi del gas in Europa?
    I prezzi sono a circa 27,5 €/MWh, con un calo giornaliero oltre il 5% e una flessione complessiva vicina al 45% nel 2025.
  • Qual è il ruolo del Gnl nelle importazioni dell’UE?
    Il Gnl copre circa il 45% delle importazioni di gas dell’UE, rispetto a circa il 20% prima del 2022.
  • Gli stoccaggi più bassi possono far risalire i prezzi?
    Non nell’immediato: pur al 60,6%, la stabilità dei flussi di Gnl e della Norvegia attenua i rischi.
  • Come impatteranno i prezzi su famiglie e bollette?
    I contratti indicizzati rifletteranno più rapidamente i ribassi; nei mercati regolati l’effetto sarà progressivo.
  • Le imprese possono fissare costi energetici più bassi?
    Sì, grazie a forward più convenienti, carichi spot disponibili e minore volatilità.
  • Quali fattori potrebbero invertire il trend?
    Shock climatici, logistici o geopolitici possono causare rimbalzi temporanei dei prezzi.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com