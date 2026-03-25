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Chi l’ha visto svela nuovi cold case e anticipazioni esclusive su Rai 3

Chi l’ha visto svela nuovi cold case e anticipazioni esclusive su Rai 3

Chi l’ha visto? torna su tre casi cruciali e appelli in diretta

Questa sera, alle 21.20 su Rai 3, il programma Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli affronterà tre casi ad alta tensione: il dramma di Nessy Guerra bloccata in Egitto, il mistero irrisolto dell’omicidio di Katty Skerl e la scomparsa dell’appuntato della Guardia di Finanza Pietro Conversano tra Bari e Monopoli.
Attraverso documenti inediti, testimonianze esclusive e nuovi appelli dei familiari, la trasmissione proverà a fare chiarezza su responsabilità, inerzie e zone d’ombra che, a distanza di anni, continuano a ostacolare verità e giustizia.
Il perché di questa puntata speciale è chiaro: rilanciare l’attenzione pubblica, sollecitare istituzioni e inquirenti, e raccogliere segnalazioni in tempo reale da parte dei telespettatori.

In sintesi:

  • Caso Nessy Guerra: madre italiana bloccata in Egitto tra accuse penali e rischio di condanna.
  • Omicidio Katty Skerl: nuove analisi su minacce, bara rubata e documenti inediti.
  • Scomparsa di Pietro Conversano: ultime immagini alla stazione di Bari e indagini incompiute.
  • Appelli in diretta di familiari e richieste ai telespettatori di segnalazioni decisive.

Tre storie simbolo tra diritti negati, omicidi irrisolti e indagini sospese

Il caso di Nessy Guerra, italiana in Egitto, riporta al centro il tema della tutela consolare e dei diritti delle madri italiane all’estero. La donna, di fatto “autosequestrata”, teme di non poter rientrare con la figlia a causa dell’opposizione del compagno e di una pesante denuncia per adulterio, reato che nel Paese può comportare pene severissime, fino alla morte. Una sentenza imminente potrebbe segnare in modo irreversibile il destino di madre e bambina.

Il delitto di Katty Skerl, uccisa a 17 anni il 21 gennaio 1984, resta uno dei casi più oscuri della cronaca italiana. La scritta minacciosa *“Uccidetela”* comparsa vicino casa, l’interesse morboso sulla salma e il furto della bara aprono interrogativi su possibili mandanti, coperture e deviazioni. I documenti inediti promessi dalla trasmissione potrebbero definire nuovi scenari investigativi.

Per Pietro Conversano, appuntato della Guardia di Finanza in servizio a Monopoli, svanito nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2019, le ultime immagini alla stazione di Bari mostrano movimenti apparentemente senza meta. I familiari non accettano l’ipotesi di un allontanamento volontario e sollecitano la riapertura di piste tralasciate, confidando nel contributo degli spettatori.

Il ruolo pubblico di Chi l’ha visto? tra memoria e nuove piste

La chiusura di puntata sarà dedicata agli appelli dei parenti e alle segnalazioni dei telespettatori, architrave editoriale di Chi l’ha visto? sin dalle origini.
In un contesto di risorse investigative limitate, la trasmissione di Rai 3 continua a funzionare da “moltiplicatore civico” delle indagini: rimette al centro casi dimenticati, mette pressione sulle istituzioni e offre un canale immediato a chi detiene informazioni rimaste finora in silenzio.

La puntata odierna, grazie a materiali mai andati in onda e a un’attenzione particolare alle conseguenze legali internazionali, potrebbe generare nuovi elementi utili tanto per la posizione di Nessy Guerra quanto per l’accertamento della verità nelle vicende di Katty Skerl e Pietro Conversano.

FAQ

Quando va in onda la nuova puntata di Chi l’ha visto?

La puntata va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3, in diretta con Federica Sciarelli.

Chi è Nessy Guerra e perché rischia in Egitto?

Nessy Guerra è una madre italiana in Egitto, trattenuta dal compagno e colpita da denuncia per adulterio, con possibili gravissime conseguenze penali.

Perché il caso di Katty Skerl è ancora importante oggi?

Il caso resta irrisolto: minacce, furto della bara e nuovi documenti potrebbero ridefinire responsabilità e mandanti dell’omicidio.

Cosa si sa della scomparsa di Pietro Conversano?

Pietro Conversano, finanziere di Monopoli, è visto l’ultima volta alla stazione di Bari; la famiglia chiede ulteriori indagini.

Da quali fonti provengono le informazioni su questi casi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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