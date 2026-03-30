Home / EDITORE3 / Pensione pubblica, tempi reali per TFS e TFR: ordine dei pagamenti e categorie più penalizzate

Nuovi tempi di pagamento TFS e TFR per i dipendenti pubblici dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 cambiano i tempi di pagamento di TFS e TFR per i dipendenti pubblici che lasciano il servizio per pensione di vecchiaia o collocamento a riposo d’ufficio.

La novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e chiarita dalla circolare INPS n. 30 del 27 marzo 2026, riguarda in particolare la riduzione del periodo di attesa da 12 a 9 mesi, cui restano aggiunti 3 mesi tecnici per l’erogazione.

La riforma non tocca invece dimissioni volontarie, licenziamenti e molte cessazioni anticipate, che continuano a scontare attese fino a 24 mesi oltre i 3 mesi operativi, né modifica le regole di rateizzazione oltre i 50.000 euro. L’intervento resta dunque selettivo e mirato alle uscite per limiti di età.

In sintesi:

Dal 2027 TFS/TFR per limiti di età pagato dopo 9 mesi più 3 tecnici.

Chi matura i requisiti entro il 2026 resta con attesa di 12 mesi più 3.

Dimissioni volontarie e licenziamenti: pagamento dopo 24 mesi più 3 tecnici.

Per decesso o inabilità liquidazione entro 105 giorni dalla cessazione.

Come cambiano termini di attesa e rateizzazione di TFS e TFR

La riduzione a 9 mesi discende dall’art. 1, comma 198, della L. 199/2026, che modifica l’art. 3, comma 2, del D.L. 79/1997.

Per chi perfeziona i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2026 resta il vecchio schema: pagamento dopo 12 mesi dalla cessazione, più 3 mesi per completare il versamento.

Nei casi di decesso o cessazione per inabilità, confermati dall’art. 3, comma 5, del D.L. 79/1997, le indennità devono essere corrisposte entro 105 giorni: è la tutela temporale più forte, valida anche quando si utilizza il cumulo dei periodi assicurativi.

Per i contratti a tempo determinato cessati per scadenza naturale, il termine rimane 12 mesi più 3. Dimissioni volontarie, destituzione e licenziamento continuano a subire il differimento più gravoso: 24 mesi dalla cessazione, con ulteriori 3 mesi per il saldo.

Sul fronte degli importi, l’impianto resta invariato.

Fino a 50.000 euro lordi il TFS/TFR è pagato in un’unica soluzione; tra 50.000 e 100.000 euro sono previste due rate annuali (prima 50.000 euro, poi il residuo dopo 12 mesi).

Oltre 100.000 euro le rate diventano tre, sempre annuali: 50.000 euro, ulteriori 50.000 euro e residuo nell’anno successivo. La riforma quindi accelera in parte l’accesso, ma non elimina la frammentazione delle somme più elevate.

Settori speciali, ritardi e conseguenze per i futuri pensionati

La circolare INPS dedica attenzione alle categorie con regimi particolari.

Per magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari e altri dipendenti in regime di diritto pubblico ex art. 3 del D.lgs. 165/2001, continua a prevalere il sistema TFS; la riduzione a 9 mesi dal 2027 opera solo nei casi di pensione di vecchiaia.

Nel comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico conta la causa di cessazione: la riduzione dei tempi riguarda anche il personale militare collocato in ausiliaria quando ciò equivale al raggiungimento dei limiti d’età.

Per il comparto scuola occorre considerare la finestra del 1° settembre fissata dall’art. 59, comma 9, della L. 449/1997 e distinguere tra pensione ordinaria e vie d’uscita come quota 100, quota 102, pensione anticipata flessibile, precoci o cumulo: in tali casi il termine decorre dal raggiungimento del requisito teorico dell’art. 24 del D.L. 201/2011, non sempre dalla data effettiva di cessazione.

Resta decisivo il tema dei ritardi.

Se i termini non sono rispettati, scattano interessi legali giornalieri ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L. 412/1991, con impatto diretto sul costo per le amministrazioni e sul diritto economico di lavoratori ed eredi.

Per chi si avvicina alla pensione nel pubblico impiego, diventa quindi essenziale pianificare per tempo la data di maturazione dei requisiti, valutare la causa di cessazione e stimare gli effetti della rateizzazione sugli equilibri finanziari familiari.

FAQ

Quando si applica il nuovo termine di 9 mesi per TFS e TFR?

Si applica alle cessazioni per vecchiaia o riposo d’ufficio con requisiti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2027 in poi.

Cosa succede a chi matura i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2026?

Continua a valere il vecchio termine: 12 mesi di attesa per il diritto più 3 mesi tecnici per l’erogazione materiale.

In quali casi il pagamento TFS e TFR avviene entro 105 giorni?

Accade nei casi di decesso o cessazione per inabilità assoluta e permanente, inclusi gli iscritti che utilizzano il cumulo contributivo.

Come sono rateizzati gli importi TFS e TFR oltre 50.000 euro?

Sono pagati in due rate annuali tra 50.000 e 100.000 euro, in tre rate annuali quando superano 100.000 euro lordi complessivi.

Quali sono le fonti ufficiali utilizzate per questo articolo su TFS e TFR?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.