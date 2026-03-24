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Michelle Hunziker e Giulio Berruti confermano la relazione con nuove foto

Michelle Hunziker e Giulio Berruti confermano la relazione con nuove foto

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, le prime immagini della nuova coppia

Chi: la showgirl Michelle Hunziker, 49 anni, e l’attore e dentista Giulio Berruti, 41 anni.
Che cosa: la nascita di una nuova relazione sentimentale documentata da foto dietro le quinte televisive e da recenti weekend romantici.
Dove: principalmente tra Ferrara, set di Battiti Live Spring, Milano, Toscana e Svizzera.
Quando: primo avvistamento ravvicinato lo scorso dicembre in Svizzera, incontri regolari da febbraio, nuove foto diffuse in questi giorni.
Perché: entrambe le figure erano single da mesi e, secondo il gossip specializzato, avrebbero scelto di vivere una storia ormai non più nascosta.

In sintesi:

  • Nuove foto dietro le quinte confermano la frequentazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti.
  • La coppia appare serena, affiatata e non più intenzionata a celare la relazione.
  • Weekend romantici tra Saturnia e Svizzera hanno alimentato le indiscrezioni delle ultime settimane.
  • Entrambi arrivano da importanti relazioni concluse nel 2023 e 2024.

Dal backstage di Ferrara ai weekend romantici: come è nata la liaison

Le immagini pubblicate dal settimanale Chi ritraggono Giulio Berruti in attesa di Michelle Hunziker dietro le quinte di Battiti Live Spring, registrato a Ferrara lo scorso fine settimana. I due attraversano sorridenti il backstage, salutano lo staff e salgono insieme su un van diretto a Milano, sotto casa di lei.

Secondo fonti vicine alla coppia, Hunziker e Berruti si conoscevano da tempo, ma la relazione sarebbe decollata soltanto negli ultimi mesi. Un incontro decisivo sarebbe avvenuto a dicembre, durante un evento in Svizzera, mentre da febbraio i due avrebbero iniziato a vedersi con maggiore regolarità a Roma.

Il gossip si è acceso circa dieci giorni fa, con l’indiscrezione su un weekend alle terme di Saturnia, in Toscana. Testimoni parlano di *«coppia affiatata, sorridente, molto attenta a non attirare troppo l’attenzione ma incapace di nascondere una forte intesa»*, tra *«passeggiate mano nella mano»* e *«sguardi voluttuosi»*. A questo si aggiunge il racconto di una mini fuga romantica in Svizzera, con cena e pernottamento in un hotel di igloo, mai documentata fino alle nuove foto.

Il nuovo capitolo sentimentale dopo le storie del passato

Il presunto legame tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti arriva dopo due percorsi sentimentali importanti, entrambi chiusi da poco. La conduttrice, dopo i matrimoni con Eros Ramazzotti – padre di Aurora – e con l’imprenditore Tommaso Trussardi, da cui sono nate Sole e Celeste, aveva interrotto lo scorso ottobre la relazione con Nino Tronchetti Provera.

Nello stesso periodo, l’attore ha messo fine, dopo cinque anni, alla storia con l’ex ministra Maria Elena Boschi. Da allora entrambi risultavano ufficialmente single. Le nuove immagini dal backstage di Battiti Live Spring mostrano però una coppia rilassata, per nulla preoccupata della presenza di fotografi in un contesto pubblico e altamente esposto.

In assenza di comunicati o dichiarazioni ufficiali, la ricostruzione si basa sull’incrocio di avvistamenti, fotografie e cronologia delle precedenti relazioni. Il consenso del gossip è ormai netto: Berruti e Hunziker sarebbero una coppia a tutti gli effetti e non sembrano intenzionati a mimetizzare il loro rapporto, indicando l’avvio di una nuova fase sia privata sia mediatica per entrambi.

FAQ

Michelle Hunziker e Giulio Berruti stanno ufficialmente insieme?

Al momento non esiste una conferma ufficiale, ma foto e avvistamenti ripetuti indicano una relazione ormai stabile e pubblica secondo il gossip specializzato.

Dove sono stati visti insieme Hunziker e Berruti recentemente?

Sono stati paparazzati dietro le quinte a Ferrara, avvistati a Roma, in Toscana alle terme di Saturnia e in una struttura-igloo in Svizzera.

Quando è iniziata la frequentazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti?

Secondo le ricostruzioni, la frequentazione sarebbe iniziata dopo un evento in Svizzera a dicembre e si sarebbe intensificata da febbraio a Roma.

Quali relazioni hanno avuto in passato Hunziker e Berruti?

Hunziker è stata sposata con Eros Ramazzotti e Tommaso Trussardi. Berruti ha avuto una lunga relazione con l’ex ministra Maria Elena Boschi.

Qual è la fonte delle informazioni su Hunziker e Berruti?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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