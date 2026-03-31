Home / SPETTACOLI & CINEMA / Rai e Disney+ ampliano l’alleanza strategica per contenuti esclusivi

Accordo Rai e Disney+: cosa prevede e perché è strategico

La Rai, tramite Rai Com, e Disney+ hanno siglato un nuovo accordo di distribuzione che porterà alcuni dei titoli più iconici del servizio pubblico italiano sulla piattaforma streaming globale.

La partnership riguarda il mercato italiano e si applica a partire dall’attuale stagione televisiva, con disponibilità in streaming dal giorno successivo alla messa in onda su Rai 2 per alcuni programmi.

L’obiettivo è ampliare il pubblico dei contenuti Rai, rafforzare il catalogo locale di Disney+ e consolidare una collaborazione quarantennale, inserendo la Rai nel network europeo di broadcaster free-to-air con cui Disney opera per valorizzare la narrativa locale.

In sintesi:

Accordo tra Rai e Disney+ per distribuire programmi e fiction italiane sulla piattaforma streaming.

e per distribuire programmi e fiction italiane sulla piattaforma streaming. Belve e The Floor disponibili su Disney+ dal giorno dopo la messa in onda su Rai 2.

e disponibili su Disney+ dal giorno dopo la messa in onda su Rai 2. In arrivo su Disney+ una collezione dedicata alle fiction e ai docu-reality cult Rai.

Rai entra nel network europeo di broadcaster partner di Disney+ per la narrativa locale.

Nel perimetro dell’intesa, il talk show “Belve” condotto da Francesca Fagnani e il game show “The Floor – Ne rimarrà solo uno”, affidato quest’anno a Paola Perego e Gabriele Vagnato, saranno accessibili agli abbonati Disney+ dal giorno seguente alla trasmissione su Rai 2.

Disney+ arricchirà inoltre la propria offerta di contenuti italiani con una selezione di fiction recenti della Rai: “Braccialetti rossi”, “Mina Settembre”, “L’amica geniale”, “Un passo dal cielo”, “Màkari” e il docu-reality cult “Il Collegio”, raccolti in una collezione dedicata.

Questi titoli si aggiungono alle serie Rai già presenti su Disney+ – tra cui “Don Matteo”, “I Bastardi di Pizzofalcone”, “Un Medico in Famiglia”, “Doc – Nelle tue mani”, “Il Commissario Ricciardi”, “Le indagini di Lolita Lobosco” – integrando l’offerta di produzioni italiane originali della piattaforma come “I Leoni di Sicilia”, “Le Fate Ignoranti”, “Avetrana – Qui non è Hollywood” e “Boris 4”.

Perché la partnership Rai–Disney+ cambia lo scenario dello streaming

L’accordo con Disney+ inserisce la Rai, tramite Rai Com, in un gruppo ristretto di emittenti free-to-air europee – tra cui Atresmedia e RTVE in Spagna, ITVX nel Regno Unito, ARD e ZDF in Germania, SIC in Portogallo – che collaborano con Disney per potenziare la diffusione dei contenuti locali.

L’Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi sottolinea il ruolo chiave di RaiPlay nella trasformazione digitale del servizio pubblico, citando quasi 23 milioni di account attivi, oltre 7000 titoli di catalogo e circa 800 milioni di ore di fruizione dei contenuti live e on demand nel 2025.

“Abbiamo ritenuto di affiancare allo straordinario ruolo di RaiPlay una ulteriore opportunità coerente con la funzione di Servizio Pubblico: accompagnare contenuti iconici della Rai verso pubblici e modalità di fruizione differenti, amplificandone la visibilità e rafforzando in modo strutturale la presenza digitale dell’Azienda e la riconoscibilità del brand Rai”, evidenzia Rossi, in uno scenario competitivo sempre più interconnesso a livello globale.

Per Karl Holmes, General Manager Disney+ EMEA, il valore dell’intesa risiede nella capacità di portare su Disney+ una gamma più ampia di storie italiane, fortemente radicate nel tessuto culturale nazionale.

Impatto futuro su pubblico, contenuti locali e mercato digitale

La collaborazione tra Rai e Disney+ ha potenziali ricadute strutturali sul mercato audiovisivo italiano. Da un lato, il servizio pubblico estende la vita commerciale e la visibilità internazionale dei propri format; dall’altro, Disney+ rafforza il posizionamento come piattaforma di riferimento anche per l’intrattenimento locale.

Questa convergenza tra broadcaster tradizionali e piattaforme globali potrebbe accelerare ulteriormente la produzione di contenuti seriali italiani ad alta esportabilità e favorire nuove strategie di co-sviluppo, testing di format e profilazione dei pubblici più giovani, sempre più orientati alla fruizione on demand multipiattaforma.

FAQ

Quali programmi Rai arrivano subito su Disney+ con il nuovo accordo?

Al momento l’accordo prevede la disponibilità su Disney+ di “Belve” e “The Floor – Ne rimarrà solo uno” dal giorno successivo alla messa in onda su Rai 2.

Le fiction Rai su Disney+ saranno raccolte in una sezione dedicata?

Sì, è prevista una collezione Disney+ dedicata con titoli come “Braccialetti rossi”, “Mina Settembre”, “L’amica geniale”, “Un passo dal cielo”, “Màkari” e “Il Collegio”.

L’accordo modifica la disponibilità dei contenuti su RaiPlay in Italia?

No, l’accordo affianca, senza sostituirla, l’offerta di RaiPlay. I contenuti restano disponibili sulle piattaforme Rai, mentre Disney+ rappresenta una finestra aggiuntiva verso nuovi pubblici e modalità di fruizione.

In quali paesi europei Disney+ collabora già con broadcaster free-to-air?

Attualmente Disney+ collabora con Atresmedia e RTVE in Spagna, ITVX nel Regno Unito, ARD e ZDF in Germania e SIC in Portogallo, per distribuire contenuti locali selezionati.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia sullo sviluppo Rai e Disney+?

Questa notizia è stata elaborata a partire da una sintesi e rielaborazione redazionale congiunta delle informazioni pubblicate dalle agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.