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Piera Maggio denuncia nuove segnalazioni e il dolore infinito per Denise

Piera Maggio denuncia nuove segnalazioni e il dolore infinito per Denise

Denise Pipitone, 22 anni dopo: la madre chiede verità e rispetto

Chi: la famiglia di Denise Pipitone, in particolare la madre Piera Maggio e il padre Pietro Pulizzi.
Cosa: nuove dichiarazioni pubbliche dopo l’emersione di un presunto nuovo testimone e continue segnalazioni internazionali.
Dove: da Mazara del Vallo alla ribalta televisiva, con l’intervista a Verissimo condotta da Silvia Toffanin.

Quando: a 22 anni dalla scomparsa avvenuta il 1° settembre 2004, con Denise che oggi avrebbe 26 anni.
Perché: fare chiarezza sulle notizie circolate, ribadire la richiesta di rispetto e rilanciare l’impegno per la verità giudiziaria.

In sintesi:

  • La famiglia di Denise continua a ricevere segnalazioni da tutto il mondo e chiede verifiche approfondite.
  • Piera Maggio contesta frasi mai pronunciate sul “super testimone” e pretende rispetto mediatico.
  • Sono in corso più procedimenti per diffamazione contro chi ha diffuso notizie false sulla famiglia.
  • La pista rom, aperta nel 2004, resta senza esito definitivo e mantiene vivi dubbi investigativi.

Ventidue anni di indagini, piste e processi ancora aperti

La scomparsa di Denise Pipitone il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, è ancora una ferita aperta. In 22 anni la famiglia non ha mai avuto, parole di Piera Maggio, *«un periodo tranquillo»* e continua a ricevere segnalazioni dall’Italia e dall’estero.

*«L’ultima è arrivata pochi giorni fa dall’estero, ho chiesto di fare una verifica più approfondita»*, spiega Piera, evidenziando come ogni nuova traccia richieda un vaglio rigoroso per evitare ulteriori illusioni. Parallelamente, la famiglia affronta un fronte giudiziario collaterale: *«Abbiamo più di un paio di processi aperti per querele verso persone che hanno scritto cose allucinanti su di noi»*.

Piera denuncia il fenomeno dell’odio online: chi insulta dietro una tastiera dovrà sostenere in aula le proprie affermazioni. Per i genitori, il rispetto è un dovere dovuto a chi cerca ancora la propria figlia scomparsa, mentre l’attenzione mediatica deve restare ancorata a responsabilità, prove e atti giudiziari verificabili.

Nuovo testimone, pista rom e la richiesta di responsabilità

Sul cosiddetto “super testimone”, Piera Maggio chiarisce di non essere stata coinvolta: *«Non sappiamo nulla di questi argomenti, non siamo stati informati di niente»*. L’intervista a Verissimo nasce proprio dall’esigenza di smentire ricostruzioni attribuitele ma mai pronunciate.

Nel tempo, Piera ha incontrato molte bambine nella speranza di riconoscere Denise, soprattutto dopo l’apertura della pista rom il 18 ottobre 2004. *«C’è stato un lavoro immane su quella bambina»*, racconta, ricordando le numerose trasferte a Milano con il proprio legale per tentare di identificare le persone coinvolte, senza risultati definitivi.

I dubbi restano e alimentano la determinazione a non fermarsi. *«Mai nessuno potrà mettersi nei panni di una mamma che cerca la sua bambina»*, afferma Piera, mentre il padre Pietro Pulizzi ribadisce: *«Mi sono costituito parte civile per cercare la verità e non ci arrendiamo»*. Per entrambi, chi si espone pubblicamente sul caso deve *«tenere i piedi per terra»*, evitando speculazioni che feriscono la famiglia e inquinano il dibattito pubblico.

FAQ

Chi è Denise Pipitone e quando è scomparsa esattamente?

Denise Pipitone è una bambina di Mazara del Vallo, scomparsa il 1° settembre 2004, all’età di quattro anni, mentre giocava vicino casa.

Quanti anni avrebbe oggi Denise Pipitone?

Oggi Denise avrebbe 26 anni. Le ricerche e le verifiche sulle segnalazioni continuano, sia in Italia sia all’estero, senza soluzione definitiva.

Che cosa si intende per pista rom nel caso Denise?

La pista rom è un filone investigativo aperto dal 18 ottobre 2004, legato all’avvistamento di una bambina somigliante a Denise, mai confermato in modo conclusivo.

Perché la famiglia di Denise ha avviato delle querele?

La famiglia ha avviato più procedimenti per diffamazione contro chi ha diffuso online e sui media notizie false e offensive, chiedendo tutela giudiziaria concreta.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Denise?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di informazioni da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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